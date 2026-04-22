Temperaturi scăzute pentru sfârșit de aprilie. Unde plouă și unde ninge. ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul

Vremea se află într-un proces de răcire, potrivit meteorologilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Nu lipsesc precipitațiile – ploaie și chiar zăpadă, a altitudini de peste 1.400 m -, descărcările electrice și intensuificările vântului.

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a oferit noi informații despre evoluția vremii în ziua de 21 aprilie 2026.

„Astăzi în țară, vreme rece pentru această perioadă, cu temperaturi maxime ce se vor încadra între 7 și 17 grade, cu 12-14° în Capitală.

Vor fi înnorări temporare. Va ploua mare parte din Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Transilvania , izolat în Moldova și posibil prin Banat.

La munte, în special la peste 1.400 m altitudine, va ninge și se va depune strat de zăpadă.

Precipitații mixte vor mai fi și în partea de est și sud-est a Transilvaniei.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte, în special în zona înaltă. Va sufla și prin partea de vest și de sud-vest a țării, cu rafale în general de 40-45 km/h.

În București vor fi înorări temporare și posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

Unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură a dimineții, potrivit ANM

În această dimineață, la ora 07:00, au fost minus 8 grade la Iezer, potrivit informațiilor publicate pe site-ul ANM.

De altfel, au fost minus 2 grade și la Bistrița.

La aceeași oră, se înregistrau averse la Târgu Mureș și ploua la Brașov.

La București, termometrele au arîtat 6 grade Celsius.

Cea mai ridicată temperatură din România, la ora 07:00, s-a înregistrat la Sulina – 9 grade Celsius.

În restul țării, temperaturile nu au depășit 8 grade, iar în multe zone a fost frig și a bătut vântul, potrivit informațiilor publicate de ANM.

