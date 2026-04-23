Se întorc ninsorile și în București? Prognoza de ultimă oră emisă de meteorologii Accuweather

În timp ce iarna pare că a revenit surprinzător în forță în ultimele zile, mai ales în zonele montane din România, unde ninsorile au acoperit din nou peisajele, mulți bucureșteni își pun aceeași întrebare: se întorc ninsorile și în Capitală?

Ei bine, răspunsul este unul cât se poate de clar și îmbucurător. Nu, primăvara și-a intrat de tot în drepturi.

Final de aprilie: răcire temporară, dar fără extreme

Conform meteorologilor Accuweather, ultimele zile din aprilie aduc o ușoară răcire, perfect vizibilă în prognoză. Maximele coboară de la valori de 23°C spre 17-18°C, iar spre 30 aprilie chiar în jur de 13°C. Minimele rămân însă peste pragul de îngheț, între 6 și 8 grade.

Apare și un episod de ploaie în jurul datei de 30 aprilie, dar nimic ieșit din comun. Este o instabilitate tipică de sezon, nu un semnal de revenire a iernii.

Prima săptămână din mai: revenire rapidă la normal

Debutul lunii mai începe mai temperat, cu maxime între 16 și 17 grade în primele zile. Apoi, lucrurile se schimbă vizibil.

Începând cu 5-8 mai, temperaturile cresc brusc la 23°C, iar minimele urcă și ele spre 12-13°C. Este practic momentul în care primăvara își intră în ritm normal.

Chiar dacă apare o zi mai închisă (în jurul datei de 5 mai), fără soare, nu sunt semne de precipitații serioase sau răciri accentuate.

A doua săptămână din mai: stabilitate și temperaturi de 23-25°C

Intervalul 7-14 mai aduce una dintre cele mai stabile perioade din toată prognoza.

Maximele se mențin constant între 23 și 25°C, cu mult soare și doar câțiva nori trecători. Minimele cresc treptat spre 13-14°C, ceea ce indică nopți tot mai blânde.

Este, fără exagerare, perioada ideală de primăvară: temperaturi echilibrate, fără variații bruște, fără ploi semnificative.

Mijlocul lunii mai: ușoară răcire și instabilitate

După 15 mai apare o scurtă schimbare. Temperaturile scad spre 19-21°C, iar în intervalul 17-18 mai sunt semnalate furtuni (descărcări electrice).

Ulterior, între 21 și 23 mai, revin ploile, cu maxime în jur de 20-21°C și minime între 10 și 12°C.

Este singura perioadă mai instabilă din toată luna, dar chiar și aici vorbim de valori normale pentru mai. Nicio legătură cu iarna.

Ultima parte a lunii mai: încălzire clară și vreme de vară

După 24-25 mai, vremea intră într-un trend clar de încălzire. Maximele cresc progresiv de la 22°C la 25-26°C spre finalul lunii, iar minimele ajung la 14-16°C. Zilele devin predominant însorite, iar episoadele de ploaie sunt rare și slabe.

Pe 30-31 mai, temperaturile ating chiar 26-27°C, ceea ce indică începutul unui episod aproape estival.

