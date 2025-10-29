Ştefan Avrămescu de la AUR se va bate cu Marcel Ciolacu pentru şefia Consiliului Judeţean Buzău

AUR l-a desemnat pe deputatul Ştefan Avrămescu să se „bată” cu veteranul Marcel Ciolacu de la PSD, fost premier al României şi candidat la preşedinţia României.

În conferinţa organizată de George Simion, de miercuri, a fost anunţat numele candidatului partidului. Şterfan Avrămescu este născut şi crescut la Buzău, iar părinţii acestuia încă locuiesc acolo. Pentru el, candidatura aceasta are şi o conotaţie personală, după cum a declarat în discursul din ziua lansării candidaturii.

„Candidatura aceasta, pentru mine, este revenirea acasă. Sunt născut crescut în Buzău. Sunt legat sufleteşte de acest judeţ. Îmi doresc ca Buzăul să se schimbe în mod real. Sunt conştient la ce mă înham”, a spus Avrămescu.

În zilele următoare, acesta a propus un program pentru dezvoltarea judeţului Buzău, real, ca rezultat al consultărilor cu specialiştii din partid, care va avea ca bază Planul Simion.

