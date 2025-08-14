Prima pagină » Actualitate » GÂNDUL publică integral mesajul în 10 puncte transmis de Bolojan primarilor aseară

Premierul României Ilie Bolojan a postat aseară un mesaj pe grupul de lucru al Asociației Municipiilor din România, în care a subliniat gravitatea situației bugetare.

Ilie Bolojan a avertizat că țara nu mai are capacitatea financiară de a susține toate proiectele de investiții semnate în ultimii ani, inclusiv pe PNRR și că rezilierea unilaterală a unor contracte este inevitabilă.

Într-un mesaj transmis colegilor de la Asociația Municipiilor din România, premierul României a subliniat că supracontractarea pe PNRR depășește 20 de miliarde de euro, la care se adaugă alte programe de finanțare precum Anghel Saligny, CNI, Transporturi și Sănătate.

Mesajul premierului:

Bună seara, stimați colegi!
Din respect pentru mandatele dvs și pentru AMR fac următoarele precizări:

  1. România NU mai are capacitatea financiară de a asigura plățile pentru toate contractele de finanțare semnate în ultimii ani. Doar pe PNRR supracontractarea depășește aproape 20 de miliarde de euro. La aceste sume se adaugă Anghel Saligny, CNI, Transporturile, Sănătatea, supracontractarile pe POR și pe celelalte linii de finanțare. 
  2. Comisia Europeană ne-a condiționat, pe bună dreptate, să reziliem unilateral toate contractele care nu au lucrările începute. Altfel, ne-am agrava și mai mult situația. 
  3. O bună parte din contractele inițial cuprinse în PNRR, nu mai pot fi finanțate din program și au fost scoase de la finanțare. De ce? Pentru că nu avem aprobare decât pentru jumătate din componenta de împrumut, datorita deficitului enorm și a problemelor proiectelor ( licitații neconforme, lucrări ce nu pot fi terminate etc.) 
  4. Pe Valul Renovării sunt semnate contracte de finanțare de 32 de miliarde lei, din care 11 miliarde supracontractare. 
  5. Contractele de finanțare care nu au contractele de lucrări semnate vor fi denunțate unilateral. Reprezinta puțin peste 5 miliarde lei.
    Cu părere de rău, am avut 3 ani să le semnăm. 
  6. Contractele semnate, aflate într-un stadiu de peste 30 %, se vor continua si finanța chiar dacă nu mai sunt în PNRR. 
  7. Contractele aflate într-un stadiu de sub 30 % se vor analiza. Dacă se pot termina până anul viitor și nu sunt probleme cu ele, li se va asigura finanțarea. Decizia se va adopta prin memorandum în ședința de guvern.
    Asigurarea acestor sume va fi posibilă dacă ne reducem cheltuielile, ne creștem veniturile și eșalonam investiții în alte sectoare. 
  8. Toate datele sunt cunoscute de la sfârșitul lunii iulie, după închiderea negocierilor cu Comisia Europeană.
    Situația a fost prezentată și în ședința de guvern cât și în cea de coaliție. 
  9. Dacă nu luam aceste măsuri, plus altele, în toamnă vom intra în incapacitate de plată și nu vor mai fi bani nici pentru cele începute. 
  10. Având în vedere situația dificilă in care suntem va fi o ușurare pentru mine când nu voi mai premier. Însă, cât voi fi pe această funcție, voi face ceea ce trebuie pentru România.

