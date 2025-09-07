Creatorul de modă italian Giorgio Armani va fi înmormântat, luni după-amiază, în cadrul unei ceremonii private, în familie. Cel care a marcat o epocă, fiind un simbol al secolului 20 și fondatorul unui imperiu al luxului și rafinamentului, le spune adio tuturor.

Ceremonia va avea loc într-o localitate din nordul Italiei, au anunţat autorităţile locale, potrivit AFP. Giorgio Armani a decedat joi, 4 septembrie, la vârsta de 91 de ani.

Armani va fi înmormântat lângă mama sa

„Înmormântarea privată a lui Giorgio Armani va avea loc în mica biserică din San Martino, situată în satul medieval Rivalta”, la aproximativ 100 de kilometri sud de Milano, a anunţat duminică Asociaţia Castelelor din Ducatul Parma, Piacenza şi Pontremoli. De menționat că designerul care a scris istorie se ducea regulat în această mică comună, unde se află mormântul mamei sale.

O zi de doliu la Milano, capitala economică a Italiei

Zona va fi închisă „din motive de securitate şi pentru a garanta confidenţialitatea funeraliilor, prevăzute pentru ora 13:30 GMT”, a adăugat asociaţia într-un comunicat publicat pe pagina sa de Facebook.

Primarul oraşului Milano, Giuseppe Sala, a anunţat decretarea unei zile de doliu în capitala economică a Italiei, luni 8 septembrie. La rândul său, Grupul Armani a declarat pentru AFP că toate magazinele sale vor fi închise luni, începând cu ora 15:00, până la sfârşitul zilei, în semn de doliu.

Au curs omagiile pentru legendarul creator

Duminică, mii de oameni au dorit să își ia personal la revedere și să îi aducă un ultim omagiu creatorului de modă, în Armani Teatro din Milano, lângă sediul grupului situat într-un fost cartier industrial al oraşului.

Printre aceştia s-au numărat şi personalităţi naționale precum fostul prim-ministru Matteo Renzi, compozitorul Ludovico Einaudi, preşedintele Napoli FC Aurelio De Laurentiis, dar și cunoscuții jucători de tenis Fabio Fognini şi Flavia Pennetta. Coroane somptuoase de trandafiri au fost depuse la intrarea în sala unde se află sicriul.

În ultimele zile, de la vedete din Cetatea Filmului – Hollywood – la politicieni, artiști sau sportivi, numeroase personalităţi au adus un ultimi omagiu legendei modei, întemeietor al unui imperiu de notorietate în industria luxului.

