Boxerul canadian George Chuvalo, de cinci ori campion național la categoria grea, a încetat din viață la vârsta de 89 de ani, scrie BBC.

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În cele 93 de meciuri profesioniste din cariera sa – soldate cu 73 de victorii, 18 înfrângeri și două remize – Chuvalo nu a fost niciodată pus la podea.

„Fotografiile sale au stat pe pereții noștri timp de decenii. Poveștile sale au fost transmise de la o generație de luptători la alta”, a transmis într-un comunicat Sully’s Boxing, sala din Toronto unde acesta s-a antrenat.

El s-a luptat cu Muhammad Ali în 1966 și 1972 și, deși a pierdut ambele meciuri, Ali l-a descris drept cel mai dur adversar pe care l-a întâlnit vreodată în ring.

Chuvalo s-a născut în 1937, într-o familie de imigranți croați, a crescut la Toronto și a început să practice boxul la o vârstă fragedă.

Considerat pe scară largă „cel mai mare luptător al Canadei”, Chuvalo era cunoscut pentru rezistența sa legendară la lovituri, pentru tenacitatea neclintită și pentru meciurile disputate împotriva unor pugiliști celebri la nivel mondial, precum George Foreman, Joe Frazier și Ali.

„George Chuvalo a fost o legendă a boxului la categoria grea, un prieten al familiei și o emblemă a Canadei”, a scris pe rețelele de socializare premierul provinciei Ontario, Doug Ford.

„Sunt alături de întreaga familie și de cei dragi lui George în aceste momente în care îi deplângem trecerea în neființă.”

După retragerea din boxul profesionist în 1978, Chuvalo a călătorit prin țară ca vorbitor public, militând pentru educația antidrog și pentru conștientizarea problemelor de sănătate mintală.

Chuvalo și-a pierdut trei fii și soția din cauza supradozelor de droguri și a sinuciderii, după cum a declarat el însuși.

„Aș vrea să cred că, dacă vei fi vreodată tentat să consumi droguri sau vei cocheta cu ideea de a o face, te vei gândi la mine, George Chuvalo, și la ceea ce au făcut drogurile familiei mele”, a spus el la un moment dat, potrivit unei relatări CBC Radio din 1998.

După retragerea din activitate, Chuvalo a cochetat și cu actoria, apărând în comedia Dirty Work (1998) și alături de Jeff Goldblum în filmul horror The Fly (1986).

De asemenea, a fost comentator invitat la meciuri importante de box și a prezentat, alături de prietenul și fostul luptător Charles „Spider” Jones, o emisiune TV despre box intitulată Greatest Knockouts.

Chuvalo lasă în urmă pe fiul său cel mare, Mitch, pe fiica sa, Vanessa, nepoți și pe a doua sa soție, Joanne.

sursă foto main: Sportsnet/Facebook