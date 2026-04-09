Ion Cristoiu: „Sfidându-i pe TeFeLiști, Nicușor Dan și-a impus lista cu șefii de la Parchete”

Scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a publicat o nouă pastilă video, în care vorbește despre președintele Nicușor Dan, despre care spune că „și-a impus lista cu șefii de la Parchete, sfidându-i pe TeFeLiști”.

„Miercuri, 8 aprilie 2026, în urma unui anunț intempestiv, președinte Nicușor Dan a ținut o conferință de presă dedicată în exclusivitate momentului desemnat de domnia sa ca fiind semnarea decretelor de numire a șefilor și adjuncților de șefi la Parchete . A fost un statement lung, adică o explicare a deciziei de a semna o listă și urmată de întrebări, mai toate ținând de lista pe care Nicușor Dan a semnat-o. Imediat, în spațiul public s-a declanșat o veritabilă «furtună» de înjurături , acuzații, scuipături, scos limba, amenințări, ridicări de pumni, scărpinări (…) la adresa lui Nicușor Dan, toate străbătute ca un fir roșu, ca să mă exprim într-un clișeu, de acuzația că această listă de șef este a PSD și nu atât a PSD, ci a ministrului Justiției, Radu Marinescu.

Și, mai mult decât interesant, în toate acuzațiile, toate postările, intervențiile furibunde, spumegânde, băloase, stilul nostru, stilul TFL-ist (tineri frumoși și liberi-n.r.), din care fac parte și USR-iștii, înjurând-l pe Radu Marinescu, rezulta de aici că Nicușor Dan e, așa, un «terchea-berchea», că el a primit o listă de la unu’ Radu Marinescu, ministrul Justiției, care e de la PSD și, deși, secția de procurori ai Republicii, numită CSM (Consiliul Suprem al Magistraturii-n.r.), i-a respins pe unii, le-a dat aviz negativ… cu toate acestea, Nicușor Dan, cum a primit lista, a zis «Aoleu, mi-a trimis lista Radu Marinescu, hai să o semnez»! Și nu numai că a semnat-o… dar a și pierdut timp și energie, ieri, ca să justifice lista.

Prima constatare e faptul că suntem o țară alcătuită din mulți ciudați. Toate aceste acuzații, înjurături, spumante au plecat de la premisa că cei care au scris, faimoși, care care s-au pronunțat, știu mai bine decât Nicușor Dan cine trebuie să fie procuror- șef. Este o idioțenie, o imbecilitate agresivă, o imbecilitate arogantă.

Este o șmecherie, ei au dat în Nicușor Dan, zicând că l-au ales, ba chiar unii au zis că nu-l vor mai alege, pe ideea că a făcut jocul PSD, de-al dracului. Dar această listă este a lui Nicușor Dan. O fi unul sau doi, acolo, propuși de PSD sau de PNL. E clar. Deci, Nicușor Dan, de când s-au avansat numele acestea, le-a luat apărarea. Și, ieri, despre doamna Chiriac (Cristina Chiriac, noul procuror general-n.r.) a vorbit vreo 20 de minute. Este lista lui. Sigur că, potrivit procedurilor, ea a fost trimisă de Radu Marinescu, dar el i-a trimis-o lui Radu Marinescu, care apoi a trimis-o înapoi. Însă, dincolo de toate acestea, ceea ce a făcut Nicușor Dan ar trebui să-i cam neliniștească și pe mulți din sistem, pe mulți adversari, că ne-a arătat că Nicușor Dan, ca și la Legea Vexler (legislația privind combaterea extremismului, care a înăsprit pedepsele pentru promovarea fascismului, legionarismului, rasismului și xenofobiei-n.r.), o încăpățânare din în a ține-o pe a lui, care va da dureri de cap mult timp cât va mai fi președinte”, a spus Ion Cristoiu.