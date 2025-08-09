Sebastian Burduja, fostul ministru al Energiei – numit marți consilier onorific al premierului Ilie Bolojan – a vorbit, într-un mesaj postat pe pagina sa de facebook, despre alegerile la Primăria Capitalei, vehiculând scenariul unei adevărate „prăpastii”, în cazul în care aceasta va va fi câștigată de blocul izolaționist.

Preşedintele PNL Bucureşti afirmă sâmbătă, în perspectiva alegerilor pentru Primăria Capitalei, că este nevoie de analize clare şi corecte, „de minţi limpezi şi judecăţi lucide”. El propune un candidat unic, indiferent de culoarea politică, astfel încât primarul general să ţină direcţia către Vest, nu către Est.

Actualul deputat liberal a fost însărcinat de șeful Executivului să contribuie cu expertiza sa acumulată la conducerea Ministerului Energiei pentru a duce la bun sfârșit proiectele strategice asumate de România.

„Nu am dus niciodată și nu vom duce lupte de orgolii mărunte”

Sebastian Burduja susține că Bucureștiul are nevoie de „un primar general care să țină direcția corectă, către Vest, nu către Est, pentru București și pentru România.”

„Politica de pe malul Dâmboviței e una aparte. Se spune că de la București se dă semnalul pentru o țară întreagă. Să ne imaginăm că Primăria Generală va fi câștigată de blocul izolaționist, ceea ce devine probabil, dacă partidele din arcul de guvernare iau decizii bazate pe orgolii, nu pe rațiune. Ce urmează apoi pentru România (cel târziu) din 2028? E ușor de anticipat: prăpastia.

E momentul, acum mai mult ca oricând, de minți limpezi și judecăți lucide. Sondaje de opinie clare, iar candidatul cu cea mai mare credibilitate, indiferent de culoare, să intre în cursă cu o bază de pornire de 25-35%. PNL București își dorește o administrație liberală la Capitală și avem încredere că putem propune variante bune pentru bucureșteni. Dar nu am dus niciodată și nu vom duce lupte de orgolii mărunte, pentru că miza este prea mare. Suntem gata să discutăm deschis, cu cifrele pe masă.

Totul ține de o logică elementară. Vrem un primar general care să țină direcția corectă, către Vest, nu către Est, pentru București și pentru România. Nu ne permitem fragmentarea votului în fața pericolului existențial izolaționist. Cerem corectitudine, deci analize bazate pe date, nu pe impresii sau preferințe personale. E nevoie de soluții pentru Capitală, un oraș cu probleme tot mai complexe. Le putem găsi și implementa doar împreună, într-o largă majoritate.”

„Politica nu înseamn ă funcții, ci răspunderi”

Sebastian Burduja face un apel – și în contextul situației tensionate din cadrul coaliției de guvernare – la consens și la bun simț, despre care spune că a funcționat până acum, la nivelul majorității PNL-PSD-USR în Consiliul General.

„Fac un apel către toți cei implicați să găsim un consens asupra acestor principii. Până acum, logica bunului simț a funcționat la nivelul majorității PNL-PSD-USR în Consiliul General. Nu e întotdeauna simplu, dar am reușit să facem lucrurile să meargă înainte. Suntem condamnați să facem asta și pe mai departe și să venim în fața bucureștenilor cu opțiunea rațională.

Politica nu înseamnă funcții, ci răspunderi. Întâia dintre ele este să acționăm pentru binele celor pe care vrem să îi reprezentăm. Să luăm aminte: “Lipsa de înțelegere e prostie. Lipsa de rațiune e nebunie” (Schopenhauer).”

Sursă foto: Gândul

