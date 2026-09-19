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Germania reduce taxele pe benzină și motorină înaintea alegerilor care ar putea decide soarta cancelarului Merz. Cu cât vor scădea prețurile la pompă pentru șoferi

Melania Agiu
Germania reduce taxele pe benzină și motorină înaintea alegerilor care ar putea decide soarta cancelarului Merz. Cu cât vor scădea prețurile la pompă pentru șoferi
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Germania va reduce impozitele pe benzină și motorină cu aproximativ 17 cenți pe litru începând din octombrie, a anunțat vineri guvernul de la Berlin. Măsura a fost luată în pragul alegerilor regionale din capitala germană și din landul Mecklenburg-Pomerania Occidentală, din nord-estul țării, unde se preconizează că Partidul Creștin-Democrat, condus de cancelarul Friedrich Merz, va suferi o înfrângere zdrobitoare, scrie Reuters.

Potrivit sursei citate, guvernul german a aprobat reduceri fiscale care vor scădea prețul benzinei cu 0,17 euro pe litru, ca răspuns la creșterea vertiginoasă a prețurilor la combustibili. Măsura va aduce o reducere fiscală totală de 2,5 miliarde de euro și va intra în vigoare de la 1 octombrie până la sfârșitul anului, a precizat guvernul într-un comunicat.

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În plus, guvernul a anunțat că va purta discuții cu industria petrolieră în vederea introducerii unui plafon pentru prețurile combustibililor, după modelul celor din Luxemburg sau Belgia, până cel târziu la 1 ianuarie 2027.

„Oricine se bazează zilnic pe mașina sa ajunge la limita rezistenței”, a declarat Merz într-un comunicat. „Demonstrăm că suntem rezistenți în fața crizei și că ne ajutăm cetățenii”, a adăugat el.

Finanțarea acestor reduceri, care au fost convenite în urma unor negocieri îndelungate între guvernul federal și guvernele landurilor, precum și între partidul conservator CDU al lui Merz și partenerii lor de coaliție social-democrați, va fi împărțită între guvernul federal și landuri, se precizează în comunicat.

Pe măsură ce războiul din Iran a contribuit la creșterea prețurilor de referință ale petrolului peste 100 de dolari pe baril, prețurile la benzină au devenit o problemă politică urgentă pentru Merz, a cărui popularitate a scăzut la niveluri record.

La începutul acestei săptămâni, prețul mediu zilnic la nivel național pentru un litru de benzină E10 a atins un nivel record de 2,286 euro.

Duminică, capitala Berlin și landul Mecklenburg-Pomerania Occidentală din nord-estul țării, o regiune slab populată și preponderent rurală, unde mulți locuitori se bazează pe mașinile proprii pentru deplasare, se vor prezenta la urne în cadrul unor alegeri în urma cărora se preconizează că partidul creștin-democrat al lui Merz va suferi o înfrângere zdrobitoare, scrie Reuters.

Rezultatele vor fi urmărite cu deosebită atenție după ce partidul de extremă dreapta „Alternativa pentru Germania” a fost la un pas de a obține majoritatea absolută într-un scrutin separat desfășurat în landul estic Saxonia-Anhalt, pe 6 septembrie.

În Mecklenburg-Pomerania Occidentală, actuala premieră a landului, Manuela Schwesig, a acuzat guvernul condus de Merz că a rămas pasiv în fața creșterii prețurilor la combustibili și a solicitat stabilirea unui plafon al prețurilor la combustibili, pe modelul luxemburghez, care prevede un preț maxim la nivel național.

Cu toate acestea, inițiativa a fost criticată de partidele de opoziție și de organizația ecologistă Greenpeace, care a afirmat că aceasta nu contribuie în niciun fel la reducerea dependenței de industria petrolieră.

La începutul acestui an, guvernul a oferit o ușurare șoferilor prin reducerea taxei pe energie în perioada mai-iunie, scăzând efectiv prețurile la benzină și motorină cu aproximativ 17 cenți pe litru, iar cererile de prelungire a acestor reduceri au fost numeroase.

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