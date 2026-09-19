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Experții spun cât timp trebuie să petreci la duș, de fapt. Generația Z preferă dușuri de 10 minute

Experții spun cât timp trebuie să petreci la duș, de fapt. Generația Z preferă dușuri de 10 minute
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Deși se crede că este generația cea mai preocupată de problemele climatice, se pare că tinerii din „Generația Z” nu ar fi la fel de grijulii cu risipa atunci când fac duș, scrie Daily Mail.

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Conform unui nou studiu, peste jumătate dintre persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani petrec cel puțin 10 minute la duș în fiecare zi.

Asta poate însemna un consum de până la 150 de litri de apă la o singură spălare. Concluziile creează o contradicție pentru o generație care a crescut auzind avertismente despre secetă, deficitul de apă și criza climatică.

Deși un duș de 10 minute poate părea un răsfăț zilnic inofensiv, oamenii de știință afirmă că această durată este mult mai mare decât cea necesară pentru spălarea corpului.

De aceea, dr. Pablo Pereira-Doel, specialist în științele mediului la Universitatea din Surrey, a declarat recent pentru Daily Mail că trei minute reprezintă o durată rezonabilă pentru un duș destinat exclusiv spălării corpului. Dacă se adaugă și spălarea părului, se mai pot adăuga încă două minute, ajungând astfel la un total de aproximativ cinci minute.

Acest interval include și timpul petrecut pur și simplu bucurându-te de jetul cald de apă, ceea ce înseamnă că există puține argumente științifice care să justifice rămânerea sub duș timp de zece minute sau mai mult.

Un sondaj realizat de „Let’s Save Water” a relevat faptul că tinerii adulți sunt printre cei mai predispuși să facă dușuri lungi, în ciuda faptului că își exprimă, totodată, o preocupare ridicată față de problemele de mediu.

În timp ce 52% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani au declarat că fac dușuri cu o durată de cel puțin 10 minute, acest procent a scăzut la 39% în cazul milenialilor (persoane cu vârste între 30 și 45 de ani).

Pe de altă parte, numai 28% dintre reprezentanții Generației X (cu vârste între 46 și 61 de ani) au afirmat același lucru.

Organizația, care a chestionat 2.000 de britanici din toate grupele de vârstă, a precizat că femeile sunt mai predispuse decât bărbații să facă dușuri prelungite: 27% dintre acestea au declarat că se spală la duș mai mult de 10 minute zilnic, în comparație cu 19% dintre bărbați.

Un purtător de cuvânt al „Let’s Save Water” a declarat:

„Având în vedere că seceta din această vară a readus în prim-plan această problemă, «Let’s Save Water» subliniază un mesaj simplu: apa este prețioasă.

Pentru a o proteja, trebuie cu toții să consumăm mai puțină apă.

În medie, adulții cred că utilizează aproximativ 30 de litri de apă pe zi, în timp ce cifra reală se apropie de 140 de litri.

Cercetarea noastră evidențiază diferențele dintre generații, arătând că tinerii din Generația Z sunt cei mai predispuși să facă dușuri mai lungi de 10 minute.”

În Marea Britanie, dușurile durează, în medie, aproximativ 7,5 minute, potrivit dr. Pereira-Doel.

Dar studiile au arătat că dușurile durează adesea mult mai mult, unele persoane petrecând aproape 40 de minute sub jetul de apă.

„În ceea ce privește motivele pentru care oamenii zăbovesc… răspunsul este că, într-o mare parte din cazuri, scopul dușului nu este neapărat igiena”, a explicat el.

„Peste patru din zece dușuri din eșantionul nostru au fost făcute din motive care nu țin de igienă: relaxare, îngrijire personală sau pentru a se încălzi într-o dimineață friguroasă. Atunci când dușul îndeplinește acest rol, durata sa nu este un aspect asupra căruia oamenii decid în mod conștient.”

„Explicația probabilă este că șamponul face mai multă spumă și se clătește mai ușor în apă moale; astfel, senzația este mai plăcută, iar oamenii tind să rămână mai mult timp sub duș”, a adăugat el.

Dușurile de dimineață tind să fie mai scurte, deoarece majoritatea oamenilor trebuie să ajungă undeva. În schimb, în ​​cazul dușurilor de seară sau din weekend, acestea sunt mai reduse.

Presiunea scăzută a apei poate, de asemenea, să prelungească durata dușului, „deoarece oamenii pot compensa jetul slab stând mai mult timp sub apă, pentru a se asigura că s-au clătit bine”.

Comentarii 1

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