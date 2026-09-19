Diana Șoșoacă anunță că partidul pe care îl conduce, S.O.S. România, a trimis observatori la alegerile parlamentare organizate în Federația Rusă. Printre persoanele menționate de președintele formațiunii se află chiar fiul ei, președintele Organizației Naționale de Tineret.

Din delegația formațiunii suveraniste face parte inclusiv fiul Dianei Șoșoacă. Aceasta spune că Andrei Georgescu se află în Vladikavkaz, în Republica Osetia de Nord-Alania.

Fiul Dianei Șoșoacă, delegat în Osetia de Nord-Alania

Politiciana a anunțat pe rețelele sociale că S.O.S. România are reprezentanți proprii în Rusia, cu rolul de a urmări alegerile parlamentare din Rusia.

„S.O.S. ROMÂNIA A TRIMIS OBSERVATORI LA ALEGERILE PARLAMENTARE DIN FEDERAȚIA RUSĂ.

UNUL DINTRE EI, ANDREI GEORGESCU, PREȘEDINTELE ORGANIZAȚIEI NAȚIONALE DE TINERET AL PARTIDULUI S.O.S ROMÂNIA (FIUL MEU) – în OSETIA DE NORD, VLADIKAVKAZ”, a scris Diana Șoșoacă.

Vladikavkaz este capitala Republicii Osetia de Nord-Alania, una dintre regiunile Federației Ruse. În regiune au fost organizate structuri speciale de monitorizare a procesului electoral, inclusiv un centru public de observare deschis înaintea începerii scrutinului.

„Ne dau clasă la alegeri”

În aceeași postare, europarlamentara își exprimă impresile personale asupra modului în care se desfășoară alegerile în Rusia.

„Ne dau clasă la alegeri…. revenim cu alte date”, apreciază lidera S.O.S. România.

Reamintim că Rusia organizează, între 18 și 20 septembrie, alegeri pentru Duma de Stat, camera inferioară a Parlamentului. Scrutinul are loc într-un sistem politic în care opoziția anti-război are un acces foarte restricționat la competiția electorală. Partidul liberal Yabloko, singura formațiune înregistrată cu o poziție anti-război, a fost eliminat de pe lista națională, informează Associated Press.

Rusia nu a invitat observatori OSCE

Federația Rusă a stabilit propriile reguli în vederea participării observatorilor internaționali la scrutinul actual. Potrivit reglementărilor Comisiei Electorale Centrale, observatorii străini trebuie să fie acreditați. Procedura implică existența unei invitații și depunerea documentelor necesare în termenul stabilit de autoritățile electorale ruse.

În schimb, Rusia nu a invitat observatori ai Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) la alegerile pentru Duma de Stat. OSCE a criticat decizia, arătând că aceasta nu respectă angajamentele asumate de statele participante cu privire la observarea alegerilor.

În Rusia sunt așteptați să lucreze, în acest scrutin electoral, peste 380.000 de observatori desemnați de partidele politice și alte structuri autorizate, potrivit datelor prezentate de șefa Comisiei Electorale Centrale, Ella Pamfilova.