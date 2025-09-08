Anton Hadăr, alt lider sindical prezent la discuțiile cu președintele Nicușor Dan, a mai spus că imediat ce va pleca de la Cotroceni, îl va suna pe Daniel David și-i va cere demisia, din cauza legilor făcute „fără gândire”.
Ministerul, prin inspectorate, prin directori, primării, au amenințat colegii cu desfacerea contractelor de muncă și cu alte măsuri pecuniare, acest lucruri demonstrează că le e teamă. Acțiunile de protest contează. Și grevă generală, dacă așa veți decide dvs, a mai transmis unul dintre sindicaliști.
Liderii sindicali ai protestatarilor le-au transmis să reia aciunile de protest de Ziua Educației, pe 5 octombrie, în fața Guvernului, chiar dacă se va întâmpla asta într-o zi de duminică.
În acest timp, cei din mulțime scandau: „Jos șobolanii de la Guvern!”
În ceea ce privește învățământul superior, l-am rugat pe președinte să discute cu dl ministru Nazare să ne permită să folosim veniturile proprii pentru salariile din ultimele luni ale anului. A zis că va face lucru și nu-și închipuia că poate exista așa ceva în țara asta.
Am cerut demiterea domnului ministru. Nu mi-a plăcut că dl președinte n-a fost tranșant și mi-a lăsat impresia că vrea să mai cugete. Ăsta este mesajul domniei sale. Așa mi s-a părut. Dacă ar fi fost un președinte decis, ar fi trebuit să-l sune pe dl Bolojan și să-i ceară demiterea domnului ministru.
N-am mai avut discuții cu dl ministru de mai bine de 10 zile. Ce să ne zică. Acum zice ceva, peste 10 zile retractează, a mai spus un alt lider sindical.
Vom continua acțiunile de protest până la obținerea celor două cerințe: demisia ministrului Educației, Daniel David și abrogarea măsurilor adoptate pe Legea 141.
Referitor la primul punct, președintele nu s-a pronunțat încă. În ceea ce privește cea de-a doua cerință, președintele a cerut o altă întâlnire pentru aveni cu cifrele exacte vizavi de impactul măsurilor asumate de Guvernarea Bolojan.
Greva generală nu este exclusă, a transmis unul dintre liderii sindicali care au partricipatr la discuțiile cu Nicușor Dan.
Protestele vor continua atât în fața Guvernului, cât și în fața ministerului.
Profesorii vor fi în sălile de clasă, dar vor boicota activitățile cu caracter didactic.
Președintele a luat act de solicitările noastre. Primul a fost demisia ministrului Educației.
Altă întâlnire, cam peste maxim 2 luni. Greva generală nu este exclusă. Protestele vor continua chiar dacă au promisiunea că în 2 luni se vor reîntâlni.
Va fi un pas înainte pentru dezamorsarea situației.
Liderii sindicali au ieșit în mijlocul protestatarilor, de la discuțiile cu președintele Nicușor Dan, de la Cotroceni. Discută cu cadrele didactice adunate în fața palatului Administrației Prezidențiale.
Reprezentanții profesorilor, ai elevilor, ai studenților, dar și cei ai părinților discută de aproximativ o oră deja cu Nicușor Dan.
Discuțiile se poartă pe fundalul scandărilor. Profesorii rămași la protest strigă „Demisa”, bat din tobe și suflă în vuvuzele.
Atmosfera este cu adevărat gălăgioasă, iar profesorii protestează fără oprire.
Unii dintre profesori au plecat deja, însă o parte numeroasă au rămas să protesteze în fața Palatului Cotroceni.
Cadrele didactice au ajuns în fața Palatului Cotroceni. Aceștia îl cheamă pe președintele Nicușor Dan afară, în mijlocul lor, ca să stea de vorbă.
„Dane, hai afară! Suntem la Cotroceni, aici!”
Ministrul Daniel David spune că îi așteaptă pe protestatari la discuții, marți sau miercuri.
Din acest moment noi trebuie să creștem și de aici trebuie să discutăm împreună cum vrem să creștem. Anul școlar a început deja, rețeaua școlară este organizată, normele sunt făcute, n-ai ce să modifici pe parcursul acestui an școlar, dar poți să gândești unele lucruri, începând de anul școlar viitor sau chiar pe parcursul anului, de ce nu, dacă situația fiscal-bugetară se stabilizează, pentru următoarele module sau următoarele semestre la universitate”, a spus Daniel David la Digi24.
De asemenea, acesta și-a anunțat disponibilitatea de a discuta cu protestatarii.
„Voi face această invitație pentru o discuție, cei care vor dori să vină mâine și poimâine, ca să construim pe această nemulțumire care există în sistem”, a adăugat ministrul.
Acesta declară că așteaptă rezultatele întâlnirii pe care profesorii o vor avea cu președintele Nicușor Dan și că luni după-amiaza va discuta și cu premierul Ilie Bolojan.
O mare de protestatari a traversat capitala, în marș, către zona Leu. Aceasta este situată în apropiere de Palatul Cotroceni. Aceștia îl cheamă pe președintele Nicușor Dan în mijlocul lor, să vorbească despre școală.
Printre scandări se aude și: „Abrogare! Abrogare!”
La ora 13.00, președintele Nicușor Dan a anunțat că-i așteaptă pe sindicaliști la discuții.
În Piața Victoriei nu au fost doar cadre didactice. Andrei este copywriter și s-a alăturat protestului.
„Nu sunt nici profesor, nici părinte, nici copil. Pentru că e important să ne solidarizăm cu lucrurile care nu ne afectează în mod direct și în mod direct, instant. O să ne afecteze peste 5 ani, 10 ani, o să ne afecteze ca societate. Și suntem aici pentru că credem că e important să ne solidarizăm cu mișcările cu care nu avem treabă.
Eu sper să se oprească o măcar o parte din măsuri, adică comasarea, o înțeleg de ce. De fapt, cel mai important lucru, din toată chestia asta, este cât se salvează de la buget, este infim. (…) Și atunci ne întrebăm de ce. Și ne-a făcut să ne întrebăm dacă nu cumva e un test de solidarizare pentru toată societatea și e important să fim aici cât mai mulți”, spune el.
Câteva mii de cadre didactice au protestat în fața Palatului Victoria. Potrivit orarului anunțat, la ora 12.00 aceștia au pornit spre Palatul Cotroceni.
La ora 13.30, o delegație a profesorilor va avea o discuție cu președintele Nicușor Dan.
Măsurile de austeritate declanșate de pachetul 1 al Guvernului Bolojan sunt abrupte și forțează limitele de funcționare ale sistemului de educație – vom vedea, fără dubiu, scăderi ale calității educației pentru mulți elevi, declară pentru Gândul, Daniela Vișoianu, expert în educație.
Aceasta explică efectele pe care le au aceste măsuri în sistemul de educație.
„În situații punctuale, decidenții consideră că vor exista și efecte pozitive: prin creșterea normei didactice de predare mai mulți elevi vor avea acces la profesori calificați, titulari ai școlilor în care elevii învață. Practic, un profesor bun de matematică, gradul I didactic, peste 25 de ani vechime, va lucra cu 5 clase de elevi, în loc de patru, ca până acum. În fapt, este foarte posibil ca elevii din cele 4 clase de până acum să resimtă volumul mai mare de muncă al profesorului printr-o scădere globală a atenției și calității.
Similar, creșterea numărului de elevi din clase poate scădea impactul lipsei de infrastructură nouă în mediile urbane aglomerate, însă vine la pachet tot cu mai puțină atenție pentru fiecare elev dintr-o clasă și mai aglomerată”.
Un profesor din mediul rural acuză că măsurile luate de Bolojan, „pentru a economisi câțiva lei”, duc învățământul înapoi.
„Protestăm împotriva tuturor măsurilor aberante pe care le-a luat guvernul actual, conducerea actuală. Vreau atât doar, să se audă că noi nu cerem măriri salariale, de data aceasta. Sunt măsuri care afectează în primul și în primul rând elevii și bunul mers al școlilor în România. Și așa erau probleme destule. Aceste măsuri, pentru o economie minimă de câțiva lei, duc învățământul românesc cu foarte, foarte mulți ani în urmă”, spune Mihai Baltag, profesor de engleză în județul Iași.
Profesorii au început să se strângă în Piața Victoriei. Numărul acestora depășește 200, în acest moment. Sunt veniți din mai multe județe ale țării: Mehedinți, Bacău, Suceava, Iași, Galați, Constanța.
Nicușor Dan s-a declarat emoționant, ca de fiecare dată. Acesta a mai spus că are nostalgia perioadei în care preda la catedră.
Președintele a fost însoțit de copilul cel mic, Antim, care a spus că și el este emoționat, mai ales că este în grupa mare, la grădiniță.
Nicușor Dan a mai spus că era nevoie de această acțiune de protest a cadrelor didactice și că s-a început cu reforma în educațuie pentru că trebuia să fie gata până la 8 septembrie.
Acesta a mai spus că trebuie să vedem „cum se așează lucrurile” și dacă sunt lucruri care pot fi remediate, vor fi remediate.
Nicușor Dan a părăsit la scurt timp incinta școlii, fără să participe la festivitățile de deschidere, pe motiv că nu vrea să perturbe activitatea unității.
„Există această tensiune, sunt niște revendicări ale profesorilor și n-am vrut să sfidez”, a mai spus Nicușor Dan, care a ales ca în prima zi de școală să fie doar părinte.
Președintele Nicușor Dan a părăsit la scurt timp unitatea școlară, însoțit de parteneră și de copilul cel mic.
A declarat că va discuta toate problemele profesorilor, în cadrul întâlnirii programate la Cotroceni, în cursul zilei de luni.
Președintele Nicușor Dan a declarat că există această tensiune în societate și că nu a reacționat până acum pentru că a lăsat lucrurile la latitudinea Guvernului. Astăzi, luni-8 septembrie, se va întâlni la Cotroceni cu reprezentanții acestora.
Însoțit de SPP-iști, Nicușor Dan și-a adus fetița la școală, în prima zi din noul an educațional.
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” şi Federaţia Naţională Sindicală „ALMA MATER”, în numele membrilor de sindicat şi al tuturor salariaţilor din învăţământul preuniversitar şi universitar, organizează luni, 8 septembrie 2025, în Bucureşti, un miting în Piaţa Victoriei, urmat de un marş de protest până la Palatul Cotroceni, anunţă sindicatele.
Sunt așteptate la protest peste 30.000 de cadre didactice din toată țara. Neemulțumirile sunt generate de prevederile din educație incluse în Legea Bolojan. Asociaţia Vâlceană a Elevilor (AVE) se solidarizează cu profesorii, susţinând sindicaliștii din educaţie în demersurile lor.
Programul acţiunii de protest de luni se va desfășura după următorul program.
Sindicaliștii cer politicienilor să nu li se alăture în acest demers, ca să nu fie „instrumentalizat sau transformat într-o platformă pentru interese politice sau de altă natură”, însă cer părinților și elevilor să le susțină demersul.
Președintele Nicușor Dan este unul dintre părinții care luni își va duce copilul la școală. Rămâne de văzut dacă acest lucru se va întâmpla chiar până în clasă sau va fi întâmpinat în stradă de cadrele didactice.
