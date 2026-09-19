Prima pagină » Știri politice » Traian Băsescu, răspuns în stil propriu la întrebarea dacă i-ar reproșa ceva lui Băsescu din 2004: „Am fost perfect!”

Traian Băsescu, răspuns în stil propriu la întrebarea dacă i-ar reproșa ceva lui Băsescu din 2004: „Am fost perfect!”

Ruxandra Radulescu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, l-a luat prin surprindere pe moderatorul emisiunii de la Digi 24, cu o replică neașteptată la întrebarea despre eventuale reproșuri pe care și le-ar adresa cu privire la acțiunile sale de la momentul preluării mandatului de președinte, în 2004.

Traian Băsescu demonstrează că și-a păstrat, chiar și la 12 ani de când a părăsit scaunul de la palatul Cotroceni, atitudinea de politician care știe cum să-și gestioneze imaginea.

Sondaj Gândul

Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Fostul lider de stat a oferit un răspuns ironic, atunci când a fost întrebat despre momentul în care a devenit președinte, perioadă marcată, și la acel moment, de intense tensiuni socio-politice.

„Dacă vă uitați astăzi la Traian Băsescu din 2004, ce i-ați spune să nu facă?”, a fost întrebat fostul șef de stat.

„Cred că am fost perfect?”, a afirmat Băsescu, cu un aer de umor, ca apoi să izbucnească într-un râs caracteristic.

„De ce să vă dau vouă presei un motiv să mă tocați cu vorbele mele?” a mai adăugat acesta, cu o sinceritate debordantă.

Criticile aduse de Băsescu lui Ilie Bolojan

Deși s-a retras din activitatea politică, Traian Băsescu a continuat să fie vocal în ceea ce privește problemele pregnante ale României. Fostul președinte a vorbit și despre actuala criză politică, de la demiterea Guvernului Bolojan, prin moțiune de cenzură.

În cadrul unei intervenții recente, la postul România TV, Băsescu l-a criticat pe premierul demis Ilie Bolojan pentru măsurile luate în încercarea de a reduce deficitul bugetar. Acesta a precizat că Bolojan ar fi trebuit să reducă mai consistent cheltuielile statului, în loc să pună în sarcina economiei creșterea veniturilor și reducerea deficitului.

Fostul președinte a menționat că Guvernul ar fi avut la dispoziție și alte variante pentru reducerea cheltuielilor, inclusiv intervenții asupra cheltuielilor materiale și a sporurilor din sectorul public.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Traian Băsescu continuă schimbul de replici acide cu Kelemen Hunor: „Eu nu l-am lins pe Orban. Acum, neavând ce linge, își caută stăpân aici”
16:04
Traian Băsescu continuă schimbul de replici acide cu Kelemen Hunor: „Eu nu l-am lins pe Orban. Acum, neavând ce linge, își caută stăpân aici”
FLASH NEWS Traian Băsescu mărturisește că regretă „spectacolul cătușelor” al lui Kovesi și spune că acesta a discreditat lupta anticorupție
15:50
Traian Băsescu mărturisește că regretă „spectacolul cătușelor” al lui Kovesi și spune că acesta a discreditat lupta anticorupție
FLASH NEWS Predicția lui Traian Băsescu despre tandemul Georgescu-Simion. Liderul AUR ar vrea să fie premier, iar Georgescu va candida la prezidențiale din nou
15:50
Predicția lui Traian Băsescu despre tandemul Georgescu-Simion. Liderul AUR ar vrea să fie premier, iar Georgescu va candida la prezidențiale din nou
REACȚIE S.O.S. România și-a trimis observatori la alegerile din Rusia. Impresii la cald ale Dianei Șoșoacă: Ne dau clasă la alegeri
15:13
S.O.S. România și-a trimis observatori la alegerile din Rusia. Impresii la cald ale Dianei Șoșoacă: Ne dau clasă la alegeri
CONTROVERSĂ Fost ministru de Finanțe, acuzații după articolul jurnaliștilor români de la Bloomberg: Analista de la Fitch a încălcat codul deontologic al Agenției
14:27
Fost ministru de Finanțe, acuzații după articolul jurnaliștilor români de la Bloomberg: Analista de la Fitch a încălcat codul deontologic al Agenției
CONTROVERSĂ Adrian Năstase, dezvăluiri despre trecutul lui Siegfried Mureșan. Cine e germanul cu care a lucrat. Legăturile soției lui Mureșan cu Monica Macovei
13:53
Adrian Năstase, dezvăluiri despre trecutul lui Siegfried Mureșan. Cine e germanul cu care a lucrat. Legăturile soției lui Mureșan cu Monica Macovei
Mediafax
Câți bani va pierde lunar Siegfried Mureșan dacă ajunge premierul României
Digi24
Scandal devenit viral în China. Un bărbat a plătit 4,5 milioane $ ca să se însoare cu o actriță faimoasă, apoi a dat-o în judecată
Cancan.ro
Adevărul despre cele 2,2 milioane de pensii calculate greșit. Reacția Casei de Pensii
Prosport.ro
Laura Giurcanu se mută în Maroc! Bărbatul a convins-o: își vinde și mașina Mercedes din România
Adevarul
Șoșoacă, interviu delirant la televiziunea lui Putin: „Oamenii de aici mor de foame. Politicienii de la putere au oprit apa din munți”
Mediafax
A opta minune a lumii? Proiectul uriaș ascuns sub Sahara
Click
Ce îl enervează cel mai tare pe Aris la Andreea Esca: „Nu se abține niciodată”
Digi24
Băsescu, întrebat ce pregătește Călin Georgescu: „Categoric va candida la prezidențiale. Simion se va orienta către altă funcție”
Cancan.ro
România trece brusc de la vară la frig! Ce temperaturi anunță Elena Mateescu pentru săptămâna viitoare
Ce se întâmplă doctore
Cine este Gabriella Barbu, ispita care a făcut senzație în Spania și a ajuns la „Insula Iubirii”? Detalii neștiute despre brunetă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un Ford EcoSport a fost transformat într-un monstru cu 6 roți. Consumul afișat surprinde
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu Universul? Fizicienii nu reușesc să înțeleagă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Descopera.ro
Ceva ciudat se întâmplă cu pisicile de pe o insulă japoneză
Mediafax Italia
Vești proaste pentru proprietarii de case! Ce facilități dispar definitiv?!
Mediafax Spania
Ce se va întâmpla cu PREȚURILE LOCUINȚELOR în următorii 25 de ani?! PREVIZIUNEA unui expert în investiții din Spania
RĂZBOI Putin anunță că Rusia este pregătită să restabilească relațiile cu vecinii europeni și asigură că Moscova nu are nicio intenție să atace Europa. „Hai să trăim mai bine împreună, altfel…”
15:44
Putin anunță că Rusia este pregătită să restabilească relațiile cu vecinii europeni și asigură că Moscova nu are nicio intenție să atace Europa. „Hai să trăim mai bine împreună, altfel…”
FLASH NEWS Vizită istorică a președintelui Chinei la Casa Albă. Cum arată programul de trei zile al întâlnirii dintre Donald Trump și Xi Jinping
15:42
Vizită istorică a președintelui Chinei la Casa Albă. Cum arată programul de trei zile al întâlnirii dintre Donald Trump și Xi Jinping
FLASH NEWS Ce salariu are Siegfried Mureșan ca europarlamentar. Ce sumă i-ar putea intra în buzunar, lunar, dacă va fi premier
15:16
Ce salariu are Siegfried Mureșan ca europarlamentar. Ce sumă i-ar putea intra în buzunar, lunar, dacă va fi premier
ENERGIE Criza energetică scoate la iveală factura ultimilor 30 de ani. Cum a ajuns România să-și piardă industria, să închidă capacități energetice și să vândă energia ieftin, dar să o cumpere scump. Doctorul inginer Petru Ianc face radiografia crizei
15:09
Criza energetică scoate la iveală factura ultimilor 30 de ani. Cum a ajuns România să-și piardă industria, să închidă capacități energetice și să vândă energia ieftin, dar să o cumpere scump. Doctorul inginer Petru Ianc face radiografia crizei
FLASH NEWS Sistemul electric din Cuba s-a prăbușit din nou: Milioane de oameni, în întuneric. Câte pene masive de curent s-au înregistrat pe parcursul anului
14:57
Sistemul electric din Cuba s-a prăbușit din nou: Milioane de oameni, în întuneric. Câte pene masive de curent s-au înregistrat pe parcursul anului
FLASH NEWS Se schimbă bancnotele euro. Europenii pot alege cum vor arăta noii bani până pe 21 septembrie
14:55
Se schimbă bancnotele euro. Europenii pot alege cum vor arăta noii bani până pe 21 septembrie

Cele mai noi

Trimite acest link pe