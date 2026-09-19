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Ce salariu are Siegfried Mureșan ca europarlamentar. Ce sumă i-ar putea intra în buzunar, lunar, dacă va fi premier

Ce salariu are Siegfried Mureșan ca europarlamentar. Ce sumă i-ar putea intra în buzunar, lunar, dacă va fi premier
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O eventuală mutare a lui Siegfried Mureșan de la Bruxelles la Palatul Victoria ar veni și cu o schimbare importantă în ceea ce privește veniturile. Europarlamentarul PNL ar renunța la un salariu de peste 11.000 de euro brut pe lună pentru indemnizația de prim-ministru, de 23.920 de lei brut. Diferența dintre cele două remunerații depășește 35.000 de lei în fiecare lună.

Siegfried Mureșan este în prezent membru al Parlamentului European, iar trecerea la Palatul Victoria ar presupune renunțarea la mandatul de eurodeputat, cele două funcții fiind incompatibile.

Cât câștigă Siegfried Mureșan la Bruxelles

Europarlamentarii primesc aceeași remunerație, indiferent de statul membru în care au fost aleși. Salariul lunar este de 11.255,26 euro brut. După reținerea impozitului european și a contribuțiilor pentru asigurări, suma indicată de Parlamentul European este de 8.772,70 euro net. Venitul poate fi supus și impozitării naționale în statul membru de origine.

La un curs orientativ de 5,26 lei pentru un euro, remunerația brută înseamnă aproximativ 59.200 de lei pe lună. La aceasta se adaugă o serie de indemnizații și deconturi legate strict de exercitarea mandatului. Parlamentul European acordă, de exemplu, o indemnizație pentru cheltuieli generale de 4.950 de euro lunar, destinată unor costuri precum funcționarea biroului, echipamentele și activitățile administrative.

În 2026, eurodeputații pot primi și o diurnă de 359 de euro pe zi pentru perioadele de activitate parlamentară, dacă sunt îndeplinite condițiile privind prezența.

Ce salariu ar primi la Palatul Victoria

Dacă va ajunge prim-ministru, venitul salarial al lui Siegfried Mureșan ar fi considerabil mai mic. Indemnizația brută aflată în plată pentru funcția de premier este de 23.920 de lei pe lună, echivalentul a aproximativ 4.550 de euro, la același curs orientativ.

Asta înseamnă că diferența față de salariul brut primit ca membru al Parlamentului European ar fi de aproximativ 35.300 de lei în fiecare lună, adică aproximativ 6.700 de euro.

Dacă diferența ar fi raportată la 12 luni, ar rezulta aproximativ 423.600 de lei, echivalentul a peste 80.000 de euro.

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