Se schimbă bancnotele euro. Europenii pot alege cum vor arăta noii bani până pe 21 septembrie

Bancnotele Euro se pregătesc pentru cea mai mare schimbare de design de când moneda a intrat în vigoare. Banca Centrală Europeană a prezentat în luna iulie cele 10 variante finaliste, iar cetățenii din Uniune au fost invitați să își spună părerea despre acestea.

Cele două teme din care cetățenii europeni pot alege sunt „Cultura europeană”, cu personalități precum Beethoven, Marie Curie sau Leonardo da Vinci, și „Râuri și păsări”, dedicată biodiversității continentului.

Timpul pentru participarea la sondaj se apropie de final. Consultarea publică se încheie pe 21 septembrie. Cetățenii pot vota AICI.

Biroul Parlamentului European în România a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care amintește cetățenilor că mai sunt doar două zile până la închiderea voturilor.

”Orizontal sau vertical, cultură sau natură? Mai aveți timp până pe 21 septembrie pentru a vă exprima părerea cu privire la noile designuri ale bancnotelor euro. Participați la sondajul Băncii Centrale Europene pentru a vă exprima opinia”, se arată în mesajul transmis.

Cum vor arăta noile bancnote

Propunerile sunt construite în jurul a două mari teme: „Cultura europeană” și „Râuri și păsări”.

În cazul primei teme, bancnotele ar putea avea pe față personalități europene celebre. Printre numele alese pentru diferitele cupiuri se află Maria Callas, Ludwig van Beethoven, Marie Curie, Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci și Bertha von Suttner. Pe verso ar urma să apară spații culturale precum școli și universități, biblioteci, muzee sau piețe publice.

Cealaltă temă pune natura în centrul noilor bani. Diferitele cupiuri urmăresc traseul apei, de la izvoarele montane până la mare, și prezintă specii de păsări în habitatele lor. Pe verso sunt prevăzute reprezentări ale instituțiilor europene.

Cum a apărut moneda euro

După cel de-Al Doilea Război Mondial, statele europene au început să colaboreze mai strâns pentru a preveni noi conflicte și pentru a stimula dezvoltarea economică. În anii 1970 și 1980 au existat mai multe încercări de coordonare a politicilor monetare, însă pasul decisiv a fost făcut prin Tratatul de la Maastricht.

Semnat în 1992, tratatul a pus bazele Uniunii Economice și Monetare (UEM) și a stabilit criteriile pe care statele trebuiau să le îndeplinească pentru a adopta moneda unică.

Numele euro a fost adoptat oficial la 16 decembrie 1995, iar moneda însăși a intrat pe piețele internaționale la 1 ianuarie 1999, înlocuind așa-numita unitate monetară. Așadar, la 1 ianuarie 1999, euro a devenit moneda oficială pentru tranzacțiile electronice și financiare în 11 state membre ale Uniunii Europene.

În această etapă, monedele naționale au continuat să circule, în timp ce euro era utilizat în bănci, pe piețele financiare și pentru plățile fără numerar. La 1 ianuarie 2002, au fost puse în circulație bancnotele și monedele euro.

Euro este moneda oficială a 21 din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Aceste state sunt: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Croația, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Portugalia, Slovacia, Slovenia și Spania. Euro mai este folosit cu acordul comunității în Andorra, Monaco, San Marino și Vatican, iar două alte state — Kosovo și Muntenegru — utilizează moneda europeană fără să aibă acordul UE. Estimările arată că moneda euro este folosită zilnic de aproximativ 334 de milioane de europeni.