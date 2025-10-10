Sébastien Lecornu, desemnat din nou de Emmanuel Macron pentru funcția de PREMIER al Franței

Premierul demisionar Sébastien Lecornu, care declarase că misiunea sa “s-a încheiat”, a fost în cele din urmă desemnat din nou de președintele Republicii pentru funcția de prim ministru al Franței vineri seara.

O numire pe care fostul ministru al Forțelor Armate spune că o acceptă „din datorie”, notează Le Figaro.

Emmanuel Macron îi „dă carte albă premierului” Sébastien Lecornu, pe care l-a re-desemnat la patru zile după demisia sa, a asigurat anturajul președintelui vineri seara.

Este vorba despre „negocieri” pe fond cu partidele politice, precum și despre „propuneri de numiri”, a declarat pentru AFP o persoană apropiată șefului statului.

Numirea a venit exact după termenul limită de 48 de ore pe care Emmanuel Macron și-l stabilise miercuri seara pentru a numi un nou șef de Guvern, după negocierile finale cu aliații săi.

Premierul va trebui să formeze un nou Guvern înainte de a prezenta luni bugetul pentru 2026.

Sébastien Lecornu a indicat pe platforma X că „toate problemele ridicate în timpul consultărilor desfășurate în ultimele zile vor fi deschise dezbaterii parlamentare”, că „restabilirea cheltuielilor noastre publice rămâne o prioritate pentru viitorul și suveranitatea noastră” și că „cei care intră în guvern vor trebui să se angajeze să se deconecteze de la ambițiile prezidențiale pentru 2027”.

Foto: Profimedia