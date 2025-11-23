Se apropie startul sezonului de ski. Care sunt şansele să se schieze de 1 decembrie. Pe pârtiile din Maramureș ninge

Împătimiţii sporturilor de iarnă sunt invitaţi pe pârtie, la Cavnic. Stratul de omăt nu este chiar cel ideal, însă tunurile de zăpadă sunt pregătite să acţioneze.

La Cavnic, oraş aflat la poalele Munţilor Gutâi, în Maramureş, stratul subţire de zăpadă a acoperit tot, însă nu suficient cât să nu ridice semne de întrebare dacă se vor putea deschide pârtiile pe 1 decembrie.

Operatorii de ski din zonă spun că sunt pregătiţi cu tunuri de zăpadă, chiar dacă prognoza nu este tocmai favorabilă sporturilor de iarnă.

