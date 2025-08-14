Schimbările climatice transformă albia JIULUI. Insule de vegetație și copaci în locul apei

Perioadele prelungite de secetă și ploile rare, dar torențiale, au modificat radical peisajul albiei Jiului. În locul tradiționalelor insule de nisip, au apărut zone întinse de uscat acoperite de vegetație înaltă și chiar arbori, semn al degradării accentuate a cursurilor de apă din sudul țării.

Fenomenul este confirmat de hidrologi, care avertizează că 2025 a adus mai multe râuri secate față de anul trecut și debite scăzute pe marile ape. La Calafat, Dunărea a atins în iunie cel mai scăzut nivel din ultimele trei decenii.

Situația este critică în județele Gorj, Mehedinți și Dolj, unde mai multe pâraie au secat complet. În Dolj, pârâul Agretoaia nu mai are apă pe anumite sectoare, iar în Gorj și Mehedinți fenomenul afectează pâraiele Amarafia, Poenița și Bahna. Dacă anul trecut secarea a fost temporară, în 2025 lipsa apei persistă.

„A început să apară vegetația acvatică și sunt zone unde se dezvoltă și acea amorfă, deoarece avem o secetă prelungită în acest an. Am observat încă din iarnă lipsa precipitațiilor solide. Neavând practic zăpadă, cursurile de apă au avut de suferit încă din iarna trecută. Suntem într-o perioadă în care seceta s-a instalat foarte devreme. Am avut debite foarte scăzute. Am văzut lipsa precipitațiilor inclusiv la munte sau dacă vorbim de Dunăre, am văzut că în bazinul superior al Dunării a dus la cote istorice sau la fenomenul de secare a albiilor pe anumite tronsoane”, a transmis Dan Naicu, directorul Direcției Apelor Jiu Craiova.

Specialiștii avertizează că, în condițiile actuale, nici precipitațiile consistente nu ar restabili echilibrul hidric al solului. Prognoza pentru luna august este la fel de sumbră, spun experții. Nu sunt așteptate ploi semnificative, ceea ce înseamnă că vegetația va continua să cucerească albiile secate.

