Temperaturi scăzute pentru sfârșit de aprilie. Unde plouă și unde ninge. ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul

Vremea se află într-un proces de răcire, potrivit meteorologilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Nu lipsesc precipitațiile – ploaie și chiar zăpadă, a altitudini de peste 1.400 m -, descărcările electrice și intensuificările vântului.
La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a oferit noi informații despre evoluția vremii în ziua de 21 aprilie 2026.
„Astăzi în țară, vreme rece pentru această perioadă, cu temperaturi maxime ce se vor încadra între 7 și 17 grade, cu 12-14° în Capitală.
Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte, în special în zona înaltă. Va sufla și prin partea de vest și de sud-vest a țării, cu rafale în general de 40-45 km/h.
În București vor fi înorări temporare și posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.
În această dimineață, la ora 07:00, au fost minus 8 grade la Iezer, potrivit informațiilor publicate pe site-ul ANM.
În restul țării, temperaturile nu au depășit 8 grade, iar în multe zone a fost frig și a bătut vântul, potrivit informațiilor publicate de ANM.
