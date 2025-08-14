BITCOIN atinge un nou record istoric. Cât valorează acum cea mai populară criptomonedă

Bitcoin a atins joi un nou maxim istoric, urcând la 124.002,49 de dolari, pe fondul anticipațiilor privind scăderea dobânzilor în SUA și al măsurilor pro-cripto ale administrației Trump.

Potrivit Reuters, criptomoneda a crescut cu 0,9% în tranzacțiile asiatice, depășind precedentul record stabilit în luna iulie. Ether, a doua cea mai importantă criptomonedă, a ajuns la 4.780,04 dolari, însemnând cel mai ridicat nivel din 2021.

De la începutul anului, Bitcoin s-a apreciat cu circa 32%, fiind impulsionat de achiziții instituționale și de legislația favorabilă adoptată după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. Săptămâna trecută, un ordin executiv a permis includerea activelor cripto în conturile de pensii 401(k), măsură considerată un pas major spre adoptarea largă a monedelor digitale.

Creșterea valorii criptomonedei din ultimele luni a venit după o perioadă în care Bitcoin-ul înregistrase scăderi semnificative. De exemplu, în luna februarie a acestui an, criptomoneda a scăzut sub 90.000 de dolari, atingând un minim de 87.000 de dolari, totul din cauza perspectivelor economice nesigure și a tarifelor anunțate de Donald Trump.

