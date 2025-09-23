Prima pagină » Actualitate » Maginot 2.0. „Linia de Apărare Baltică” va putea opri tancurile Rusiei? Apel la istorie: „Fortificațiile fixe sunt un monument al prostiei umane”

Maginot 2.0. „Linia de Apărare Baltică” va putea opri tancurile Rusiei? Apel la istorie: „Fortificațiile fixe sunt un monument al prostiei umane”

Cristian Lisandru
23 sept. 2025, 10:00, Actualitate
Maginot 2.0. „Linia de Apărare Baltică” va putea opri tancurile Rusiei? Apel la istorie: „Fortificațiile fixe sunt un monument al prostiei umane”

„Când Mama Natură a binecuvântat statele baltice, nu se gândea la tancurile rusești”, avertizează analistul Michael Peck, specializat în domeniul apărării, într-un articol de opinie publicat de Centrul de Analiză a Politicii Europene (CEPA). Acesta notează că peisajul țărilor baltice este unul pitoresc, lacurile și mlaștinile oferă unele beneficii în cazul unui război, dar nu există munți, jungle sau râuri de mărimea Rinului care să oprească un invadator”.

Analiza lui Michael Peck are ca punct de plecare „Linia de Apărare Baltică”, un proiect prin care țările baltice doresc să oprească o eventuală agresiune a Rusiei.

Anunțată în ianuarie 2024, ideea este că, prin colaborare, trei națiuni mici își pot depăși slăbiciunile numerice și geografice față de vecinul lor gigantic”, scrie Michael Peck în analiza publicată de CEPA.

Paradă militară în Piața Roșie – Moscova | Foto – Profimedia Images

Estonia, 600 de buncăre de-a lungul graniței sale de 300 km cu Rusia

Estonia intenționează să construiască 600 de buncăre de-a lungul graniței sale de 300 km cu Rusia.

Letonia amplasează sisteme de apărare a frontierei cu „dinți de dragon”. Lituania a anunțat luna trecută un plan de construire a unui sistem de apărare a frontierei cu mai multe straturi, care se întinde până la 50 km de la graniță.

  • Direct pe graniță s-ar afla primul strat – adâncime de 5 km – cuprinzând un șanț antitanc larg, susținut de sisteme de apărare a frontierei cu „dinți de dragon”, apoi câmpuri minate, puncte de întărire și tranșee, urmate de o a doua linie de tranșee.

Obstacole antitanc piramidale – „dinți de dragon” | Foto – Profimedia Images

  • Al doilea strat ar include tranșee, precum și poduri cu sârmă.
  • Al treilea strat va împânzit cu copaci gata să fie doborâți pentru a devenit obstacole, plus mai multe tranșee și poduri cu sârmă.

„Fortificațiile fixe sunt un monument al prostiei umane”, a declarat generalul american George Patton, care a comandat Armata a Șaptea în Teatrul Mediteranean al celui de-al Doilea Război Mondial, iar apoi Armata a Treia în Franța și Germania după invazia Aliaților din Normandia, în iunie 1944.

George Patton | Foto – Wikipedia

Dar, în realitate, ele (n.red. – fortificațiile fixe) reprezintă o idee sensibilă și rentabilă, mai ales pentru națiunile mai slabe. Ele cresc supraviețuirea și letalitatea trupelor prietene, împiedică mobilitatea și logistica inamicului și permit apărătorului să economisească la forță de muncă și resurse.

După cum au arătat primele zile ale războiului din Ucraina, nu este nevoie de prea multe pentru a deraia și a perturba coloanele blindate rusești.

  • Pentru statele baltice, a nu construi apărări fixe ar fi neglijent, dacă nu chiar criminal.
  • Totuși, fortificațiile pot fi și un adevărat obstacol.
  • Cel mai bun exemplu este Linia Maginot, care a devenit un «etalon» clasic pentru modul în care apărările statice pot deveni o capcană.

Totuși, în teorie, conceptul era bun. Apărarea Maginot reprezenta un multiplicator de forță care le permitea francezilor să orgarnizeze partea de sud a liniei lor cu trupe de linia a doua, concentrând în același timp forțe mecanizate de calitate superioară pentru a opri o ofensivă germană în terenul deschis dinspre nord”, notează Michael Peck.

Buncăr de pe fosta Linie Maginot | Foto -Profimedia Images

După Războiul de Șase Zile din 1967, Israelul a construit Linia Bar-Lev

Problema a fost aceea că germanii au atacat în centru și au pătruns rapid prin Pădurea Ardennes, slab apărată, amintește Peck.

În timp ce înaltul comandament francez nu a reușit să contraatace sau să deplaseze rezervele pentru a bloca atacul german, tancurile germane s-au extins spre nord și sud pentru a împărți linia Aliaților în jumătate și a încercui fiecare aripă. Cu alte cuvinte, vina nu era a forturilor, ci a lipsei de rezerve mobile și a comandanților agili.

Nu este vorba că Linia de Apărare a Mării Baltice este Maginot 2.0. Însă fortificațiile capătă o viață proprie, dobândind o valoare de prestigiu care le compromite, într-un final, beneficiile tactice. 

După Războiul de Șase Zile din 1967, Israelul a construit Linia Bar-Lev, un lanț de posturi fortificate de-a lungul Canalului Suez (n.red. – Israelul a cheltuit aproximativ 500.000.000 dolari pentru lanțul de fortificații și lucrări genistice).

Când Egiptul a lansat un atac surpriză peste canal, în octombrie 1973 (n. red. – în timpul Operațiunii Badr de la începutul Războiului de Iom Kipur, cunoscut și ca Războiul de Ramadan sau Războiul din octombrie), fortificațiile cu personal redus abia au împiedicat trecerea egipteană, apărătorii au fost izolați, iar rezervele blindate israeliene, depășite numeric, au fost decimate în timp ce contraatacau într-o tentativă de salvare eșuată”, mai scrie Michael Peck.

NATO este pregătită să implementeze „Linia de Apărare Baltică”?

Toate acestea înseamnă că Linia de Apărare Baltică va fi utilă pentru misiuni limitate: încetinirea unei ofensive rusești, respingerea unor raiduri rusești minore și asigurarea unui mic grad de descurajare împotriva agresiunii rusești.

Însă coloana vertebrală a apărării va fi reprezentată de rezervele – probabil susținute de puterea aeriană – care vor bloca vârfurile de lance rusești și, în cele din urmă, le vor expulza de pe teritoriul baltic.

Întrebarea este dacă NATO este pregătită să implementeze acest plan. Armatele statelor baltice sunt mici: Estonia are mai puțin de 8.000 de militari activi, susținuți de 230.000 de rezerviști ușor înarmați, mai potriviți pentru apărare decât pentru contraatac.

Cea mai mare parte a forței de contraatac va trebui să provină de la marile puteri NATO, precum SUA, Germania, Franța și Regatul Unit.

În prezent, NATO are patru grupuri de luptă în Estonia, Letonia, Lituania și Polonia, cu o forță totală de câteva mii de soldați. Acestea sunt consolidate de o brigadă blindată germană care va fi staționată permanent în Lituania.

În cele din urmă, problema vitală este legată de timpul necesar pentru ca NATO să mobilizeze o armată complet echipată și aprovizionată din belșug pentru a sprijini statele baltice, mai ales dacă o Americă izolaționistă nu se alătură coaliției. În acest moment, este discutabil dacă o armată pur europeană ar putea fi adunată în timp util și cu suficiente forțe.

O posibilitate și mai «întunecată» este aceea că Europa va duce lipsă de arme și personal și va fi nesigură de sprijinul public pentru intrarea în război cu Rusia. Dacă va fi așa, va exista o tentație economică și psihologică de a se baza pe Linia de Apărare Baltică pentru a descuraja sau opri un atac rusesc”, încheie Michael Peck analiza publicată de CEPA.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

ANALIZĂ Conducta de gaze Power of Siberia 2. Beneficii uriașe, dar Rusia și China nu ajung la un ACORD: „Beijingul nu cheltuiește nimic dacă tergiversează”
10:31
Conducta de gaze Power of Siberia 2. Beneficii uriașe, dar Rusia și China nu ajung la un ACORD: „Beijingul nu cheltuiește nimic dacă tergiversează”
ACTUALITATE Imagini spectaculoase din interiorul Catedralei Mântuirii Neamului. Cum arată picturile după ce schelele au fost înlăturate
10:30
Imagini spectaculoase din interiorul Catedralei Mântuirii Neamului. Cum arată picturile după ce schelele au fost înlăturate
POLITICĂ Moșteanu este pregătit de război: “Dacă un avion militar rusesc nu răspunde avertismentelor, va fi doborât”
10:20
Moșteanu este pregătit de război: “Dacă un avion militar rusesc nu răspunde avertismentelor, va fi doborât”
POLITICĂ Stagiul MILITAR voluntar, implementat începând cu 2026. Anunțul lui Ionuț Moșteanu: „Avem o rezervă îmbătrânită”
10:19
Stagiul MILITAR voluntar, implementat începând cu 2026. Anunțul lui Ionuț Moșteanu: „Avem o rezervă îmbătrânită”
ACTUALITATE Tragedie în SUA. Un student român, plecat în SUA cu programul Work and Travel, MORT după ce a căzut de pe terasa unui restaurant
10:11
Tragedie în SUA. Un student român, plecat în SUA cu programul Work and Travel, MORT după ce a căzut de pe terasa unui restaurant
EXTERNE „Gata cu răbdarea! Gata cu iluziile! Dacă escaladezi, plătești!”. Țara care a acuzat Rusia, la ONU, că nu poate trăi în pace cu nimeni
09:57
„Gata cu răbdarea! Gata cu iluziile! Dacă escaladezi, plătești!”. Țara care a acuzat Rusia, la ONU, că nu poate trăi în pace cu nimeni
Mediafax
METEO. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. Prognoza ANM
Digi24
Un avion cu sute de pasageri nu a putut ateriza în Cluj deoarece controlorul de trafic a adormit în timpul serviciului
Cancan.ro
Dublă tragedie în Suceava! Cornelia a murit, la câteva zile după ce și mama ei s-a stins
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Adevarul
Orașul din România unde chiria a devenit un lux: garsonierele depășesc 400 de euro pe lună. Unde sunt cele mai mici chirii
Mediafax
Tensiuni în coaliție. Care sunt principalele teme care se vor discuta după întâlnirea liderilor cu Nicușor Dan
Click
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Anchetă și scandal la Timișoara. Doi elevi minori s-au filmat făcând sex în toaleta școlii și au vândut înregistrarea colegilor
Digi24
„Cazul Elodia” în varianta franceză. Un bărbat e acuzat de crimă, dar nu există nici cadavru, nici dovezi clare, nici martori
Cancan.ro
Oare s-a uitat în oglindă când a plecat de acasă? Cum a apărut Smiley în biserică, la nunta unui prieten
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
observatornews.ro
Specia care s-a înmulţit rapid în Marea Neagră. Considerată delicatesă în SUA, se vinde cu 100 de dolari
StirileKanalD
Viteza i-a curmat viața. Un tânăr de 29 de ani a murit la volanul mașinii, după un accident teribil, în Tecuci
KanalD
Gestul sfâșietor al iubitei adolescentului care a murit după ce a căzut de pe trotinetă! Incredibil ce a putut face fata, în memoria lui
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Experiența unui proprietar de Dacia Bigster Hybrid pe un drum de 2.000 km până în Grecia și înapoi
Descopera.ro
De ce unele WC-uri au 2 butoane de tras apa?
Capital.ro
Călin Georgescu a fost pârât. A recunoscut că a lucrat pentru el. Legătura cu Rusia
Evz.ro
Atentat bizar la viața lui Trump. Cum a încercat un bărbat să doboare „Marine One”
A1
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
Veronica, stânjenită de gestul lui Andrei. Prezentatoarea TV, în stare de șoc când a auzit: "Nu cred că ai zis asta! De ce?". Ce a spus concurentul din Casa Iubirii a depășit orice așteptare. A scos la iveală DETALII care nu fuseseră menționate public 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă pune un detectiv pe urmele Bubulinei: - A plecat cu șeful ei!
Descopera.ro
Un secret bine păstrat: Cine a fost, de fapt, Părintele Istoriei? Înainte de Herodot, a existat Hecataeus
ACTUALITATE Valentin Stan: CENTRALELE pe cărbune funcționează în Germania sau în Polonia, dar la noi se închid
10:17
Valentin Stan: CENTRALELE pe cărbune funcționează în Germania sau în Polonia, dar la noi se închid
HOROSCOP Ce zodii atrag banii și succesul profesional. Urmează o perioadă de stabilitate profesională și prosperitate
10:09
Ce zodii atrag banii și succesul profesional. Urmează o perioadă de stabilitate profesională și prosperitate
EXTERNE Negocierile dintre Iran și AIEA stagnează/ Rafael Grossi încurajează menținerea dialogului cu Teheranul în vederea reglementării programului NUCLEAR
10:09
Negocierile dintre Iran și AIEA stagnează/ Rafael Grossi încurajează menținerea dialogului cu Teheranul în vederea reglementării programului NUCLEAR
EDITORIAL Indiferent cine câștigă alegerile din Republica Moldova, democrația a fost învinsă de multă vreme
10:00
Indiferent cine câștigă alegerile din Republica Moldova, democrația a fost învinsă de multă vreme
EXTERNE Articolul 4 al NATO, activat la cererea Estoniei după incursiunea avioanelor rusești. La ora 11:00, ora României, Consiliul se reunește la Bruxelles
09:35
Articolul 4 al NATO, activat la cererea Estoniei după incursiunea avioanelor rusești. La ora 11:00, ora României, Consiliul se reunește la Bruxelles