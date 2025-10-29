Prima pagină » Știri politice » George Simion punctează retragerea americanilor: Suntem singurii care pot debloca relația cu SUA

29 oct. 2025, 12:02, Știri politice
George Simion punctează retragerea americanilor: Suntem singurii care pot debloca relația cu SUA

Liderul AUR, George Simion, a reacționat imediat după anunțul de miercuri dimineață privind retragerea unor efective importante ale americanilor din România. Politicianul a lansat o declarație prin care a susținut că partidul său este singurul care poate debloca relația tensionată cu SUA. 

Ziua de miercuri s-a deschis cu o știre bombă: Administrația Trump retrage trupe din România, SUA urmând să renunțe la mii de soldați dislocați la Marea Neagră. Statele Unite intenționează să retragă mii de soldați din România, într-o decizie strategică ce marchează o schimbare majoră a priorităților militare americane, scrie Kyiv Post.

„Eu v-am spus în momentul scoaterii din VisaWaiver că următorul pas e retragerea trupelor”

Context în care partidele de opoziție în frunte cu AUR au reacționat prompt, sesizând oportunitatea politică. Suntem singurii care pot debloca relația cu SUA, susține președintele partidului suveranist AUR, George Simion, după anunțul neașteptat privind retragerea parțială a trupelor americane din România.

Liderul AUR a punctat că a avertizat despre această posibilitate de mai mult timp.

Ilie Bolojan, despre reintrarea României în programul Visa Waiver:

În luna mai, România a fost exclusă din programul Visa Waiver

„Eu v-am spus în momentul scoaterii din VisaWaiver că următorul pas e retragerea trupelor. Poate în al 12-lea ceas se aude: suntem singurii care pot debloca relația cu SUA. Nici Grindeanu ospătarul nici cei care îl înjurau pe Trump nu pot!”, a scris pe contul său de Facebook George Simion.

România și Aliații au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane la nivelul Europei, transmite miercuri Ministerul Apărării Naționale, care anunță că aproximativ o mie de soldați americani vor rămâne în România.

Moșteanu: Militarii americani sunt deja plecați

„Aș fi vrut să nu fie așa. Însă, din nou spun, fiecare țară… Cămașa e întotdeauna mai aproape de corp decât haina. Fiecare țară își stabilește propria strategie”, a declarat, miercuri, ministrul Apărării, într-o conferință de presă.

Ionuț Moșteanu a anunțat că militarii americani sunt plecați deja. „Au plecat deja o mie și ceva. Acum mai avem în jur de 1.000-1200 de soldați americani pe teritoriul țării”. Detalii AICI

