S-a ÎNCHIS „Podul Prieteniei” Giurgiu-Ruse. Cât durează restricțiile de circulație

Autoritățile bulgare au decis să suspende circulația rutieră pe „Podul Prieteniei” Ruse-Giurgiu. Restricția este valabilă de marți, 4 noiembrie, ora 9, până miercuri, 5 noiembrie, la aceeași oră.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români încă din weekend.

Ce excepții aplică bulgarii

Astfel, potrivit MAE, marți, în intervalul orar 09:00 – 21:00, este suspendată circulația pentru toate categoriile de autovehicule, iar de la ora 21:00 până miercuri, ora 09:00, se suspendă circulația numai pentru autovehiculele care transportă marfă, indiferent de tonaj.

Celor care transportă persoane le este permisă trecerea pe pod (autoturisme, microbuze, autocare).

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor, Agenția „Infrastructura Rutieră” bulgară pune la dispoziție următoarele două link-uri:

harta rutelor ocolitoare: https://api.bg/files/1df7104499aa1380ca5ab754070e9030.jpg;

harta parcărilor: https://api.bg/files/004e2245206ce41429e13fde695095eb.jpg.

MAE recomandă cetățenilor români care intenționează să tranziteze „Podul Prieteniei” Giurgiu-Ruse să ia în considerare perioadele menționate în care circulația rutieră va fi oprită pentru traversarea podului și să folosească celelalte puncte de trecere a frontierei între România și Republica Bulgaria, după cum urmează:

Vidin – Calafat

Kardam – Negru Vodă

Silistra – Ostrov Călărași

Dobromir – Krushari

Kainardzha – Lipnița

Nikopol – Turnu Măgurele (feribot) (www.feribot-eurobac.ro)

Svishtov – Zimnicea (feribot) (www.ferry.bg)

Oryahovo – Bechet (feribot) (www.ferryboat.bg)

Aydemir (Silistra) – Chiciu (Călărași) (feribot) (www.spikaferry.com).

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia – +35929712858 și +35929733510, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României în Republica Bulgaria – +359879440758.

