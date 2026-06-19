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Sebastian Ghiță: „Să vă spun un secret. Bolojan este tot de la Securitate”

Sebastian Ghiță: „Să vă spun un secret. Bolojan este tot de la Securitate”
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Fostul deputat Sebastian Ghiță a publicat pe Facebook un mesaj amplu în care face o serie de afirmații despre Ilie Bolojan și despre mai multe nume din spațiul public românesc.

Sebastian Ghiță: „Să vă spun un secret. Bolojan este tot de la Securitate”

În textul său, Sebastian Ghiță enumeră mai multe nume din presă și politică, apoi lansează acuzații la adresa premierului demis al României, potrivit cărora, „Ilie Bolojan este „tot de la Securitate”.

„CTP, Tolontan, Tapalabă, Pantazi, Negruțiu, Striblea, Dogioiu etc… Bolojan, Fritz, Oana Gheorghiu, Vlad Voiculescu, Buzoianu, Moștenuță etc….

L-au susținut pe Băsescu şi apoi s-au enervat pe el că era de la Securitate! L-au susținut pe Johaus și apoi s-au enervat și pe el că era tot de la Securitate!

Acum ni-l propun pe Bolojan!!! Să vă spun un secret: Bolojan este tot de la Securitate !!!

Vă rog să mă ajutați cu un răspuns sincer. Susținatorii lui Bolojan….ori sunt nepricepuți… ori nu au noroc ?!

PS: În perioada în care acești influenceri minunați au impus Șefi de Stat….din România au dispărut 200 miliarde euro !!!”

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