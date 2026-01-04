Prima pagină » Actualitate » Scriitorul Radu Paraschivescu, autoironie după ce internetul l-a comparat cu Maduro: „După o zi foarte agitată, am fost readus la domiciliu”

Scriitorul Radu Paraschivescu, autoironie după ce internetul l-a comparat cu Maduro: „După o zi foarte agitată, am fost readus la domiciliu”

04 ian. 2026, 13:51, Actualitate
Scriitorul Radu Paraschivescu, autoironie după ce internetul l-a comparat cu Maduro: „După o zi foarte agitată, am fost readus la domiciliu”
Galerie Foto 7

Valul de memeuri care l-au comparat pe Radu Paraschivescu cu președintele venezuelean Nicolás Maduro, capturat de autoritățile americane și adus în New York, a transformat rapid evenimentul într-un subiect viral. Printr-o postare pe Facebook, jurnalistul a glumit pe seama „arestării” sale fictive, alimentată de satira online provocată de asemănarea fizică dintre el și președintele Venezuelei.

La scurt timp după ce intervenția trupelor americane și reținerea lui Maduro au devenit știri internaționale, internetul a explodat cu meme-uri și glume legate de eveniment.

Internetul a explodat cu meme-uri: Radu Paraschivescu, comparat cu Nicolas Maduro

Pe rețelele sociale, oamenii au făcut o serie de postări amuzante pe tema asemănării fizice dintre Paraschivescu și Maduro, plasându-l pe jurnalist în ipostaze fictive, precum „președinte al Venezuelei”.

În replică, Paraschivescu a publicat o postare plină de umor pe pagina sa de Facebook: „Mai întâi sa vorbit de răscumpărare și de negocieri cu răpitorii. Pe urmă sa evocat ideea unui comando care să intervină rapid și eficient. Până la urmă sa ajuns la concluzia că, fiind inofensiv, pot fi lăsat în libertate. După o zi foarte agitată, am fost readus la domiciliu. Cu o condiție: să port un tricou cu ‘Breakfast in America’ al lui Supertramp. Vă mulțumesc tuturor pentru grijă și pentru solidaritate”, a scris el, pe pagina sa de Facebook.

Și Dan Ciotoi a devenit ținta glumelor pe internet

Pe aceeași temă, meme-urile de pe internet l-au vizat și pe Dan Ciotoi, transformat la rândul său într-una dintre țintele” glumelor, tot pe fondul asemănării fizice izbitoare.

