Proiectul cu 300 de parlamentari a fost adoptat tacit de Senat. Merge la Camera Deputaţilor, pentru votul final

Pe 11 noiembrie s-a împlinit termenul prelungit pentru adoptare tacită a proiectului USR care prevede reducerea numărului dr parlamentari la 300. Guvernul condus de Ilie Bolojan a lăsat la latitudinea Parlamentului să decidă care va fi soarta acestuia. Senatul l-a adoptat tacit, iar proiectul merge la Camera Deputaţilor, care are şi puterea decizională.

Gîndul a scris recent despre acest proiect care ar avea deja nişte probleme cu inversarea coloanei de deputaţi cu cea de senatori.

Noul proiect de lege, redepus în mai 2025 de cei doi parlamentari, prevede – într-adevăr – în modificarea legii 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor – reducerea aleșilor la 300. Așa cum a și fost votul celor 7,7 milioane de români la referendumul declanșat de Traian Băsescu, în 2009, odată cu primul tur alegerilor prezidențiale.

Numai că, dacă în articolul modificat din lege – care se referă la numărul total se parlamentari – se prevede că deputații vor fi 200 iar senatorii 100, și în anexa proiectului legislativ totul este pe invers: senatorii ajung la 200, practic s-ar dubla, iar deputații ajung la 100, ar fi reduși cu 2/3 față de câți sunt în prezent și ar deveni o specie politică pe cale de dispariție.

„300 de parlamentari a trecut tacit de Senat. Dacă va sfârși într-un sertar la Camera Deputaților, politicienii vor arăta din nou că nu au înțeles nimic”, a scris deputatul Cristian Prună, pe facebook.

Având în vedere că proiectul a fost adoptat tacit, înseamnă că a trecut în forma propusă şi greşită. Ceea ce duce cu gândul la un deznodământ previzibil în ceea ce priveşte şansele de adoptare a acestuia în forma propusă de USR.

Camera Deputaţilor are cuvântul final în tranşarea acestei chestiuni care suscită o serie de controverse, încă din anul 2009.

Proiectul de lege care prevedere reducerea numărului de parlamentari la 300 a fost amânat de Senat, cu 81 de voturi „Pentru”