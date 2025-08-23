Rețetă de castraveți murați crocanți și delicioși. Ce adaugă Sofia Vicoveanca în borcan pentru ca murăturile să reziste peste iarnă

Iată rețeta de castraveți murați crocanți și delicioși pregătită de cântăreața de folclor Sofia Vicoveanca (83 de ani). Solista adaugă în borcan un anumit ingredient, pentru ca murăturile să reziste peste iarnă. Vezi rețeta mai jos, în articol.

Solista de folclor Sofia Vicoveanca a dezvăluit una dintre rețetele sale pentru această toamnă. Cântăreața de muzică populară, în vârstă de 83 de ani, a arătat ce ingrediente adaugă în rețeta de castraveți murați, pentru a rezista peste iarnă.

Rețetă de castraveți murați crocanți și delicioși pregătită de Sofia Vicoveanca

Mai înainte de toate, Sofia Vicoveanca recomandă ca borcanele să fie spălate cu simț de răspundere, apoi să fie sterilizate. Artista de muzică populară alege castraveți de mărime medie pe care, mai întâi, în spală cu apă rece. Apoi, îi va așeza în poziție verticală, în borcane.

Solista recomandă să se adauge și rondele morcov, dar și buchețele de conopidă. Pentru ca murăturile să reziste peste iarnă, solista adaugă și hrean. Rețeta conține sare grunjoasă, nu iodată, așa cum precizează artista.

„Îi așezați pe verticală, dacă puneți în borcane mici sau pe orizontală, în borcanele mari. Pe fundul borcanului puneți mai întâi câteva boabe de muștar și bețe de mărar, apoi un rând de castraveți. Ca să se vadă mai frumos puneți și câteva rondele de morcov.

Morcovul dă un gust dulceag, cum îmi place mie. Puneți și buchețele de conopidă, aveți grijă să fie cât mai proaspătă. Ca să se mențină bine peste iarnă murăturile, eu adaug mult hrean, tăiat felii, și sare grunjoasă, specială pentru murături, nu iodată”, a spus Sofia Vicoveanca pentru Click.

Apoi, toarnă apă fierbinte peste ingredientele din borcane și adaugă deasupra lor un celofan peste care va strânge capacele.

Sursă foto: colaj Envato / captură video YouTube