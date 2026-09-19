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Vizită istorică a președintelui Chinei la Casa Albă. Cum arată programul de trei zile al întâlnirii dintre Donald Trump și Xi Jinping

Vizită istorică a președintelui Chinei la Casa Albă. Cum arată programul de trei zile al întâlnirii dintre Donald Trump și Xi Jinping
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Vizita de stat a președintelui chinez Xi Jinping la Washington, programată pentru perioada 23-25 septembrie, este un moment diplomatic istoric, fiind prima vizită a unui lider al Chinei la Casa Albă în ultimul deceniu. Aceasta este cea de-a doua întâlnire dintre Donald Trump și Xi Jinping după summitul din luna mai de la Beijing.

Administrația de la Casa Albă a publicat un program detaliat al vizitei președintelui Chinei, care include ceremonii oficiale, o întâlnire cu Donald Trump, o cină de stat și o vizită la Arhivele Naționale ale Statelor Unite.

Pe 23 septembrie, Trump îl va întâmpina pe Xi Jinping și pe soția acestuia, Peng Liyuan, la sosirea lor la baza aeriană Andrews. În următoarea zi, pe 24 septembrie, președintele american și Prima Doamnă Melania Trump îi vor primi pe Xi Jinping și pe Peng Liyuan la Casa Albă. Înainte, cei doi președinți vor participa la o paradă militară în Grădina Roșie.

După aceasta, Melania Trump și Peng Liyuan vor continua programul separat de cei doi lideri de stat și vor participa la un eveniment la Washington. Seara, Donald Trump va organiza o cină oficială pentru delegația chineză în Sala Est a Casei Albe, unde cei doi lideri, Trump și Xi Jinping, vor susține discursuri.

Conform mass-mediei americane, au fost invitați la cină liderii celor mai mari companii tehnologice și financiare din SUA. Printre cei invitați la cina de stat se numără:

  • Jeff Bezos – fondator și președinte executiv al Amazon
  • lon Musk – director general al Tesla și SpaceX
  • Sundar Pichai – director general al Alphabet și Google
  • Michael Dell – președinte și director general al Dell Technologies
  • Jensen Huang – fondator și director general al NVIDIA
  • Sam Altman – director general al OpenAI
  • Jane Fraser – președinte și director general al Citigroup
  • Tim Cook – președinte al consiliului de administrație al Apple

Pe 25 septembrie, Trump și Melania Trump îl vor primi pe Xi Jinping și pe Peng Liyuan la o întâlnire privată, la ceai, la Casa Albă. Ulterior, liderii vor vizita Arhivele Naționale, unde vor examina unele dintre cele mai importante documente fondatoare ale SUA, în cadrul evenimentelor dedicate aniversării a 250 de ani de la fondarea țării.

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