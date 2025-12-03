Se reia alimentarea cu apă în Moreni, județul Dâmbovița, afectat de Criza apei. Localnicii, avertizați că apa nu este de băut sau pentru gătit

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Dâmbovița a anunțat miercuri seara reluarea alimentării cu apă în Moreni, județul Dâmbovia, oraș afectat de criza apei. Însă autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert pentru locuitori prin care atrag atenția că apa nu este de băut, gătit sau pentru igiena individuală.

„Se ia act de soluția adoptată de Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița privind distrubuția apei pentru sanitația locuinței (igiena toaletei) în Municipiul Moreni, din sursele Uzinei Automecanica Moreni prin by-passul creat în acest sens, după un program stabilit de Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița atâta timp cât analizele de laborator efectuate permit acest lucru”, se arată în decizia CJSU.

Potrivit acesteia, apa livrată prin noul sistem „se va utiliza exclusiv pentru igienizarea toaletelor”.

În decizie se arată că „se interzice utilizarea apei livrate pentru băut, igienă individuală (spălarea mâinilor, spălarea corpului), spălarea fructelor, legumelor, spălarea vaselor și gătit.

Autoritățile au emis în acest sens și un mesaj Ro-Alert, conform căruia alimentarea se reia miercuri seara la ora 20.00.

