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Sistemul electric din Cuba s-a prăbușit din nou: Milioane de oameni, în întuneric. Câte pene masive de curent s-au înregistrat pe parcursul anului

Melania Agiu
Sistemul electric din Cuba s-a prăbușit din nou: Milioane de oameni, în întuneric. Câte pene masive de curent s-au înregistrat pe parcursul anului
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Cuba a suferit o nouă pană totală de curent. Pentru a șaptea oară în acest an, milioane de oameni au rămas din nou în întuneric, după ce rețeaua electrică a țării s-a prăbușit complet. Criza energetică se desfășoară pe fondul unei campanii intense de presiune din partea SUA, care a blocat în mare măsură aprovizionarea cu petrol a celei mai mari insule din Caraibe.

Pana de vineri seara a fost declanșată de o defecțiune la liniile de transport de înaltă tensiune din centrul Cubei, care a avut loc în jurul orei 14:00, ora locală, au declarat autoritățile, relatează Reuters.

„Au fost puse în aplicare protocoale pentru a începe restabilirea treptată a sistemului”, a declarat Felix Estrada, un reprezentant al Uniunii Naționale a Energiei Electrice din Cuba (UNE).

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Pe fondul întreruperilor succesive de curent, frustrarea crește în Cuba, afectată de aceste întreruperi.

Până seara târziu, curentul electric fusese restabilit în câteva cartiere izolate din Havana, în special în jurul spitalelor, dar o mare parte a orașului a rămas complet în beznă, sub un cer înnorat și în ploaie.

Pana de curent la nivel național, cea mai recentă după cel puțin șase alte întreruperi parțiale sau totale ale rețelei electrice înregistrate începând din ianuarie 2026, a trecut aproape neobservată într-o țară obișnuită cu ore lungi, ba chiar zile întregi, fără curent electric.

Mulți locuitori epuizați ai capitalei, Havana, se aflau deja fără curent electric când a avut loc pana de curent.

„Ieri am stat fără curent electric timp de 24 de ore. Au aprins luminile pentru o oră, iar apoi rețeaua electrică s-a prăbușit”, a spus Frank Lorenzo, un locuitor al Havanei în vârstă de 23 de ani, care se pregătea pentru o noapte lungă în care urma să transpire și să alunge țânțarii.

Sistemul de producere a energiei electrice din Cuba se confruntă de ani de zile cu presiuni severe cauzate de penuria de combustibil și de infrastructura deteriorată, însă blocada petrolieră impusă de SUA, care a început în ianuarie, a agravat considerabil întreruperile de curent și a dus la colapsuri tot mai frecvente ale rețelei electrice.

Rețeaua electrică s-a prăbușit de trei ori în luna iulie, iar de atunci întreruperile rotative de curent au durat 30 de ore sau mai mult în cea mai mare parte a țării.

Experții în drepturile omului ai Națiunilor Unite au condamnat blocada petrolieră impusă de SUA, calificând-o drept o încălcare a dreptului internațional și avertizând că țara riscă să devină o „Gaza tăcută”, pe măsură ce penuria de resurse și întreruperile de curent devin din ce în ce mai grave.

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