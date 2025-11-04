Prima pagină » Actualitate » Se reiau discuţiile în coaliţie despre PENSIILE magistraţilor şi reforma administraţiei. Grindeanu a propus un grup de lucru

Luiza Dobrescu
04 nov. 2025, 13:52, Actualitate
Coaliţia de guvernare se întruneşte marţi, la ora 14.00,  pentru o nouă rundă de discuţii pe marginea pensiilor magistraţilor şi reforma administrativă.

Ilie Bolojan se va afla în faţa liderilor PSD, după ce aştia i-au cerut să vină în Parlament pentru a explica retragerea parţială a trupelor SUA din România, iar premierul a refuzat pe motiv că are agenda încărcată.

Printre temele de discuţie se află proiectul reducerii numărului de parlamentari la 300, unde nu s-a ajuns la un consens, deocamdată.

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că va propune formarea unui grup de lucru pentru pensiile magistraţilor, care să vină cu o lege  care să fie pe placul celor din  coaliţie.

