Prima pagină » Actualitate » Se caută primar. Premierul Ilie Bolojan anunță, în sfârșit, când vor avea ALEGERILE pentru Primăria Capitalei

Se caută primar. Premierul Ilie Bolojan anunță, în sfârșit, când vor avea ALEGERILE pentru Primăria Capitalei

03 sept. 2025, 15:27, Actualitate
Se caută primar. Premierul Ilie Bolojan anunță, în sfârșit, când vor avea ALEGERILE pentru Primăria Capitalei

Chestiunea organizării alegerilor pentru desemnarea viitorului primar al Capitalei a fost tergiversată de liderii politici după câștigarea scrutinului prezidențial de fostul edil Nicușor Dan. Însă, miercuri, premierul Ilie Bolojan a confirmat că în curând va fi desemnată data organizării alegerilor din București, sugerând și cea mai probabilă perioadă.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că organizarea alegerilor pentru Primăria Generală a Bucureștiului depinde inevitabil de un acord în coaliția de guvernare.

Alegeri pentru viitorul primar din București. Sper să găsim o formulă în cursul acestei luni

Astfel, scrutinul local ar putea avea loc fie în această toamnă, fie în primăvara anului viitor. Ilie Bolojan a punctat că este nevoie de o decizie politică în coaliție în următoarea perioadă.

„Sper să găsim o formulă în cursul acestei luni, poate în prima jumătate, pentru a lua o decizie în acest sens”, a declarat prim-ministrul.

Liberalul Ciprian Ciucu are cele mai mari șanse, apreciază șeful său de partid

În altă ordine de idei, premierul nu a dat un răspuns ferm privind susținerea față de un anumit candidat. Șeful Guvernului apreciază că cele mai mari șanse le are actualul edil al Sectorului 6, liberalul Ciprian Ciucu, colegul său de partid:

„În baza sondajului care a fost realizat de către PNL, cel mai bine plasat candidat din partea noastră este colegul meu, primarul sectorului 6, domnul Ciprian Ciucu. El este în topul încrederii în capitală și ar putea fi un candidat redutabil pentru Primăria Generală”.

Privind eventualele strategii, președintele liberalilor a explicat după cum urmează:

„Aici este evident că ar fi bine să existe un candidat care are o masă critică importantă în spate, în așa fel încât să aibă șanse reale să câștige. Dacă sunt prea mulți candidați pe o anumită zonă, ei fracturează acel bazin de voturi și un contracandidat, care vine dintr-o zonă care nu este majoritară, dar care are, de exemplu, 30-35%, ar putea câștiga alegerile”.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Luptele bucureștenilor cu “moștenirea” lui N. Dan. Șoferul care a luat 80.000 lei amendă din cauza fostului primar: “Nu știu cum a ajuns președinte”

Primăria Generală își așteaptă ȘEFUL / Grindeanu discută „TANGENȚIAL” cu Bolojan / Alegerile de la Capitală, subiect în coaliție, luni după-amiază

Citește și

ACTUALITATE Eclipsa de Lună din 7 septembrie 2025. Eclipsa totală de Lună Sângerie va putea fi văzută și în România
16:33
Eclipsa de Lună din 7 septembrie 2025. Eclipsa totală de Lună Sângerie va putea fi văzută și în România
VIDEO Sorin Grindeanu CONFIRMĂ că PSD-ul a vrut să iasă de la guvernare: „Da. Am avut momente. Am fost foarte supărat”
16:27
Sorin Grindeanu CONFIRMĂ că PSD-ul a vrut să iasă de la guvernare: „Da. Am avut momente. Am fost foarte supărat”
VIDEO Sorin Grindeanu: „Bursele elevilor nu trebuie date de la 8 în sus. Pot înțelege de la 9,50 în sus”
16:17
Sorin Grindeanu: „Bursele elevilor nu trebuie date de la 8 în sus. Pot înțelege de la 9,50 în sus”
VIDEO Propunerea PSD-ului privind disponibilizările din Administrație. Sorin Grindeanu: „În 3 până la 5 ani să ne ducem la 25% din total locuri ocupate”
16:00
Propunerea PSD-ului privind disponibilizările din Administrație. Sorin Grindeanu: „În 3 până la 5 ani să ne ducem la 25% din total locuri ocupate”
REACȚIE Ponta o ceartă pe Țoiu, după reacția în cazul Năstase-Dăncilă /„China are capacitatea de a ignora asemenea „accidente istorice”, gen doamna Țoiu”
15:37
Ponta o ceartă pe Țoiu, după reacția în cazul Năstase-Dăncilă /„China are capacitatea de a ignora asemenea „accidente istorice”, gen doamna Țoiu”
POLITICĂ Bolojan NU știe numărul angajaților, dar știe câți vrea să dea afară. Sorin Grindeanu: „Totalul posturilor marți erau 170.000, luni erau 190.000”
15:33
Bolojan NU știe numărul angajaților, dar știe câți vrea să dea afară. Sorin Grindeanu: „Totalul posturilor marți erau 170.000, luni erau 190.000”
Mediafax
Nicușor Dan a comentat vizita lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă la Beijing: 'Sunt două persoane... '
Digi24
Elena Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan: „După ce am avut 10 ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră”
Cancan.ro
România, lovită de talveg! Fenomenul meteo sever aduce precipitații și grindină în țara noastră
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Vacanță de coșmar la 5 stele. Pățania unei turiste românce a stârnit scandal pe internet: „Nu mai poți face nimic”
Mediafax
Dăncilă răspunde la atacul Oanei Țoiu: Aș vrea să o văd pe doamna Țoiu că interacționează cu lideri importanți
Click
Două zodii vor încheia un ciclu karmic dificil de 10 ani până la finalul anului 2025. Vor păși într-o nouă eră a vieții lor, mult mai bună
Wowbiz
BREAKING NEWS! Ioana Tufaru, găsită inconștientă în casă
Antena 3
Marea misterioasă din Coreea de Sud care se desparte de două ori pe an, timp de o oră
Digi24
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul pentru Oana Țoiu
Cancan.ro
Maria Avram de la Insula Iubirii 2025 a vrut să se sinucidă când a văzut că a fost înșelată de soțul Marius
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
observatornews.ro
ANAF scoate la vânzare o casă cu două etaje şi un teren de 250mp, în Sibiu. Preţul cerut
StirileKanalD
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
KanalD
Un român a dispărut după ce a plecat cu mașina spre Italia! Gheorghe este de negăsit de aproape două săptămâni
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Chinezii au adus în România Geely Cityray - „Dacia Duster killer” – prețuri și dotări
Descopera.ro
Întrebare de cultură generală. Câte fusuri orare există în lume?
Capital.ro
Statul vrea bani de la români. Trebuie să achitați minim 500 de lei începând de vineri. Termenul final este 12 septembrie
Evz.ro
Amenzi fulger și reguli noi pentru șoferi. Schimbările anunțate de Bolojan
A1
Detaliile picante din viața ei de cuplu pe care Maria i le-a spus lui Cătălin. „Când sărută...” Ce nu s-a difuzat la TV
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
FOTO Viorica Dăncilă, prezentă la parada militară organizată la Beijing! Ce ținută a ales să poarte aceasta?
RadioImpuls
Tragedie cutremurătoare la un celebru festival! Un bărbat a fost găsit mort într-o baltă de sânge. Crima odioasă le-a dat fiori tuturor participanților. Declarațiile polițiștilor: „Căutăm indicii care ar putea duce la identificarea suspectului”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Vezi că diseară la 18:00 ne vedem la hotel! - Sunt soțul ei...
Descopera.ro
Rechinii, specie care există pe acest Pământ de peste 400 de milioane de ani, încep să aibă probleme cu dinții