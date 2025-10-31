Prima pagină » Actualitate » Se mișcă lucrurile pe A7. Cristian Pistol spune că, de anul acesta, se va putea circula doar pe autostradă, de la București la Adjud

Luiza Dobrescu
31 oct. 2025, 09:28, Actualitate
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță o „activitate intensă pe șantierul lotului 2 (Domnești Târg-Răcăciuni) al Autostrăzii Focșani – Bacău (A7)”. Iar pe tronsonul de aproximativ 17 km dintre Domnești Târg și Adjud stadiul lucrărilor a depășit 90%.

Șeful CNAIR, Cristian Pistol, mai spune că firma UMB Spedition  se ocupă de lucrări se află în stadiul executării hidroizolațiilor de la pasajul Domnești Târg, după ce s-a turnat placa de suprabetonare. Simultan, se derulează lucrări la podul peste râul Trotuș și la nodul Adjud.

„Valoarea contractului pentru construcția acestui lot (38,78 km) este de 2,48 miliarde de lei (fără TVA), iar finanțarea esre asigurată prin PNRR.

Pe întregul lot stadiul fizic a depășit 85%, dar anul acesta, dacă dacă vor permite condițiile meteorologice să se mențină actualul ritm de lucru, circulația va putea fi deschisă până la Adjud.

Astfel se va putea circula de la București la Adjud, doar pe autostradă (A3 și A7), anul acesta”, spune Cristian Pistol.

Anul viitor, după finalizarea lucrărilor și pe celelalte sectoare ale A7, se va putea circula pe autostradă de la București la Pașcani (A3 și A7), a mai anunțat șeful CNAIR.

