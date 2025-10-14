 Secretul celui mai bun ostropel de pui cu mămăligă. Chef Ștefan Popescu l-a dezvăluit

Cel mai bun ostropel de pui cu mămăligă nu reprezintă doar un preparat tradițional, ci și un gust autentic. Chef Ștefan Popescu, unul dintre cei mai îndrăgiți bucătari, a dezvăluit care este rețeta sa preferată într-un videoclip postat pe TikTok. Preparatul, care este inspirat din bucătăria bunicilor, include trucuri simple care vor transforma mâncarea într-o adevărată capodoperă culinară.

Ingredientele pentru cel mai bun ostropel de pui

Pentru a pregăti cel mai bun ostropel de pui, ingredientele trebuie alese cu grijă și folosite în proporții potrivite.

Chef Ștefan Popescu folosește 1 kg pui (pulpe sau ciocănele), 2 cepe medii tocate fin, 5–6 căței usturoi pisați și 400 g roșii în suc propriu. De asemenea, adaugă 2 linguri pastă de roșii, 50 ml ulei, 200 ml supă de pui, 1 lingură făină și 1 linguriță de zahăr. Se completează cu sare și piper după gust, o frunză de dafin și o legătură de pătrunjel verde tocat fin.

Trucul lui Ștefan Popescu pentru un ostropel perfect

Un secret important pentru ostropelul de pui este de a amesteca făina cu apa pentru un sos cremos. Chef Popescu recomandă folosirea uleiului de floarea soarelui, acesta dă mâncării o textură fină și un gust deosebit. Carnea se va rumeni ușor la început, apoi se adaugă treptat ceapa, usturoiul, roșiile și supa de pui.

„Un alt secret de-al meu este să pui supă de pui sau supă de legume. Nu pune apă direct pentru că nu dă gustul ăla bun, ăsta îl face să fie gustul bun. Acum este momentul să punem ciocănele de pui în sos. Mamă, ce bine arată! Ostropelul este gata, și îi șade bine cu o mămăligă. Dar îi mai șade bine și cu un piure de cartofi, dar astăzi e ziua mămăligii”, a explicat acesta pe TikTok.

Rezultatul? Un preparat clasic românesc care cucerește prin gust, simplitate și autenticitate.

Recomandările autorului: