Prima pagină » Știri externe » Parisul s-a trezit cu „haină albă”. Ninsoarea de noaptea trecută a acoperit străzile din capitala franceză și împrejurimi

Parisul s-a trezit cu „haină albă”. Ninsoarea de noaptea trecută a acoperit străzile din capitala franceză și împrejurimi

23 nov. 2025, 11:35, Știri externe
Parisul s-a trezit cu „haină albă”. Ninsoarea de noaptea trecută a acoperit străzile din capitala franceză și împrejurimi

Zăpada mult așteptată, s-a depus noaptea trecută în Paris. În capitala Franței și în zonele învecinate, primii fulgi de nea din acest sezon au început să cadă începând cu miezul nopții. Zăpada s-a depus rapid, lucru vizibil, de exemplu, pe stadionul Parc des Princes din arondismentul 16, unde meciul dintre PSG și Le Havre se încheiase deja.

Un strat fin de zăpadă a acoperit drumurile pariziene încă de la începutul nopții. Fulgi de zăpadă au fost observați în mai multe zone ale capitalei, dar și mai la nord, pe Stade de France din Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). La câteva minute după finalul meciului de rugby dintre Franța și Australia, terenul era complet alb.
Ninsorile au continuat o bună parte din noapte, iar codul portocaliu de ninsoare a fost ridicat de autoritățile franceze la ora 6:00 în această dimineață, cu excepția Seine-et-Marne, unde a fost prelungit până la ora 8:00, a anunțat Météo-France duminică dimineața.
În noaptea de sâmbătă spre duminică erau estimate depuneri de 1–3 cm de zăpadă, iar în unele zone s-au depus până la 5 cm de zăpadă. Astăzi, meteorologii francezi anunță ploi și burniță și o creștere considerabilă a temperaturilor.

Sursă: Le Parisien

Recomandările autorului:

🚨 Pace în Ucraina. Europa respinge planul lui Trump pentru pace în forma sa actuală. UE, SUA și Ucraina discută azi pacea la Geneva

Ucraina atacă în inima Rusiei. A fost afectată o centrală electrică cheie din apropiere de Moscovei

Citește și

LIVE 🚨 Pace în Ucraina. UE propune propria versiune de pace în locul celei americane. Europa îl cheamă pe Putin înapoi în G8 ca parte a unui plan de pace
23:21
🚨 Pace în Ucraina. UE propune propria versiune de pace în locul celei americane. Europa îl cheamă pe Putin înapoi în G8 ca parte a unui plan de pace
INEDIT Elon Musk, mai în formă decât LeBron James și mai inteligent decât Leonardo da Vinci. Miliardarul, laudat de Grok, chatbotul AI creat de el
22:59
Elon Musk, mai în formă decât LeBron James și mai inteligent decât Leonardo da Vinci. Miliardarul, laudat de Grok, chatbotul AI creat de el
ASTRONOMIE Imagini NASA cu cometa în jurul căreia s-au învârtit numeroase conspirații. S-a dovedit că nu este nici navă extraterestră, nici satelit artificial
22:26
Imagini NASA cu cometa în jurul căreia s-au învârtit numeroase conspirații. S-a dovedit că nu este nici navă extraterestră, nici satelit artificial
EXTERNE Clipe de groază pentru un român în Italia. Un bărbat a încercat să îi răpească fiica de numai un an
21:15
Clipe de groază pentru un român în Italia. Un bărbat a încercat să îi răpească fiica de numai un an
FLASH NEWS Un nou incident aerian în Olanda: Drone neidentificate au dus la întreruperea traficului aerian
19:17
Un nou incident aerian în Olanda: Drone neidentificate au dus la întreruperea traficului aerian
EXTERNE Bărbatul care a câștigat o avere la loterie, însă a omis să îi spună soției. Care este motivul ascuns din spatele deciziei
19:11
Bărbatul care a câștigat o avere la loterie, însă a omis să îi spună soției. Care este motivul ascuns din spatele deciziei
Mediafax
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
Digi24
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis
Cancan.ro
O fată de 12 ani a murit după ce profesoara a obligat-o să facă 100 de genuflexiuni, drept pedeapsă pentru că a întârziat. Ce a pățit seara micuța
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Român șocat de diferențele de prețuri între România și Bulgaria: „Noi ne-am tâmpit de tot”
Mediafax
Oficialii americani, ucraineni și europeni discută azi la Geneva planul de încetare a războiului
Click
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Digi24
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul. Ce a descoperit mama ei acasă
Cancan.ro
Moartea misterioasă a unei femei din Vaslui. A fost găsită fără un membru și vecinii ei au o ipoteză înfricoșătoare
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Descopera.ro
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Structura creierului se schimbă dramatic pe măsură ce îmbătrânim, arată un studiu