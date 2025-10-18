Prima pagină » Actualitate » Secretul celor mai gustoase murături pentru iarnă, potrivit bunicii Gherghina. Rețeta autentică transmisă de la o generație la alta

18 oct. 2025, 12:31, Actualitate
Bunica Gherghina relata pe internet cum pregătește cele mai gustoase murături pentru iarnă. Bunicuța celebră pe Tik Tok nu folosește ingrediente sofisticate, însă respectă o rețetă autentică transmisă de la o generație la alta.

Bunica Gherghina este foarte populară pe internet, îndeosebi pe platforma Tik Tok, acolo unde este urmărită de peste 749.000 de urmăritori. Adeseori, videoclipurile sale înregistrează un interes imens în rândul utilizatorilor, unele dintre ele având și câteva milioane de vizualizări. Le arată prietenilor virtuali cum se prepară diverse mâncăruri tradiționale, dar și cum se pregătesc cele mai gustoase murături.

„A venit toamna și pregătim murăturile pentru iarnă. Puneți mâna și învățați, mamaie, că părinții mei puneau gogoșari întregi într-o putină de lemn. O umpleau cu gogoșari întregi. Mai puneau și varză, conopidă și făceau murături. Făceau și o putină de gogonele, murături în apă”, spunea bunica Gherghina pe TikTok.

Ingredientele necesare pentru murături

Pentru această rețetă tradițională de murături vei avea nevoie de mai multe ingrediente, precum:

  • morcov;
  • ceapă;
  • boabe de piper;
  • boabe de muștar;
  • foi de dafin;
  • frunze de țelină;
  • ardei grași;
  • zahăr;
  • sare;
  • oțet.

Cum prepară bunica Gherghina murături gustoase

Bunica Gherghina a explicat, pas cu pas, cum se pun legumele la murat, cum se vor așeza în borcane și câtă sare se adaugă.

„Punem într-un borcan câteva feliuțe de morcov și câteva de ceapă. În continuare, punem câteva boabe de piper și câteva boabe de muștar. Începem cu gogoșarii. Și foi de dafin punem, frunze de țelină.

Am terminat de pus ardeii la borcan și începem să punem două lingurițe de zahăr la fiecare borcan. Urmează câte o linguriță de sare la fiecare borcan. Atenție, aceste borcane au un semn. Puneți două degete de oțet.

Acum umplem borcanul cu apă și îi punem capacul. Fierbeți la bain-marie un sfert de oră, nu mai mult. De când începe să clocotească, vă uitați la ceas, 15 minute. Gogoșarii au fiert 15 minute și îi băgăm în beci pentru la iarnă”, a spus bunica Gherghina, arată romaniatv.net.

