Agricultorii din România vor să mute protestele la Bucureşti, dacă semnalele de la Bruxelles şi de la Palatul Victoria nu le vor fi favorabile

Din cauza Acordului Mercosur, mai mulţi fermieri din Suceava au ieşit cu tractoarele în stradă, au aruncat pe asfalt ceapă şi cartofi, sub formă de protest la adresa faptului că un camion de cereale este echivalent cu 2 tone de motorină. Fermierii români vor să mute protestul la Bucureşti, după ce vor avea un răspuns de la Bruxelles şi de la Palatul Victoria.

Aceştia anunţă că vor continua formele de protest şi chiar au în vedere să blocheze E85, drumul european care traversează continentul de la Nord la Sud.

Agricultorii sunt îngrijoraţi din cauza efectelor asupra pieţei interne pe care le-ar putea avea măsurile luate în cadrul Acordului Mercosur, dar mai ales din cauza faptului că nu au fost consultaţi pentru deciziile care s-au luat.

Importurile ieftine din afara UE, în special din America de Sud, le compromit complet șansele de a-și vinde produsele la un preț corect.

După o noapte petrecută la marginea lui E85, marţi sunt aşteptaţi şi alţi protestatari. Supărarea acestora este îndreptată şi spre creşterea taxelor şi spun că se află în situaţia să nu-şi mai poată vinde produsele.

Vor denunţarea Acordului Mercosur la Curtea de Justiţie a UE

Agricultorii din statele UE și mai mulți eurodeputați cer trimiterea Acordului pe masa Curții de Justiție a UE (CJUE), pentru ca această instituție să analizeze temeiul său juridic.

Plenul legislativului european urmează să se pronunțe miercuri asupra solicitărilor formulate de acești deputați.

Aprobarea unui astfel de demers ar declanșa un proces de examinare juridică la nivelul CJUE, înainte ca procesul de ratificare să poată continua la nivelul Parlamentului și al statelor membre.

Asta înseamnă implicit amânarea parcursului în legislativul european și în statele blocului comunitar.

Conform tratatelor Uniunii, un stat membru, Parlamentul European, Consiliul sau Comisia pot solicita Curții de Justiție un aviz privind compatibilitatea unui acord internațional cu legislația fundamentală a blocului.

În cazul în care CJUE va emite un aviz negativ, acordul în cauză nu poate intra în vigoare decât după modificarea prevederilor sale.

De asemenea, joi, Parlamentul European va vota asupra moțiunii de cenzură inițiată de mai mulți eurodeputați împotriva Comisiei conduse de Ursula von der Leyen, în contextul Acordului Mercosur.

Moțiunea a fost deja dezbătută în plen. Pentru a fi adoptată, ea trebuie să întrunească o majoritate calificată de două treimi din voturile exprimate, care să reprezinte, totodată, majoritatea membrilor Parlamentului.

