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Zelenski și președintele României au participat la primul Forum Economic al Carpaților. Ce a transmis Nicușor Dan în fața delegațiilor de la Bukovel

Melania Agiu
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La Bukovel, pe 18 septembrie 2026, a avut loc primul Forum Economic al Carpaților, în cadrul noii inițiative regionale lansate de Ucraina „Grupul celor Opt din Carpați”. La eveniment au participat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președintele României, Nicușor Dan.

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Forumul a reunit reprezentanți ai guvernelor, regiunilor, comunităților și mediului de afaceri din țările regiunii Carpaților, scrie presa din Ucraina.

Potrivit lui Volodimir Zelenski, există deja acorduri privind investiții în valoare de 1 miliard de dolari. El a subliniat că acesta este doar începutul activității noii inițiative.

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„Un număr mare de întreprinderi au contribuit la acest rezultat. Investițiile în Carpații ucraineni se bucură de o cerere semnificativă. Următorul pas îl reprezintă investițiile în turism”, a spus el.

În cadrul forumului a funcționat separat o zonă EXPO dedicată investițiilor. Acolo, țările din „Grupul celor opt din Carpați” și-au prezentat oportunitățile pentru investitori. Ucraina a fost reprezentată de nouă companii cu proiecte în domeniul energetic, industrial, al transporturilor și al logisticii, precum și în sectorul agroalimentar. În total, portofoliul de investiții al forumului cuprinde 95 de proiecte în valoare de peste 42,5 miliarde de euro.

Ce a spus Zelenski

Președintele Ucrainei a subliniat că principalele domenii de cooperare între țările din regiunea Carpaților ar trebui să fie securitatea, energia, logistica, infrastructura, economia, cultura și turismul.

Potrivit acestuia, războiul a schimbat rolul regiunilor vestice ale Ucrainei. Carpații au devenit un important centru logistic, energetic și industrial. În special, prin relocarea întreprinderilor în partea de vest a Ucrainei s-a creat un potențial semnificativ pentru dezvoltarea tehnologiilor de apărare.

Zelenski a subliniat, de asemenea, importanța dezvoltării legăturilor de transport cu România, Moldova și alte state vecine.

„Trebuie să salvăm Ucraina, să menținem alianța și să deschidem o cale prin munți către Uniunea Europeană”, a declarat președintele.

În mod separat, el a vorbit despre aderarea Ucrainei la UE. Potrivit lui Zelenski, Ucraina dorește să deschidă toate capitolele de negociere, iar „Grupul celor opt din Carpați” ar putea deveni o platformă suplimentară pentru integrarea regională și proiectele europene comune.

Nicușor Dan: „Este necesară crearea unei piețe comune în regiune“

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că țările din regiunea Carpaților trebuie să-și aprofundeze cooperarea economică și să creeze, de fapt, o piață comună.

El a menționat două obiective cheie pentru aceste state: conectarea țărilor prin rețele rutiere și energetice și consolidarea încrederii între mediul de afaceri și societățile civile.

„Noi, reprezentanții autorităților publice, trebuie să facem două lucruri. În primul rând, să conectăm țările noastre prin drumuri și rețele energetice, astfel încât să avem o rețea energetică comună. În al doilea rând, trebuie să sporim nivelul de încredere”, a subliniat Nicușor Dan.

Președintele român a subliniat, de asemenea, importanța cooperării interregionale pentru integrarea europeană a Ucrainei. Potrivit acestuia, România este pregătită să împărtășească propria experiență privind aderarea la UE, în special experiența în materie de cooperare regională și de realizare a proiectelor de infrastructură cu sprijinul fondurilor europene.

Nicușor Dan a menționat turismul în Carpați ca fiind un domeniu distinct. El consideră că promovarea comună a regiunii Carpaților ar putea fi mai eficientă decât promovarea separată a unor părți ale acesteia de către fiecare țară în parte.

De asemenea, președintele României a informat că Ucraina și partenerii săi poartă deja negocieri cu potențiali investitori din țările din Orientul Mijlociu, în special din Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită și Qatar.

După forum, Zelenski împreună cu președintele Nicușor Dan, au vizitat expoziția.

De altfel, primul Forum Economic al Carpaților a făcut parte din summitul de lansare al „Grupului celor Opt din Carpați”, care se desfășoară în perioada 18–20 septembrie la Bukovel. Inițiativa reunește Ucraina, România, Serbia, Polonia, Slovacia, Cehia, Austria și Ungaria și prevede, de asemenea, participarea instituțiilor UE.

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