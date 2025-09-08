În ceea ce privește învățământul superior, l-am rugat pe președinte să discute cu dl ministru Nazare să ne permită să folosim veniturile proprii pentru salariile din ultimele luni ale anului. A zis că va face lucru și nu-și închipuia că poate exista așa ceva în țara asta.

Am cerut demiterea domnului ministru. Nu mi-a plăcut că dl președinte n-a fost tranșant și mi-a lăsat impresia că vrea să mai cugete. Ăsta este mesajul domniei sale. Așa mi s-a părut. Dacă ar fi fost un președinte decis, ar fi trebuit să-l sune pe dl Bolojan și să-i ceară demiterea domnului ministru.

N-am mai avut discuții cu dl ministru de mai bine de 10 zile. Ce să ne zică. Acum zice ceva, peste 10 zile retractează, a mai spus un alt lider sindical.