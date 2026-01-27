Se dau bani pentru o anumită categorie de români. Se face plata în conturi

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură anunță noi subvenții deblocate. Secretarul de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Emil Dumitru, a anunțat că fermierii urmează să încaseze în umrătoarea perioadă noi sume în contul intervențiilor de plăți compensatorii, fiid deblocate o serie de scheme achitate de bugetul Fondului european agricol pentru dezvoltarea rurală (FEADR).

Bugetul acesta este gestionat de către Agențua pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), însă autorizarea plăților se face de către funcționarii APIA, relatează Agrointel.

Bani pentru fermierii din România

Cuantumul sumelor deblocate pentru fermieri se ridică la peste 130 de milioane de euro, a anunțat Emil Dumitru într-o scurtă informare privind actualizarea autorizărilor de la APIA.

”APIA a autorizat la plată pe măsurile DR-03, DR-09, DR-10, DR-11 – suma de 132.954.036 de euro. Urmează ca AFIR să facă plata!”, a anunțat secretarul de stat din cadrul MADR.

Subvențiile deblocate de plată sunt compensatorii din bugetul FEADR

DR-03 Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon

– Ovine: 87 euro/UVM/an

– Caprine: 40 euro/UVM/an

– Bovine (taurine și bubaline): 200 euro/UVM/an

– Ecvidee: 200 euro/UVM/an

–Porcine: 300 euro/UVM/an

DR-09, DR-10, DR-11 – Zone cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice

– DR-09 ANC ZM – Zone afectate de constrângeri naturale Zona Montană – 94 euro/ha;

– DR-10 ANC SEMN – Zone afectate de constrângeri naturale specifice – 80 euro/ha.

Pentru DR-09 si DR-11, în cazul fermelor cu suprafețe agricole mai mari de 50 de hectare (prag de la care începe aplicarea degresivității), valoarea plății scade pentru acele suprafețe agricole care depășesc această valoare, astfel:

DR-09 – Zone afectate de constrângeri naturale – Zona Montană

1-50 ha – 100% din prima acordată pe hectar – 94 euro/ha/an,

50,01-100 ha – 75% din prima acordată pe hectar – 71 euro/ha/an

100,01-300 ha – 50% din prima acordată pe hectar – 47 euro/ha/an,

peste 300 ha – 35% din prima acordată pe hectar – 33 euro/ha/an.

DR-11 – Zone afectate de constrângeri naturale specifice

– 1-50 ha – 100% din prima acordată pe hectar – 80 euro/ha/an,

50,01-100 ha – 75% din prima acordată pe hectar – 60 euro/ha/an,

100,01-300 ha – 50% din prima acordată pe hectar – 40 euro/ha/an,

peste 300 ha – 35% din prima acordată pe hectar – 28 euro/ha/an.

