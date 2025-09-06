Giorgio Armani a fost omagiat de zeci de celebrități. Printre acestea s-au aflat Donatella Versace, Ralph Lauren, Julia Roberts și Leonardo DiCaprio, dar și Giuseppe Sala (primarul din Milano), Angela Missoni și Anna Wintour. Miliardarul italian s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani, joi, 4 septembrie 2025.

Giorgio Armani s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani, joi, 4 septembrie 2025. În ultimele clipe de viață, a fost înconjurat de familia sa. Sâmbătă, 6 septembrie 2025, zeci de persoane îndoliate s-au apropiat de sicriul lui Giorgio Armani, cu intenția de a-i aduce un ultim omagiu. Printre persoanele care i-au adus flori sau i-au lăsat mesaje s-au numărat Donatella Versace, dar și actori de la Hollywood, designeri cunoscuți și oameni de afaceri.

Donatella Versace s-a aflat printre vedetele care l-au omagiat pe Giorgio Armani

La căpătâiul „Regelui Modei”, zeci de persoane și-au arătat recunoștința. Printre vedetele care l-au omagiat cu florile se numără legendara Donatella Versace (70 ani). Îmbrăcată într-o ținută neagră și accesorizată cu o pereche de ochelari negri, designerul italian i-a adus un buchet cu flori albe. Omagiile au fost strânse la Teatrul Armani, acolo unde sicriul cu trupul neînsuflețit al regretatului designer este înconjurat de lumânări.

De altfel, la Teatrul Armani s-au prezentat și Giuseppe Sala, primarul din Milano, dar și regizorii de film Gabriele Salvatores și Giuseppe Tornatore. Omagii au fost aduse și de Angela Missoni; fiica regretatului designer italian Rosita Missoni, dar și de alți designeri italieni cunoscuți și oameni de afaceri.

„Un om de o eleganță extraordinară. Milano este plin de semne ale lui Armani. Va fi imposibil să îl uităm”, a spus Giuseppe Sala, arată G4media.ro.

Omagiat prin mesaje

Ralph Lauren, Julia Roberts, Anna Wintour și Leonardo DiCaprio au adus un omagiu prin mesaje.

„Întotdeauna am avut respect profund și admirație pentru Giorgio Armani, nu doar ca designer care nu s-a abătut niciodată de la viziunea sa, ci și ca om care și-a iubit familia, prietenii și patria într-un mod atât de special.

Deși a fost o icoană a lumii modei, a trăit cu mare umilință și o dragoste de viață care i-au inspirat modul în care a lucrat și a trăit. A creat o lume care reflectă toate lucrurile pe care le-a iubit cu o veșnicie care va fi moștenirea sa”, a transmis Ralph Lauren.

