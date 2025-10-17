Prima pagină » Actualitate » Se schimbă modul în care este stabilită valabilitatea permiselor de conducere în România. Șoferii vor depinde de medic, dacă legea va fi adoptată

17 oct. 2025, 13:12, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Se schimbă valabilitatea permiselor de conducere în România. Ministerul Afacerilor Interne a pregătit deci o reformă a legislației rutiere, care vizează schimbarea modului în care este stabilită valabilitatea permiselor auto. Aceasta nu va mai avea o durată fixă, iar șoferii vor depinde de medic, dacă această nouă lege, aflată acum în dezbatere, va fi adoptată.

Astfel, Ministerul Afacerilor Interne a anunțat lansarea în dezbatere publică a unui proiect important de modificare a legii circulației, ce ar putea să aducă schimbări însemnate în ce privește valabilitatea permiselor de conducere. Conform noii legi, durata de valabilitate a documentelor se va stabili în funcție de evaluările medicale periodice ale fiecărui șofer, o măsură ce are ca scop creșterea siguranței rutiere și adaptarea la standardele europene, notează capital.ro.

Printre scenariile propuse este și introducerea unor termene de valabilitate diferențiate, în funcție de vârstă și de rezultatele controalelor medicale. Prin urmare, după o anumită vârstă, perioada de valabilitate ar putea fi redusă, pentru a se asigura că șoferii rămân apți medical de a conduce un vehicul. Însă rămâne de văzut dacă noua lege aflată în dezbatere publică va fi adoptată, iar valabilitatea permisului de conducere nu va mai fi una fixă, ci va depinde de avizul și controlul medicului.

Bolile care suspendă pe loc dreptul de a conduce o mașină

Codul Rutier 2025 prevede în mod clar care sunt afecțiunile din cauza cărora nu se poate obține dreptul de a deține permis auto, și anume: epilepsia, boala Parkinson sau afecțiunile oftalmologice severe. De asemenea, printre afecțiunile care pot pune în pericol siguranța rutieră se numără și bolile de inimă, diabetul, afecțiunile neuromotorii, tulburările de vedere, problemele psihice și mentale, dependența de substanțe (alcool, droguri, medicamente), afecțiunile respiratorii sau insuficiența renală severă.

