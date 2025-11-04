Ilie Bolojan alege să ignore o nouă solicitare din partea Parlamentului, de a se prezenta la Ora Premierului, pentru a da socoteală pentru retragerea unei părți a trupelor SUA din România. După ce a invocat că ar avea „o agendă încărcată” ca să discute despre problemele de securitate ale țării noastre, premierul și-a făcut, însă, timp pentru a ajunge la Parlament pentru o ședință de partid a PNL-ului.

Parlamentul a trimis o nouă solicitarea la cancelaria prim-ministrului Ilie Bolojan, cu privire la fixarea unei date, la care acesta se poate prezenta la „Ora Premierului”. Participarea prim-ministrului la ședința din Parlament, la solicitarea Legislativului, este o obligație legală, stipulată în Constituție, nicidecum o simplă „opțiune personală”

Ilie Bolojan trebuia să se prezinte luni, 3 noiembrie, la tribuna Parlamentului, pentru a discuta despre motivele pentru care Statele Unite au decis retragerea unei părți importante a trupelor americane de pe teritoriul țării noastre.

Premierul a absentat de la întâlnire, pe motiv că ar avea un program prea încărcat. Cu toate acestea, Bolojan a găsit timp în agenda sa „foarte încărcată” pentru a lua parte la o ședință a PNL-ului, desfășurată chiar la Parlament.

Invitația trimisă premierului Bolojan

Gândul a intrat în posesia invitației trimise premierului și adresată șefului Cancelariei, Mihai Jurca.

„Domnului Mihai JURCA

Şef al Cancelariei Prim-ministrului

Stimate domnule Şef al Cancelariei Prim-ministrului,

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 3108/03.11.2025, vă rugăm să ne comunicaţi o dată în care agenda domnului prim-ministru Ilie Bolojan permite participarea la Ora prim-ministrului” în plenul Camerei Deputaților, în perioada

următoare. Cu deosebită considerație”, se menționează în document.

Ilie Bolojan, obligat de Constituție să se prezinte în fața Legislativului

Decizia de chemare a premierului Bolojan, reprezentantul Puterii Executive, în fața Puterii Legislative, a venit în urma unei decizii a Biroului Permanent votată săptămâna trecută de PSD și AUR. Refuzul premierului, de a se prezenta în Parlament, sugerează nu numai ignorarea atribuțiilor aferente funcției, ci și o gravă încălcare a Constituției.

Legea fundamentală a statului român prevede că Ilie Bolojan, premier și lider al PNL-ului, este obligat de prevederile legale să ofere explicații în fața cetățenilor.

În caz contrar și în situația unui refuz nejustificat, așa cum arată și juriștii, Bolojan riscă să derapeze spre zona penală, în cazul în care vreo instituție de parchet este sesizată pe încălcarea legii responsabilității ministeriale.

Regulamentul Camerei Deputaților stipulează clar că premierul Ilie Bolojan este obligat să participe la „Ora prim-ministrului”. Participarea acestuia nu ține opțiunea sa personală, ci de decizia Parlamentului, având în vedere că premierul este învestit în funcție prin votul Legislativului.

De asemenea, potrivit legii, „odată pe lună, de regulă în prima zi de luni a fiecărei luni”, în calitate de prim-ministru, Bolojan trebuie să dea explicații Parlamentului pe teme de actualitate, participând la „Ora prim-ministrului”.

„Prim-ministrul să ofere Parlamentului o prezentare clară a poziției Guvernului”

Regulamentul Camerei Deputaților care prevede obligativitatea participării șefului Executivului la „Ora prim-ministrului”.

Tema propusă de social-democrați pentru dezbatere este „retragerea trupelor americane din România – lipsa de reacție a Guvernului și implicațiile asupra angajamentelor strategice și de securitate ale României”.

„Având în vedere informațiile apărute în spațiul public privind decizia Statelor Unite de a retrage o parte din trupele americane staționate în România, considerăm necesar ca prim-ministrul să ofere Parlamentului o prezentare clară a poziției Guvernului și a demersurilor întreprinse în dialogul cu partenerii strategici. Solicităm ca domnul prim-ministru să prezinte: evaluarea Guvernului privind impactul acestei decizii asupra securității naționale și regionale, măsurile întreprinse pentru menținerea angajamentelor din Parteneriatul Strategic cu Statele Unite, modul de coordonare interinstituțională între Guvern, Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Externe pe acest subiect‘, se arată în solicitarea deputaților PSD.

Câte legi încălcă Ilie Bolojan: Legea fundamentală, Regulamentul Camerei Deputaților (lege organică) și legea responsabilității ministeriale. Plus deciziile CCR

Mai multe decizii ale Curții Constituționale date de-a lungul timpului au consfințit obligativitatea participării invitaților autorităților statului și chiar și a invitaților care nu fac parte din acest angrenaj – la invitațiile Parlamentului. Chiar și în cazul comisiilor parlamentare de anchetă.

Așadar, nici jurisprudența CCR nu-i dă dreptate lui Ilie Bolojan, în cazul în care va alege să ocolească Parlamentul.

Avocatul Toni Neacșu: Premierul comite o infracțiune dacă nu merge la „Ora Premierului”

Prezența premierului este obligatorie, controlul parlamentar constituțional asupra Guvernului exercitându-se și prin intermediul explicațiilor date personal de primul ministru, la cererea Parlamentului, susține avocatul Toni Neacșu, fost membru al CSM.

Art 111 din legea fundamentală a României îl obligă pe șeful Guvernului să dea explicații în Parlament atunci când este chemat.

Art. 111 din Constituția României care prevede obligativitatea participării membrilor Guvernului la lucrările Parlamentului, dacă sunt solicitați

„Fapta prim-ministrului, invitat oficial în Parlament, de a se sustrage acestei obligații și de a nu prezenta personal informațiile solicitate, în cazul de față pe cele 4 teme, constituie infracțiune”, consideră avocatul Toni Neacșu.

Premierul Ilie Bolojan riscă închisoarea, în caz de „răspuns nejustificat”

„Potrivit art. 8 alin 2 lit. a) din Legea 115/1999 a responsabilității ministeriale, constituie infracțiune (de la 3 luni la 2 ani) refuzul nejustificat de a prezenta Camerei Deputaților, Senatului informațiile și documentele cerute de acestea în cadrul activității de informare a Parlamentului de către membrii Guvernului.

Legea responsabilității ministeriale care prevede închisoare sau amendă penală refuzul nejustificat de a prezenta informații și documente în fața Parlamentului de către oficiali ai Guvernului

Termenul maxim în care premierul Ilie Bolojan trebuie să se prezinte în Parlament este de 20 de zile, după care acest refuz devine infracțiune”, mai crede fostul membru al CSM.

