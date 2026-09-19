Adrian Năstase, dezvăluiri despre trecutul lui Siegfried Mureșan. Cine e germanul cu care a lucrat. Legăturile soției lui Mureșan cu Monica Macovei

Desemnarea surprinzătoare ca premier de către Nicușor Dan a lui Siegfried Mureșan continuă să provoace reacții în mediul politic. Astfel, fostul premier Adrian Năstase a comentat opțiunea președintelui, explicând, din informațiile pe care le știe personal, ascensiunea liberalului cu conexiuni la vârf în politica germană.

Într-un amplu comentariu pe blogul său, fostul premier face o serie de dezvăluiri legate de europarlamentarul desemnat de șeful statului ca viitor premier al României, dacă acesta va fi învestit de Parlament.

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Consolidare pe linia germană

Pornind de la premisa că prima scenă politică a devenit, pe fondul crizei prelungite, o veritabilă partidă de șah, unde se deschid mai multe partide simultan cu fiecare mutare, politicianul observă că desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru este exact una dintre aceste mutări surprinzătoare.

În acest context, fostul președinte al PSD explică mizele consolidării relațiilor externe ale acestui gen de numiri, mai precis prin Dacian Cioloș (pe zona franceză) și Siegfried Mureșan (pe linia germană). Mureșan ar continua tradiția legăturii lui Iohannis cu Germania.

„Mai există însă o dimensiune, despre care se vorbește prea puțin: felul în care România își construiește relațiile cu partenerii europeni. Pe linia franceză, candidatura lui Dacian Cioloș la conducerea Francofoniei poate face din sprijinul diplomatic al Bucureștiului o temă importantă. Pe linia germană, o eventuală instalare a lui Siegfried Mureșan la Palatul Victoria ar putea fi privită drept ocazia unei consolidări a relațiilor politice și economice după anii mandatelor lui Klaus Iohannis. Acestea sunt ipoteze politice, nu dovezi ale unor înțelegeri. Dar ele merită discutate deschis, pentru că politica externă a României nu se desfășoară în afara politicii sale interne” .

Krichbaum a intervenit în justiția și politica din România

Mai exact, fostul ministru de Externe susține că ascensiunea fulgerătoare a lui Mureșan la vârful politicii europene se leagă de apropierea sa de influentul politician german Gunther Krichbaum (foto). Acesta ar fi influențat în repetate rânduri justiția și politica din România, explică Năstase.

Pe de altă parte, soția neamțului a fost consiliera fostului ministru al Justiției Monica Macovei, completează Năstase.

„Biografia lui Mureșan explică de ce se pune această întrebare. El a lucrat în Germania alături de Gunther Krichbaum, politician care a intervenit, de-a lungul anilor, în dezbaterile publice din România, inclusiv în cele despre justiție și partide. În plus, soția sa, Oana Harvalia, româncă, a activat, în calitate de consilier personal al Monicăi Macovei”.

Tonul lui Kirchbaum ar fi depășit limitele

Fostul ministru apreciază că intervențiile lui Krichbaum era peste limita firească. Iar decidenților români nu li s-a oferit „consultare și respect reciproc”, cum ar fi fost firesc în relațiile externe. Influența neamțului ar fi și în spatele plasării lui Mureșan pe lista de europarlamentari a lui Traian Băsescu, mai observă fostul demnitar.