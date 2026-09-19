Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, actualmente deputat în Parlamentul României, susține că analista Fitch care a spus faptul că ratingul de țară al României este pus în pericol de instabilitatea politică a încălcat codul deontologic al Agenției. De asemenea, social-democratul explică faptul că riscul asupra ratingului de țară este dat sustenabilitatea gradului de acoperire a plătii datoriei publice, nu de criza politică.

Reacția fostului ministru de Finanțe vine după apariția unui articol semnat de două românce care lucrează pentru celebra agenție de presă Bloomberg. Conform articolului, Fitch, cea mai mare agenție de rating din lume, avertizează că, dacă instabilitatea politică continuă, România riscă să intre în categoria „junk”. În realitate, următoarea evaluare Fitch va veni abia peste patru luni, deci foarte departe de momentul actual.

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Malgorzata Krzywicka, director și analist principal pentru România și Polonia în cadrul Fitch Ratings, a vorbit pentru Bloomberg despre riscurile pe care prelungirea crizei politice le poate crea pentru evaluarea fiscală a României. Mesajul transmis este condiționat: cu cât România rămâne mai mult fără un guvern funcțional, cu atât apar mai multe întrebări privind predictibilitatea fiscală și capacitatea statului de a realiza ajustările necesare. (Mai multe detalii AICI)

Câciu: „Analista Fitch a încălcat codul deontologic”

Adrian Câciu spune însă că discuția despre o eventuală retrogradare ar trebui concentrată asupra datoriei publice și a capacității statului de a-și respecta obligațiile.

„Nu instabilitatea politică pune sub semnul întrebării ratingul de țară!

Asta ar fi trebuit să știe și jurnalistele românce de la Bloomberg dar și analista Fitch (devenită celebră peste noapte deși a făcut un lucru care încalcă codul deontologic al Fitch care interzice emiterea de opinii personale ale angajaților săi …).

Riscul asupra ratingului de țară este dat sustenabilitatea gradului de acoperire a plătii datoriei publice.

Pentru cei care nu știu, ratingul se acordă asupra datoriei suverane.

Agențiile de rating analizează capacitatea și disponibilitatea unui stat de a-și plăti obligațiile financiare integral și la scadență.

Iar ceea ce îngrijorează este gradul de acoperire a datoriei pe termen scurt care este in scadere abrupta ajungand la 91% dar si al datoriei pe termen termen lung, la fel, în scădere abruptă”, transmite Adrian Câciu, pe Facebook.

Deputatul PSD invocă datele BNR privind datoria externă. Potrivit cifrelor citate de fostul ministru, gradul de acoperire datoriei externe pe termen scurt cu rezervele valutare ale BNR ar fi coborât de la 104,4% la 31 decembrie 2025 la 91,4% la 31 iulie 2026.

„Citez din comunicatul BNR pe tema balanței de plăti pentru luna iulie 2026:

«Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 15,7% în perioada ianuarie-iulie 2026, comparativ cu 18,4% în anul 2025. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 iulie 2026 a fost de 5,7 luni, comparativ 6 luni la 31 decembrie 2025.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 iulie 2026 a fost de 91,4%, comparativ cu 104,4% la 31 decembrie 2025»”, mai arată el.

Câciu îl acuză pe premierul demis că a „risipit bufferul”

Adrian Câciu susține că premierul demis ar fi utilizat în exces rezervele disponibile în loc să acopere necesarul de finanțe prin noi împrumuturi.

„Ce vedem aici este un eșec al politicii fiscal-bugetare dusa de Bolojan dar și o necunoastere crasă a managementului datoriei publice și a rezervelor de trezorerie.

Practic, Bolojan a cheltuit în exces rezervele valutare ale țării doar pentru că nu a vrut să finanțeze din operațiuni de împrumut curent nevoile bugetare.

A avut acoperire de 104% din rezerve, a ales sa nu iasă să se imprumute și a folosit rezervele care acopereau serviciul de plată a datoriei pe termen scurt.

Poate mulți nu înteleg, dar asa se naste riscul de neplata a datoriilor la scadența.

Puteam întelege o astfel de abordare temporara daca dobanzile la imprumuturile noi ar fi scazut, dar, din contră, au ajuns la 7,4%.

Ca sa traduc, Bolojan a folosit bani ieftini(bufferul de trezorerie menit sa acopere serviciul datoriei pe termen scurt are un cost al stocului de 3,2%) ajungand, la final, sa fie nevoit, pe de o parte, sa împrumute bani la dublul dobanzii pe care o avea, dar, pe de alta parte, sa pună in pericol solvabilitatea datoriei pe termen scurt (în valoare de cca. 10 miliarde euro).

„Pe scurt: a risipit bufferul iresponsabil!”

Mai mult decat atât, și-a batut joc de solvabilitatea datoriei pe termen lung, refuzand ieșirea pe pietele externe în intervalul aprilie-septembrie astfel ca avem o reducere a serviciului datoriei externe pe termen lung de peste 3 puncte procentuale.

Problema este dificila, deoarece mai sunt de tras minim 6 miliarde euro de pe pietele externe in lunile octombrie noiembrie, iar amanarea lui Bolojan conduce si la un cost crescut de finantare pentru ca dobanzile la bonduri sunt in crestere cu cca 10% (si trendul este crescator) in aceasta perioada raportat la perioada aprilie-august.

Peste toate astea nu se prezinta nici un plan de masuri de acoperire a serviciului datoriei publice care sa asigure revenirea in niște parametri adecvați a stocului de rezerve.

Bolojan nu știu daca va întelege ce a făcut! Nu cred în capacitatea lui de a înțelege!

1. La peste 1 an de guvernare «responsabila» și «providențială» a lui Bolojan, discutia despre «junk» este mai prezentă decât in orice perioadă din ultimii 16 ani. Mie mi se pare că «providențialul» este foarte incompetent daca suntem mai aproape de «junk» decât atunci când nu exista Bolojan.

2. Bolojan și-a bătut joc de rezervele României risipindu-le aiurea și crescând riscul de credit pe termen scurt.

3. Cel mai grav este că a subfinanțat rezervele viitoare și că provoacă costuri suplimentare de finanțare a serviciului datoriei pe termen lung(adica vom avea cheltuieli mai mari cu dobanzile).

De altfel, asta se si vede în buget, pentru că, Bolojan a scazut deficitul cu 48 de miliarde lei dar a crescut datoria publica cu 159 miliarde lei, generând o plata suplimentara cu dobânzile de peste 8 miliarde lei doar in primele 7 luni ale lui 2026 la care se adauga minim 4 miliarde lei dobanzi nebugetate inițial.

Unii ziceau ca e contabil.

Eu zic ca nici macar contabil de CAP nu l-ar angaja cineva, daca tu produci un cost suplimentar imediat de 12 miliarde lei, plus un cost viitor de 159 miliarde lei ca sa scazi 48 miliarde lei(noaptea minții!!!)”, precizează el.

Deputatul PSD pune sub semnul întrebării și interpretarea potrivit căreia instabilitatea politică ar putea determina retrogradarea ratingului României. El susține că factorul politic ar putea influența perspectiva asociată ratingului, dar nu ratingul propriu-zis.

„Să revenim și la ce spunea analista Fitch:

Instabilitatea politică poate fi factor de analiza în evaluarea perspectivei unui rating, nu a ratingului în sine.

Cu alte cuvinte, instabilitatea politică ar putea fi motiv, cel mult, pentru păstrarea unei perspective negative asociate unui rating.

Restul e manipulare.

Nu stim dacă exista declarația sau este o invenție a jurnalistelor românce de la Bloomberg.

Ce pot sa spun este că un analist al unei agentii de rating nu are voie sa emită opinii personale în spatiul public asupra riscului de rating pentru nici o țară sau companie care fac obiectul unei misiuni de evaluare prezente sau viitoare.

De ce?

Pentru că exista un risc reputational pentru agentie dar…

Pentru că astfel de afirmații duc la cresterea imediata a costului de finanțare(a dobanzilor) pentru statul vizat.

Așa că:

a. ori doamna analist va fi sanctionata de Agentia Fitch și va avea o recomandare negativă pentru orice angajare ulterioară;

b. ori Fitch va ieși cu o dezmintire și se va dovedi ca articolul din Bloomberg a fost doar o manipulare ieftina bazata pe ceva inventat”, a adăugat fostul ministru.