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Butonul „ascuns” care ar trebui să-i pună pe români în gardă. Avertismentul lansat de Comisia Europeană

Elena Popescu
Butonul „ascuns” care ar trebui să-i pună pe români în gardă. Avertismentul lansat de Comisia Europeană
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Comisia Europeană atrage atenția asupra așa-numitelor „dark patterns”, tehnici prin care interfețele online pot fi construite astfel încât să influențeze alegerile utilizatorilor.

Comisia Europeană în România a explicat fenomenul într-un mesaj publicat pe Facebook, folosind un exemplu pe care mulți utilizatori de internet îl cunosc foarte bine: „Când butonul de ieșire e cât o sămânță de susan…”. Comisia Europeană enumeră mai multe semnale de alarmă: introducerea unor pași suplimentari, falsa urgență, navigarea complicată, asemănătoare unui labirint, sau publicitatea prezentată într-o manieră care îi poate ascunde adevărata natură.

În spatele unei asemenea interfețe s-ar putea afla un „dark pattern” – un element de design care face o anumită acțiune mai dificilă tocmai atunci când alegerea utilizatorului nu avantajează compania.

”Când butonul de ieșire e cât o sămânță de susan… Probabil este vorba despre un element de design manipulator (dark pattern): o practică de design care face lucrul ușor mai dificil atunci când nu este în interesul companiei. Pași suplimentari, falsă urgență, navigare ca într-un labirint, publicitate deghizată”, notează Comisia Europeană.

”Dacă utilizatorii au nevoie de o hartă ”

Un exemplu este procesul de dezabonare. Înscrierea la un serviciu poate necesita doar câteva secunde, în timp ce renunțarea poate presupune parcurgerea mai multor meniuri și pagini sau găsirea unui buton afișat într-un loc greu vizibil. La fel se poate întâmpla atunci când una dintre opțiuni este afișată foarte vizibil, iar alternativa este ascunsă sau prezentată într-un mod care o face dificil de identificat

”Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) contribuie la combaterea acestor practici, interzicând designurile care denaturează sau afectează capacitatea oamenilor de a face alegeri autonome și informate online. Dacă utilizatorii au nevoie de o hartă a comorii pentru a se dezabona, probabil că este vorba despre o tehnică înșelătoare, nu despre o simplă problemă de design”, a încheiat mesajul Comisia Europeană.

UE interzice practicile care manipulează alegerile utilizatorilor

Regulamentul privind serviciile digitale – Digital Services Act (DSA) – conține reguli împotriva acestor practici. Articolul 25 stabilește că platformele online nu trebuie să își proiecteze, organizeze sau opereze interfețele într-un mod care îi înșală sau îi manipulează pe utilizatori ori care le afectează semnificativ capacitatea de a lua decizii libere și informate.

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