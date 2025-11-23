Parisul s-a trezit cu „haină albă”. Ninsoarea de noaptea trecută a acoperit străzile din capitala franceză și împrejurimi

Zăpada mult așteptată, s-a depus noaptea trecută în Paris. În capitala Franței și în zonele învecinate, primii fulgi de nea din acest sezon au început să cadă începând cu miezul nopții. Zăpada s-a depus rapid, lucru vizibil, de exemplu, pe stadionul Parc des Princes din arondismentul 16, unde meciul dintre PSG și Le Havre se încheiase deja.

Un strat fin de zăpadă a acoperit drumurile pariziene încă de la începutul nopții. Fulgi de zăpadă au fost observați în mai multe zone ale capitalei, dar și mai la nord, pe Stade de France din Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). La câteva minute după finalul meciului de rugby dintre Franța și Australia, terenul era complet alb.

Ninsorile au continuat o bună parte din noapte, iar codul portocaliu de ninsoare a fost ridicat de autoritățile franceze la ora 6:00 în această dimineață, cu excepția Seine-et-Marne, unde a fost prelungit până la ora 8:00, a anunțat Météo-France duminică dimineața.

În noaptea de sâmbătă spre duminică erau estimate depuneri de 1–3 cm de zăpadă, iar în unele zone s-au depus până la 5 cm de zăpadă. Astăzi, meteorologii francezi anunță ploi și burniță și o creștere considerabilă a temperaturilor.

Sursă: Le Parisien

