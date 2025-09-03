Chestiunea organizării alegerilor pentru desemnarea viitorului primar al Capitalei a fost tergiversată de liderii politici după câștigarea scrutinului prezidențial de fostul edil Nicușor Dan. Însă, miercuri, premierul Ilie Bolojan a confirmat că în curând va fi desemnată data organizării alegerilor din București, sugerând și cea mai probabilă perioadă.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că organizarea alegerilor pentru Primăria Generală a Bucureștiului depinde inevitabil de un acord în coaliția de guvernare.

Alegeri pentru viitorul primar din București. „Sper să găsim o formulă în cursul acestei luni”

Astfel, scrutinul local ar putea avea loc fie în această toamnă, fie în primăvara anului viitor. Ilie Bolojan a punctat că este nevoie de o decizie politică în coaliție în următoarea perioadă.

„Sper să găsim o formulă în cursul acestei luni, poate în prima jumătate, pentru a lua o decizie în acest sens”, a declarat prim-ministrul.

Liberalul Ciprian Ciucu are cele mai mari șanse, apreciază șeful său de partid

În altă ordine de idei, premierul nu a dat un răspuns ferm privind susținerea față de un anumit candidat. Șeful Guvernului apreciază că cele mai mari șanse le are actualul edil al Sectorului 6, liberalul Ciprian Ciucu, colegul său de partid:

„În baza sondajului care a fost realizat de către PNL, cel mai bine plasat candidat din partea noastră este colegul meu, primarul sectorului 6, domnul Ciprian Ciucu. El este în topul încrederii în capitală și ar putea fi un candidat redutabil pentru Primăria Generală”.

Privind eventualele strategii, președintele liberalilor a explicat după cum urmează:

„Aici este evident că ar fi bine să existe un candidat care are o masă critică importantă în spate, în așa fel încât să aibă șanse reale să câștige. Dacă sunt prea mulți candidați pe o anumită zonă, ei fracturează acel bazin de voturi și un contracandidat, care vine dintr-o zonă care nu este majoritară, dar care are, de exemplu, 30-35%, ar putea câștiga alegerile”.

