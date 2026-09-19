Traian Băsescu, răspuns în stil propriu la întrebarea dacă i-ar reproșa ceva lui Băsescu din 2004: „Am fost perfect!”

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, l-a luat prin surprindere pe moderatorul emisiunii de la Digi 24, cu o replică neașteptată la întrebarea despre eventuale reproșuri pe care și le-ar adresa cu privire la acțiunile sale de la momentul preluării mandatului de președinte, în 2004.

Traian Băsescu demonstrează că și-a păstrat, chiar și la 12 ani de când a părăsit scaunul de la palatul Cotroceni, atitudinea de politician care știe cum să-și gestioneze imaginea.

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Fostul lider de stat a oferit un răspuns ironic, atunci când a fost întrebat despre momentul în care a devenit președinte, perioadă marcată, și la acel moment, de intense tensiuni socio-politice.

„Dacă vă uitați astăzi la Traian Băsescu din 2004, ce i-ați spune să nu facă?”, a fost întrebat fostul șef de stat. „Cred că am fost perfect?”, a afirmat Băsescu, cu un aer de umor, ca apoi să izbucnească într-un râs caracteristic. „De ce să vă dau vouă presei un motiv să mă tocați cu vorbele mele?” a mai adăugat acesta, cu o sinceritate debordantă.

Criticile aduse de Băsescu lui Ilie Bolojan

Deși s-a retras din activitatea politică, Traian Băsescu a continuat să fie vocal în ceea ce privește problemele pregnante ale României. Fostul președinte a vorbit și despre actuala criză politică, de la demiterea Guvernului Bolojan, prin moțiune de cenzură.

În cadrul unei intervenții recente, la postul România TV, Băsescu l-a criticat pe premierul demis Ilie Bolojan pentru măsurile luate în încercarea de a reduce deficitul bugetar. Acesta a precizat că Bolojan ar fi trebuit să reducă mai consistent cheltuielile statului, în loc să pună în sarcina economiei creșterea veniturilor și reducerea deficitului.

Fostul președinte a menționat că Guvernul ar fi avut la dispoziție și alte variante pentru reducerea cheltuielilor, inclusiv intervenții asupra cheltuielilor materiale și a sporurilor din sectorul public.