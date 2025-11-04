Prima pagină » Actualitate » S-a ÎNCHIS „Podul Prieteniei” Giurgiu-Ruse. Cât durează restricțiile de circulație

S-a ÎNCHIS „Podul Prieteniei” Giurgiu-Ruse. Cât durează restricțiile de circulație

04 nov. 2025, 11:03, Actualitate
S-a ÎNCHIS „Podul Prieteniei” Giurgiu-Ruse. Cât durează restricțiile de circulație
S-a închis „Podul Prieteniei” Giurgiu-Ruse / Sursa FOTO: Mediafax

Autoritățile bulgare au decis să suspende circulația rutieră pe „Podul Prieteniei” Ruse-Giurgiu. Restricția este valabilă de marți, 4 noiembrie, ora 9, până miercuri, 5 noiembrie, la aceeași oră.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români încă din weekend.

Ce excepții aplică bulgarii

Astfel, potrivit MAE, marți, în intervalul orar 09:00 – 21:00, este suspendată circulația pentru toate categoriile de autovehicule, iar de la ora 21:00 până miercuri, ora 09:00, se suspendă circulația numai pentru autovehiculele care transportă marfă, indiferent de tonaj.

Celor care transportă persoane le este permisă trecerea pe pod (autoturisme, microbuze, autocare).

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor, Agenția „Infrastructura Rutieră” bulgară pune la dispoziție următoarele două link-uri:

MAE recomandă cetățenilor români care intenționează să tranziteze „Podul Prieteniei” Giurgiu-Ruse să ia în considerare perioadele menționate în care circulația rutieră va fi oprită pentru traversarea podului și să folosească celelalte puncte de trecere a frontierei între România și Republica Bulgaria, după cum urmează:

  • Vidin – Calafat
  • Kardam – Negru Vodă
  • Silistra – Ostrov Călărași
  • Dobromir – Krushari
  • Kainardzha – Lipnița
  • Nikopol – Turnu Măgurele (feribot) (www.feribot-eurobac.ro)
  • Svishtov – Zimnicea (feribot) (www.ferry.bg)
  • Oryahovo – Bechet (feribot) (www.ferryboat.bg)
  • Aydemir (Silistra) – Chiciu (Călărași) (feribot) (www.spikaferry.com).

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia – +35929712858 și +35929733510, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României în Republica Bulgaria – +359879440758.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Lucrările pe Lotul 1 al A0 sunt în avans. Irinel Scrioșteanu: „Vizăm finalizarea unui prim tronson, înainte de termen, cu aproximativ 6 luni”

Citește și

FLASH NEWS Celebra publicație The Times numește Catedrala Mântuirii Neamului o PROVOCARE pentru Moscova. Simbolul ortodox al Rusiei, îngenuncheat după 300 de ani
11:43
Celebra publicație The Times numește Catedrala Mântuirii Neamului o PROVOCARE pentru Moscova. Simbolul ortodox al Rusiei, îngenuncheat după 300 de ani
POLITICĂ Proiectul cu 300 de parlamentari a fost adoptat tacit de Senat. Merge la Camera Deputaţilor, pentru votul final
11:25
Proiectul cu 300 de parlamentari a fost adoptat tacit de Senat. Merge la Camera Deputaţilor, pentru votul final
CONTROVERSĂ Cătălin Drulă nu e deranjat că Nicuşor Dan încalcă Constituţia pentru a-l sprijini în competiţia pentru Bucureşti. Drulă: Constituţia, un mit!
10:53
Cătălin Drulă nu e deranjat că Nicuşor Dan încalcă Constituţia pentru a-l sprijini în competiţia pentru Bucureşti. Drulă: Constituţia, un mit!
POLITICĂ (Video)Traian Băsescu împlinește astăzi 74 de ani. La mulți ani președintelui care ne-a învățat cum se bea corect whisky. Cel mai inedit moment cu președintele T. Băsescu
10:53
(Video)Traian Băsescu împlinește astăzi 74 de ani. La mulți ani președintelui care ne-a învățat cum se bea corect whisky. Cel mai inedit moment cu președintele T. Băsescu
ULTIMA ORĂ Călin Georgescu, la ieșirea din sediul Poliției Buftea: „E o farsă. Votul liber al românilor a fost furat”
10:35
Călin Georgescu, la ieșirea din sediul Poliției Buftea: „E o farsă. Votul liber al românilor a fost furat”
Mediafax
Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
Digi24
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați
Cancan.ro
Ce ascundea, de fapt, Amalia Bellantoni pe lângă bloc. Motivul incredibil pentru care vedeta Antenei și soțul și-au agresat vecinii!
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
De ce riscă România să rămână fără cei mai buni ostași. Avertismentul generalului care a pus bazele trupelor de elită românești
Mediafax
Povestea românului care a murit sub ruinele turnului din ROMA. Salvatorii l-au scos după 11 ore
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
„Maniacii au primit Kalașnikov”. Cum angajează armata lui Putin criminali în serie și violatori pentru frontul din Ucraina
Cancan.ro
Primele imagini cu Amalia Bellantoni încătușată! A fost ridicată de mascați din casă, alături de soțul ei
Ce se întâmplă doctore
Cine își mai aduce aminte de fosta vedetă din „Îngerii lui Charlie”? Cum arată și ce face Jaclyn Smith. Continuă să impresioneze cu frumusețea sa
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Lumină misterioasă observată la cometa 3I/ATLAS! Ce se întâmplă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Descopera.ro
Poți fi alergic la alți oameni? Răspunsul te va surprinde!