Prima pagină » Actualitate » BITCOIN atinge un nou record istoric. Cât valorează acum cea mai populară criptomonedă

BITCOIN atinge un nou record istoric. Cât valorează acum cea mai populară criptomonedă

Bianca Dogaru
14 aug. 2025, 11:24, Actualitate
BITCOIN atinge un nou record istoric. Cât valorează acum cea mai populară criptomonedă

Bitcoin a atins joi un nou maxim istoric, urcând la 124.002,49 de dolari, pe fondul anticipațiilor privind scăderea dobânzilor în SUA și al măsurilor pro-cripto ale administrației Trump.

Potrivit Reuters, criptomoneda a crescut cu 0,9% în tranzacțiile asiatice, depășind precedentul record stabilit în luna iulie. Ether, a doua cea mai importantă criptomonedă, a ajuns la 4.780,04 dolari, însemnând cel mai ridicat nivel din 2021.

De la începutul anului, Bitcoin s-a apreciat cu circa 32%, fiind impulsionat de achiziții instituționale și de legislația favorabilă adoptată după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. Săptămâna trecută, un ordin executiv a permis includerea activelor cripto în conturile de pensii 401(k), măsură considerată un pas major spre adoptarea largă a monedelor digitale.

Creșterea valorii criptomonedei din ultimele luni a venit după o perioadă în care Bitcoin-ul înregistrase scăderi semnificative. De exemplu, în luna februarie a acestui an, criptomoneda a scăzut sub 90.000 de dolari, atingând un minim de 87.000 de dolari, totul din cauza perspectivelor economice nesigure și a tarifelor anunțate de Donald Trump.

Sursa foto: Profimedia

CITEȘTE ȘI:

EXPLOZIE devastatoare într-o casă din Bacău. Patru răniți, printre care și un copil de 14 ani

Se ELIMINĂ statutul de coasigurat de la 1 septembrie 2025. Ce schimbări aduce noua lege a asigurărilor de sănătate 

TRAGEDIE în Austria: Copil român de 8 ani, mort într-un grav accident rutier

Schimbare controversată la BURSELE școlare pentru anul 2025-2026. Cine mai primește bursă și cine rămâne pe dinafară

Mediafax
Oana Țoiu recunoaște că România a fost exclusă de SUA din Visa Waiver din cauza anulării alegerilor
Digi24
Teritoriile care ar putea fi „schimbate” de Rusia și Ucraina în urma summitului Trump - Putin
Cancan.ro
Când începe anul școlar 2025-2026, de fapt. Ministrul Educației a anunțat data exactă!
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
PSD, între retragerea de la guvernare și alianța cu AUR. Confuzia care îi derutează pe români
Mediafax
Dedesubturile explozive ale unui mega-dosar de corupție finalizat cu prescripție
Click
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
Digi24
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar o zi
Cancan.ro
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 13 ani de căsnicie
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Cum arată acum Cristina, fosta Bebelușă de la Cronica Cârcotașilor. Are o meserie total diferită
observatornews.ro
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
KanalD
Pensionarii, revoltați după plata CASS. Câți bani le-au fost tăiați din pensie: „E foarte dureros”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
BT Leasing vinde un VW Golf, cu motor diesel și cutie automată. De ce este mașina perfectă de familie?
Descopera.ro
10 lecții de viață de la azteci
Capital.ro
Decizie pentru Traian Băsescu. Ce îi pregătește Bolojan fostului președinte al României
Evz.ro
De râsul României. Topul eșecurilor în muzică. Râzi o săptămână
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Ce s-a întâmplat, de fapt, în videoclipul în care o tânără este ucisă de o orcă? A făcut înconjurul lumii!
RadioImpuls
A dat naștere unui miracol, dar nu a apucat să-l trăiască. Inima tinerei de 17 ani i-a cedat la câteva ore după ce a auzit primul plânset al copilului: "Manevrele de resuscitare au durat peste 1 oră". Detaliile care îți sfâșie inima
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
Controversa cremelor de protecție solară: Sunt sau nu sigure?
BREAKING NEWS Când începe întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Anunțul a fost făcut de Kremlin
13:11
Când începe întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Anunțul a fost făcut de Kremlin
POLITICĂ Ciolacu îi atrage atenția lui Bolojan: Dacă vrem ca România să nu intre în recesiune, e nevoie de investiții. Cu AUSTERITATE oarbă nu ajungem nicăieri
12:33
Ciolacu îi atrage atenția lui Bolojan: Dacă vrem ca România să nu intre în recesiune, e nevoie de investiții. Cu AUSTERITATE oarbă nu ajungem nicăieri
VIDEO Iepurele „FRANKENSTEIN” bagă spaima în internauți. Care este cauza care-l face înfricoșător pe urecheat
12:28
Iepurele „FRANKENSTEIN” bagă spaima în internauți. Care este cauza care-l face înfricoșător pe urecheat
EXTERNE Cehia a deschis o reprezentanță diplomatică în estul Ucrainei. Praga anunță că „nu se teme” de Vladimir Putin
12:27
Cehia a deschis o reprezentanță diplomatică în estul Ucrainei. Praga anunță că „nu se teme” de Vladimir Putin
POLITICĂ Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu Michael Dickerson. Discuții despre Visa Waiver și prezența militară a SUA în România
12:24
Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu Michael Dickerson. Discuții despre Visa Waiver și prezența militară a SUA în România
ANCHETĂ Incident ȘOCANT, într-un magazin din Craiova. Motivul incredibil pentru care o clientă a fost bătută până la leșin de doi bărbați
12:18
Incident ȘOCANT, într-un magazin din Craiova. Motivul incredibil pentru care o clientă a fost bătută până la leșin de doi bărbați