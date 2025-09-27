Prima pagină » Actualitate » Se schimbă ecuația puterii AERIENE în Orientul Mijlociu? Teheranul a primit avioane rusești MiG-29 și așteaptă Sukhoi Su-35

Cristian Lisandru
27 sept. 2025, 10:00, Actualitate
Se schimbă ecuația puterii AERIENE în Orientul Mijlociu? Teheranul a primit avioane rusești MiG-29 și așteaptă Sukhoi Su-35

Pe 23 septembrie 2025, conform anunțului făcut de Iran International, Teheranul a anunțat sosirea avioanelor de vânătoare rusești MiG-29, aflate acum la baza aeriană Shiraz. Acesta este primul pas concret în planul Iranului de a moderniza o forță aeriană încă dominată de aeronave cumpărate din SUA înainte de revoluția din 1979.

Livrarea este prezentată ca o soluție temporară „plan pe termen scurt”, notează Iran International -, în timp ce livrarea avioanelor Sukhoi Su-35 mai avansate a întîrziat. Dar, chiar și ca măsură intermediară, MiG-29 are greutate.

Iranul primește MiG-29 la doar câteva luni după o escaladare accentuată cu Israelul, iar mutarea evidențiază modul în care Rusia, în ciuda propriului război din Ucraina, continuă să consolideze legăturile militare cu Iranul.

„Aceste avioane nu pot fi văzute ca relicve, ci ca noi instrumente de descurajare într-un mediu volatil”, avertizează Teoman S. Nicanci – analist în domeniul apărării – pentru Army Recongnition.

MiG-29 | Foto – Profimedia Images

„MiG-29 este conceput să transporte rachete rusești moderne”

MiG-29 datează din anii `80, însă – în serviciul iranian – importanța sa este legată mai puțin de fuselajul în sine și mai mult de armele pe care le poate folosi.

Spre deosebire de avioanele F-4 Phantom uzate sau de puținele avioane F-14 care încă zboară, MiG-29 este conceput să transporte rachete rusești moderne.

F-4 Phantom | Foto – Profimedia Images

  • R-73, o armă de rază scurtă de acțiune extrem de manevrabilă, oferă piloților iranieni un avantaj mult mai clar în angajamentele apropiate, în timp ce R-27 introduce opțiuni de atac la rază medie de acțiune folosind ghidare radar sau infraroșu.
  • Dacă Moscova merge mai departe și furnizează R-77, adesea comparat cu americanul AIM-120, Teheranul ar deține pentru prima dată în decenii o adevărată capacitate dincolo de raza vizuală.
  • Numai acest lucru ar schimba modul în care aeronavele israeliene sau din Golf abordează orice potențială confruntare.

Pentru Iran, este vorba mai puțin despre recuperarea decalajului față de rivali și mai mult despre a face cerul mai periculos pentru operarea lor”, notează Teoman S. Nicanci în analiza sa.

„MiG-29 ar putea schimba ecuația puterii aeriene în misiunile de atac”

MiG-29 ar putea schimba ecuația puterii aeriene în misiunile de atac. Avionul este compatibil cu racheta Kh-29, o armă grea aer-sol capabilă să distrugă buncăre solide sau infrastructură. De asemenea, poate transporta seria versatilă Kh-31, inclusiv variante anti-navă și anti-radar.

Accesul la aceste muniții ar oferi Iranului instrumente pentru a perturba mișcările navale în Golful Persic sau pentru a suprima rețelele de apărare aeriană în timpul unei confruntări cu Israelul.

În prezent, Teheranul se bazează în mare măsură pe rachete balistice și drone pentru a proiecta putere, dar adăugarea de muniții ghidate de precizie din aer i-ar diversifica portofoliul de atacuri.

O astfel de schimbare nu ar trece neobservată de armatele regionale care se adaptează deja la capacitățile tot mai mari ale Iranului în materie de drone.

MiG-29 în sine are un palmares stabilit în rândul forțelor aeriene din Europa de Est până în Asia de Sud. Cunoscut pentru agilitatea și fiabilitatea sa pe piste de aterizare dificile, nu este un avion revoluționar după standardele actuale. Totuși, ceea ce contează este golul pe care îl umple pentru Iran – asocierea unei platforme încă viabile cu rachete rusești contemporane.

Împotriva avioanelor F-35 I Adir din Israel sau Eurofighter din statele din Golf, MiG-29 este depășit din punct de vedere tehnologic, dar cu armele potrivite devine un adversar mai credibil.

Eurofighter Typhoon | Foto – Profiemedia Images

Piloții care zboară din Shiraz cu avioane R-73 sau R-77 pe aripi reprezintă un alt tip de provocare față de avioanele tradiționale de care s-a bazat Teheranul.

Acest strat suplimentar de incertitudine poate influența planificarea adversarilor în orice campanie aeriană”, mai precizează Teoman S. Nicanci.

Israeli Air Force (IAF) – F-35I Adir | Foto – Wikipedia

„Su-35 poate utiliza o gamă mai largă de arme avansate”

Oficialii prezintă, în continuare, MiG-29 ca o măsură temporară, cu Su-35 ca măsură finală. Aceste livrări au întârziat, parțial din cauza concentrării Rusiei asupra Ucrainei, iar cererea Iranului de până la 50 de aeronave este departe de a fi îndeplinită.

„Chiar și așa, un număr mic de MiG-uri înarmate cu rachete rusești schimbă postura Teheranului. După ce atacurile israeliene de la începutul acestui an au avariat elemente ale rețelei S-300 a Iranului, presiunea de a restabili apărarea aeriană și de a reîmprospăta aviația de luptă a crescut.

  • Sosirea acestor avioane, indiferent de vechime, semnalează că Iranul nu intenționează să rămână în defensivă.
  • Fiecare livrare din Moscova, oricât de limitată, devine o altă piesă în efortul Teheranului de a reduce decalajul față de forțele aeriene regionale mai puternice.

Livrarea așteptată de avioane Su-35 ar impulsiona și mai mult această tendință. Spre deosebire de MiG-29, Su-35 poate utiliza o gamă mai largă de arme avansate, inclusiv racheta aer-aer R-77-1 cu rază mai lungă de acțiune și variantele de atac de precizie Kh-59.

Su-35 | Profimedia Images

Această combinație ar oferi Iranului opțiuni pentru angajamente la distanță și atacuri de tip stand-off, opțiuni care îi lipsesc în prezent. Dacă sunt bine integrate, aceste aeronave ar ajuta Iranul să-și apere spațiul aerian și să-și proiecteze puterea în Golf și în Levant.

Luate împreună, MiG-29 ca măsură intermediară și Su-35 ca o continuare, reprezintă o forță aeriană care, deși încă limitată, devine din ce în ce mai capabilă și mai puțin previzibilă în regiune”, încheie Teoman S. Nicanci analiza publicată de Army Recognition.

Foto colaj main – Profimedia Images

