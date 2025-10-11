Prima pagină » Actualitate » Sebastien Lecornu, vechiul și noul premier al Franței, început de mandat sub presiune. Constrâns să prezinte bugetul până luni / Criză în Franța

Mara Răducanu
11 oct. 2025, 12:46, Actualitate
Sebastien Lecornu și-a început, sâmbătă, al doilea mandat în funcția de prim-ministru al Franței într-o atmosferă de incertitudine și de presiune. Vechiul și noul premier al Franței este nevoit să aleagă un nou cabinet, pentru a prezenta bugetul până luni, termenul limită, în timp ce rivalii săi s-au angajat să răstoarne guvernul. 

Reamintim că Emmanuel Macron l-a numit din nou vineri seara, la doar câteva zile după ce Lecornu demisionase din funcție, afirmând că nu există nicio posibilitate de a forma un guvern capabil să adopte un buget redus pentru 2026 într-un parlament profund divizat, potrivit Reuters.

Cel mai scurt premier din istoria modernă a Franței, revine în funcție

Premierul demisionar Sébastien Lecornu, care declarase că misiunea sa “s-a încheiat”, a fost în cele din urmă desemnat din nou de președintele Republicii pentru funcția de prim ministru al Franței vineri seara.

O numire pe care fostul ministru al Forțelor Armate spune că o acceptă „din datorie”, notează Le Figaro.

Cele 27 de zile petrecute de Lecornu în funcție l-au făcu să fie cel mai scurt prim-ministru din istoria modernă a Franței, dar nu există nicio garanție că va rezista mai mult de data aceasta.

Oponenții lui Macron, înfuriați de decizia acestuia

Decizia lui Macron de a-l numi din nou pe Lecornu a înfuriat unii dintre cei mai aprigi oponenți ai săi, care au susținut că singura cale de ieșire din cea mai gravă criză politică din Franța din ultimele decenii este ca președintele să convoace alegeri legislative anticipate sau să demisioneze.

Partidele de stânga, de extremă stânga și de extremă dreapta au declarat că vor vota pentru demiterea lui Lecornu.

Lecornu promite un cabinet al „reînnoirii și diversității”

Până luni, el trebuie să prezinte un proiect de lege privind bugetul – mai întâi cabinetului, apoi, în aceeași zi, Parlamentului. Asta înseamnă că, cel puțin, miniștrii responsabili de finanțe, buget și securitate socială trebuie să fie numiți până atunci.

Într-o postare pe X vineri, Lecornu a spus că oricine se va alătura guvernului său va trebui să renunțe la ambițiile personale de a-l succeda pe Macron în 2027, o competiție care a injectat instabilitate în guvernele minoritare slabe și în legislativul divizat al Franței. El a promis un cabinet al „reînnoirii și diversității”.

Lecornu nu a dezvăluit niciun detaliu despre conținutul proiectului, dar a declarat după demisie că deficitul bugetar trebuie redus la 4,7-5% din producția economică anul viitor, o diferență mai mare decât cea de 4,6% vizată de predecesorul său. Deficitul este estimat la 5,4% în acest an.

