Un tată din Alba, condamnat la închisoare după o anchetă pe Facebook. Bărbatul nu știa ce vârstă au copiii lui sau în ce clasă sunt

Judecătoria Aiud a emis miercuri, 8 aprilie, o condamnare la închisoare cu executare pentru un bărbat care nu a plătit pensia alimentară și care nu știa ce vârstă au copiii săi, potrivit presei locale.

Mesaje pe rețelele sociale în loc de citații

Polițiștii din Aiud au apelat la o metodă neobișnuită pentru a da de urma bărbatului, după ce acesta a plecat în Spania și nu a mai putut fi găsit la adresa oficială. În 2022, anchetatorii i-au scris direct pe Facebook pentru a-i comunica faptul că are calitatea de suspect. Deși a răspuns inițial și a dat vina pe fosta soție pentru lipsa comunicării, bărbatul a întrerupt ulterior orice legătură cu autoritățile.

În cadrul procesului, mama copiilor a adus probe care au demonstrat că tatăl nu știa nici măcar în ce clasă sunt copiii lui sau ce vârstă au aceștia. Deși instanța l-a obligat încă din 2018 să plătească lunar pensie alimentară, acesta nu a trimis banii, fapt ce a dus la deschiderea dosarului penal pentru abandon de familie.

Magistrații din Aiud l-au condamnat pe bărbat la 8 luni de închisoare în regim de detenție. Decizia nu este încă definitivă și poate fi atacată prin apel.

