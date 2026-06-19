Fostul deputat Sebastian Ghiță a publicat pe Facebook un mesaj amplu în care face o serie de afirmații despre Ilie Bolojan și despre mai multe nume din spațiul public românesc.

Sebastian Ghiță: „Să vă spun un secret. Bolojan este tot de la Securitate”

În textul său, Sebastian Ghiță enumeră mai multe nume din presă și politică, apoi lansează acuzații la adresa premierului demis al României, potrivit cărora, „Ilie Bolojan este „tot de la Securitate”.