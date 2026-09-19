Câciu: „Analista Fitch a încălcat codul deontologic”

Prima pagină » Știri politice » Fost ministru de Finanțe, acuzații după articolul jurnaliștilor români de la Bloomberg: Analista de la Fitch a încălcat codul deontologic al Agenției

Fost ministru de Finanțe, acuzații după articolul jurnaliștilor români de la Bloomberg: Analista de la Fitch a încălcat codul deontologic al Agenției

Fost ministru de Finanțe, acuzații după articolul jurnaliștilor români de la Bloomberg: Analista de la Fitch a încălcat codul deontologic al Agenției
Galerie Foto 4
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, actualmente deputat în Parlamentul României, susține că analista Fitch care a spus faptul că ratingul de țară al României este pus în pericol de instabilitatea politică a încălcat codul deontologic al Agenției. De asemenea, social-democratul explică faptul că riscul asupra ratingului de țară este dat sustenabilitatea gradului de acoperire a plătii datoriei publice, nu de criza politică.

Reacția fostului ministru de Finanțe vine după apariția unui articol semnat de două românce care lucrează pentru celebra agenție de presă Bloomberg. Conform articolului, Fitch, cea mai mare agenție de rating din lume, avertizează că, dacă instabilitatea politică continuă, România riscă să intre în categoria „junk”. În realitate, următoarea evaluare Fitch va veni abia peste patru luni, deci foarte departe de momentul actual.

Sondaj Gândul

Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Malgorzata Krzywicka, director și analist principal pentru România și Polonia în cadrul Fitch Ratings, a vorbit pentru Bloomberg despre riscurile pe care prelungirea crizei politice le poate crea pentru evaluarea fiscală a României. Mesajul transmis este condiționat: cu cât România rămâne mai mult fără un guvern funcțional, cu atât apar mai multe întrebări privind predictibilitatea fiscală și capacitatea statului de a realiza ajustările necesare. (Mai multe detalii AICI)

Câciu: „Analista Fitch a încălcat codul deontologic”

Adrian Câciu spune însă că discuția despre o eventuală retrogradare ar trebui concentrată asupra datoriei publice și a capacității statului de a-și respecta obligațiile.

„Nu instabilitatea politică pune sub semnul întrebării ratingul de țară!
Asta ar fi trebuit să știe și jurnalistele românce de la Bloomberg dar și analista Fitch (devenită celebră peste noapte deși a făcut un lucru care încalcă codul deontologic al Fitch care interzice emiterea de opinii personale ale angajaților săi …).

Riscul asupra ratingului de țară este dat sustenabilitatea gradului de acoperire a plătii datoriei publice.
Pentru cei care nu știu, ratingul se acordă asupra datoriei suverane.
Agențiile de rating analizează capacitatea și disponibilitatea unui stat de a-și plăti obligațiile financiare integral și la scadență.
Iar ceea ce îngrijorează este gradul de acoperire a datoriei pe termen scurt care este in scadere abrupta ajungand la 91% dar si al datoriei pe termen termen lung, la fel, în scădere abruptă”, transmite Adrian Câciu, pe Facebook.

Deputatul PSD invocă datele BNR privind datoria externă. Potrivit cifrelor citate de fostul ministru, gradul de acoperire datoriei externe pe termen scurt cu rezervele valutare ale BNR ar fi coborât de la 104,4% la 31 decembrie 2025 la 91,4% la 31 iulie 2026.

„Citez din comunicatul BNR pe tema balanței de plăti pentru luna iulie 2026:

«Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 15,7% în perioada ianuarie-iulie 2026, comparativ cu 18,4% în anul 2025. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 iulie 2026 a fost de 5,7 luni, comparativ 6 luni la 31 decembrie 2025.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 iulie 2026 a fost de 91,4%, comparativ cu 104,4% la 31 decembrie 2025»”, mai arată el.

Câciu îl acuză pe premierul demis că a „risipit bufferul”

Adrian Câciu susține că premierul demis ar fi utilizat în exces rezervele disponibile în loc să acopere necesarul de finanțe prin noi împrumuturi.

„Ce vedem aici este un eșec al politicii fiscal-bugetare dusa de Bolojan dar și o necunoastere crasă a managementului datoriei publice și a rezervelor de trezorerie.
Practic, Bolojan a cheltuit în exces rezervele valutare ale țării doar pentru că nu a vrut să finanțeze din operațiuni de împrumut curent nevoile bugetare.

A avut acoperire de 104% din rezerve, a ales sa nu iasă să se imprumute și a folosit rezervele care acopereau serviciul de plată a datoriei pe termen scurt.

Poate mulți nu înteleg, dar asa se naste riscul de neplata a datoriilor la scadența.

Puteam întelege o astfel de abordare temporara daca dobanzile la imprumuturile noi ar fi scazut, dar, din contră, au ajuns la 7,4%.

Ca sa traduc, Bolojan a folosit bani ieftini(bufferul de trezorerie menit sa acopere serviciul datoriei pe termen scurt are un cost al stocului de 3,2%) ajungand, la final, sa fie nevoit, pe de o parte, sa împrumute bani la dublul dobanzii pe care o avea, dar, pe de alta parte, sa pună in pericol solvabilitatea datoriei pe termen scurt (în valoare de cca. 10 miliarde euro).

„Pe scurt: a risipit bufferul iresponsabil!”

Mai mult decat atât, și-a batut joc de solvabilitatea datoriei pe termen lung, refuzand ieșirea pe pietele externe în intervalul aprilie-septembrie astfel ca avem o reducere a serviciului datoriei externe pe termen lung de peste 3 puncte procentuale.

Problema este dificila, deoarece mai sunt de tras minim 6 miliarde euro de pe pietele externe in lunile octombrie noiembrie, iar amanarea lui Bolojan conduce si la un cost crescut de finantare pentru ca dobanzile la bonduri sunt in crestere cu cca 10% (si trendul este crescator) in aceasta perioada raportat la perioada aprilie-august.

Peste toate astea nu se prezinta nici un plan de masuri de acoperire a serviciului datoriei publice care sa asigure revenirea in niște parametri adecvați a stocului de rezerve.
Bolojan nu știu daca va întelege ce a făcut! Nu cred în capacitatea lui de a înțelege!

1. La peste 1 an de guvernare «responsabila» și «providențială» a lui Bolojan, discutia despre «junk» este mai prezentă decât in orice perioadă din ultimii 16 ani. Mie mi se pare că «providențialul» este foarte incompetent daca suntem mai aproape de «junk» decât atunci când nu exista Bolojan.

2. Bolojan și-a bătut joc de rezervele României risipindu-le aiurea și crescând riscul de credit pe termen scurt.

3. Cel mai grav este că a subfinanțat rezervele viitoare și că provoacă costuri suplimentare de finanțare a serviciului datoriei pe termen lung(adica vom avea cheltuieli mai mari cu dobanzile).

De altfel, asta se si vede în buget, pentru că, Bolojan a scazut deficitul cu 48 de miliarde lei dar a crescut datoria publica cu 159 miliarde lei, generând o plata suplimentara cu dobânzile de peste 8 miliarde lei doar in primele 7 luni ale lui 2026 la care se adauga minim 4 miliarde lei dobanzi nebugetate inițial.

Unii ziceau ca e contabil.

Eu zic ca nici macar contabil de CAP nu l-ar angaja cineva, daca tu produci un cost suplimentar imediat de 12 miliarde lei, plus un cost viitor de 159 miliarde lei ca sa scazi 48 miliarde lei(noaptea minții!!!)”, precizează el.

Deputatul PSD pune sub semnul întrebării și interpretarea potrivit căreia instabilitatea politică ar putea determina retrogradarea ratingului României. El susține că factorul politic ar putea influența perspectiva asociată ratingului, dar nu ratingul propriu-zis.

„Să revenim și la ce spunea analista Fitch:

Instabilitatea politică poate fi factor de analiza în evaluarea perspectivei unui rating, nu a ratingului în sine.

Cu alte cuvinte, instabilitatea politică ar putea fi motiv, cel mult, pentru păstrarea unei perspective negative asociate unui rating.

Restul e manipulare.

Nu stim dacă exista declarația sau este o invenție a jurnalistelor românce de la Bloomberg.

Ce pot sa spun este că un analist al unei agentii de rating nu are voie sa emită opinii personale în spatiul public asupra riscului de rating pentru nici o țară sau companie care fac obiectul unei misiuni de evaluare prezente sau viitoare.

De ce?

Pentru că exista un risc reputational pentru agentie dar…
Pentru că astfel de afirmații duc la cresterea imediata a costului de finanțare(a dobanzilor) pentru statul vizat.

Așa că:

a. ori doamna analist va fi sanctionata de Agentia Fitch și va avea o recomandare negativă pentru orice angajare ulterioară;

b. ori Fitch va ieși cu o dezmintire și se va dovedi ca articolul din Bloomberg a fost doar o manipulare ieftina bazata pe ceva inventat”, a adăugat fostul ministru.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Adrian Năstase, dezvăluiri despre trecutul lui Siegfried Mureșan. Cine e germanul cu care a lucrat. Legăturile soției lui Mureșan cu Monica Macovei
13:53
Adrian Năstase, dezvăluiri despre trecutul lui Siegfried Mureșan. Cine e germanul cu care a lucrat. Legăturile soției lui Mureșan cu Monica Macovei
FLASH NEWS Primit cu huiduieli la Bistrița, Nicușor Dan a îndemnat la calm în ziua semnării decretului pentru nominalizarea lui Siegfried Mureșan: Dacă citim presa, pare că suntem în preajma apocalipsei
12:44
Primit cu huiduieli la Bistrița, Nicușor Dan a îndemnat la calm în ziua semnării decretului pentru nominalizarea lui Siegfried Mureșan: Dacă citim presa, pare că suntem în preajma apocalipsei
VIRAL Nicușor Dan, incomodat de șosete la summitul din Ucraina. Zelenski a făcut ochii mari
11:38
Nicușor Dan, incomodat de șosete la summitul din Ucraina. Zelenski a făcut ochii mari
NEGOCIERI Guvernul Bolojan 2. Numele propuse pentru Cabinetul Mureșan. Useriștii ar rămâne în funcție, Ghinea ar putea reveni (surse)
11:04
Guvernul Bolojan 2. Numele propuse pentru Cabinetul Mureșan. Useriștii ar rămâne în funcție, Ghinea ar putea reveni (surse)
ALEGERI Fără ștampilă și fără autocolant pe buletin la alegeri. Cum vrea AEP ca românii să voteze inteligent
10:12
Fără ștampilă și fără autocolant pe buletin la alegeri. Cum vrea AEP ca românii să voteze inteligent
CONTROVERSĂ Fritz, prins între Bolojan și Mureșan. Cum a trecut liderul USR, în mai puțin de cinci luni, de la „nu mai negociem niciun Guvern cu PSD” la „evident că discutăm, inclusiv cu PSD”
06:00
Fritz, prins între Bolojan și Mureșan. Cum a trecut liderul USR, în mai puțin de cinci luni, de la „nu mai negociem niciun Guvern cu PSD” la „evident că discutăm, inclusiv cu PSD”
Mediafax
Câți bani va pierde lunar Siegfried Mureșan dacă ajunge premierul României
Digi24
Scandal devenit viral în China. Un bărbat a plătit 4,5 milioane $ ca să se însoare cu o actriță faimoasă, apoi a dat-o în judecată
Cancan.ro
România trece brusc de la vară la frig! Ce temperaturi anunță Elena Mateescu pentru săptămâna viitoare
Prosport.ro
Laura Giurcanu se mută în Maroc! Bărbatul a convins-o: își vinde și mașina Mercedes din România
Adevarul
Șoșoacă, interviu delirant la televiziunea lui Putin: „Oamenii de aici mor de foame. Politicienii de la putere au oprit apa din munți”
Mediafax
A opta minune a lumii? Proiectul uriaș ascuns sub Sahara
Click
Horoscop 19-25 septembrie. Taurii duc o luptă grea, Racii pot avansa în carieră, uși importante se deschid pentru Vărsători
Digi24
Băsescu, întrebat ce pregătește Călin Georgescu: „Categoric va candida la prezidențiale. Simion se va orienta către altă funcție”
Cancan.ro
Românii au luat cu asalt Coasta de Azur. Flotă de mașini de lux, înmatriculate în România, în parcările hotelurilor din Monaco
Ce se întâmplă doctore
Lucrurile pe care nu e bine să le dai din casă. Se spune că odată cu ele pleacă norocul și sporul
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un Ford EcoSport a fost transformat într-un monstru cu 6 roți. Consumul afișat surprinde
Descopera.ro
O modificare subtilă a unghiilor poate fi un semn al unei boli ascunse
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Descopera.ro
Greșelile banale care încurcă reciclarea. Ce nu trebuie aruncat în containerele pentru ambalaje
Mediafax Italia
Un membru al Guvernului A PRIMIT UN GLONȚ într-un plic! Prima reacție a premierului de la Roma
Mediafax Spania
VESTE PROASTĂ pentru DACIA! Ce se întâmplă cu modelul Sandero?!
FLASH NEWS Butonul „ascuns” care ar trebui să-i pună pe români în gardă. Avertismentul lansat de Comisia Europeană
14:15
Butonul „ascuns” care ar trebui să-i pună pe români în gardă. Avertismentul lansat de Comisia Europeană
UTILE Experții spun cât timp trebuie să petreci la duș, de fapt. Generația Z preferă dușuri de 10 minute
14:10
Experții spun cât timp trebuie să petreci la duș, de fapt. Generația Z preferă dușuri de 10 minute
FLASH NEWS Zelenski și președintele României au participat la primul Forum Economic al Carpaților. Ce a transmis Nicușor Dan în fața delegațiilor de la Bukovel
13:50
Zelenski și președintele României au participat la primul Forum Economic al Carpaților. Ce a transmis Nicușor Dan în fața delegațiilor de la Bukovel
DECES Legendarul boxer canadian George Chuvalo a murit la vârsta de 89 de ani. Drama imensă a celui mai dur adversar al lui Muhammad Ali
13:47
Legendarul boxer canadian George Chuvalo a murit la vârsta de 89 de ani. Drama imensă a celui mai dur adversar al lui Muhammad Ali
REVOLTĂTOR O femeie merge pe trotineta electrică, printre mașini, cu un bebeluș în brațe
13:25
O femeie merge pe trotineta electrică, printre mașini, cu un bebeluș în brațe
FLASH NEWS Interlopul găsit împuşcat în cap a murit. Familia lui Viorel Oarză şi-a dat acordul pentru prelevarea de organe
13:19
Interlopul găsit împuşcat în cap a murit. Familia lui Viorel Oarză şi-a dat acordul pentru prelevarea de organe

Cele mai noi

Trimite acest link pe