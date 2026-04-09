Petrolul explodează din nou după acuzațiile Iranului la adresa SUA. Piața reacționează la riscul unui nou conflict

Mihai Tănase
Prețurile petrolului cresc brusc după ce Iranul acuză SUA de încălcarea armistițiului. Tensiunile din Orientul Mijlociu reaprind temerile privind aprovizionarea globală, iar piețele energetice devin din nou volatile, în contextul în care acordul de încetare a focului este în mod cert unul extrem de fragil.

Prețurile petrolului au revenit pe creștere joi dimineață, pe fondul noilor tensiuni dintre Iran și Statele Unite, după ce Teheranul a acuzat Washingtonul că a încălcat termenii armistițiului, scrie Mediafax.ro.

Reacția pieței a fost rapidă. Petrolul Brent, reperul pentru Europa, a urcat cu 2,52%, până la 97,14 dolari pe baril, în timp ce West Texas Intermediate (WTI), referința americană, a crescut cu 2,72%, ajungând la 96,96 dolari pe baril, potrivit CNBC.

Creșterea vine după o zi de volatilitate extremă, în care petrolul american a înregistrat cea mai mare scădere zilnică din 2020, semnal clar al instabilității din piață.

Riscuri geopolitice majore pentru piața globală a petrolului

Tensiunile au fost reaprinse de declarațiile lui Mohammad Bagher Ghalibaf, care a acuzat Statele Unite de încălcarea acordului.

„Neîncrederea profundă și istorică pe care o avem față de Statele Unite provine din încălcările repetate ale angajamentelor – un tipar care s-a repetat din nou”, a declarat Mohammad Bagher Ghalibaf, președinte Parlament Iran.

Potrivit oficialului iranian, trei elemente esențiale ale armistițiului ar fi fost încălcate: continuarea atacurilor Israelului în Liban, pătrunderea unei drone în spațiul aerian iranian și refuzul recunoașterii dreptului Iranului de a îmbogăți uraniu.

Anterior, Donald Trump a sugerat că propunerea Iranului ar putea reprezenta o bază pentru negocieri. În schimb, JD Vance a respins ideea că acordul ar include Libanul și a minimalizat incidentul cu drona.

„Armistițiile sunt întotdeauna complicate”, a declarat JD Vance, vicepreședinte SUA.

Piața petrolului reacționează imediat la orice risc geopolitic, iar actualul context amplifică temerile privind aprovizionarea globală. Zonele-cheie precum Golful Persic și Strâmtoarea Ormuz rămân esențiale pentru transportul petrolului, prin această rută tranzitând aproximativ o cincime din producția globală.

Chiar dacă prețurile rămân momentan sub pragul de 100 de dolari pe baril, analiștii avertizează că volatilitatea ar putea continua.

„Totuși, perioada de tranziție în sine ar putea reprezenta următoarea provocare. Dacă rafinăriile întârzie achizițiile, în așteptarea unor scăderi suplimentare ale prețurilor, în timp ce fluxurile fizice rămân constrânse, deficitul de produse ar putea să se agraveze chiar și în condițiile unei dezescaladări”, a declarat Janiv Shah, vicepreședinte pentru piețele de mărfuri la Rystad Energy.

