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Fraudă uriașă de peste 11 milioane de lei cu cupoane de călătorie pentru pensionari. Administratoarea unei firme din Bacău, arestată pentru falsificare

Fraudă uriașă de peste 11 milioane de lei cu cupoane de călătorie pentru pensionari. Administratoarea unei firme din Bacău, arestată pentru falsificare
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Administratoarea societății de transport Massaro Trans din Bacău ar fi fost arestată preventiv pentru 30 de zile într-un dosar cu un prejudiciu de peste 11,6 milioane de lei, conform Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău. Anchetatorii susțin că firma ar fi decontat ilegal de la Ministerul Transporturilor peste 157.000 de cupoane de călătorie pentru pensionari, folosite pentru a raporta curse care existau doar pe hârtie.

Ancheta procurorilor vizează modul prin care transportatorii rutieri decontează de la stat reducerea de 50% acordată pensionarilor în baza cupoanelor de călătorie emise de stat.

Curtea de Apel Bacău a decis arestarea preventivă a administratoarei

Curtea de Apel Bacău a admis contestația procurorilor și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a administratoarei firmei Massaro Trans, au anunțat procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău.Femeia, identificată prin inițialele B.A.E., este asociatul unic al societății comerciale și este cercetată pentru obținere ilegală de fonduri cu consecințe deosebit de grave, fals material în înscrisuri oficiale și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Decizia instanței vine după ce, inițial, la data de 5 noiembrie, Tribunalul Bacău respinsese propunerea de arestare preventivă formulată de anchetatori și dispusese măsura arestului la domiciliu. Parchetul a contestat hotărârea, iar instanța superioară a decis trimiterea inculpatei în spatele gratiilor.

Statul deconta reducerea de 50%. Firma raporta curse și CNP-uri fictive

Ancheta vizează mecanismul prin care transportatorii rutieri interjudețeni decontează de la stat reducerea de 50% acordată pensionarilor. În baza cupoanelor de călătorie colectate de la pasageri și a documentelor justificative,societatea solicita lunar Ministerului Transporturilor rambursarea sumelor aferente.

Procurorii susțin că administratoarea ar fi coordonat falsificarea a 157.580 de cupoane de călătorie. Pe multe dintre acestea ar fi fost trecute CNP-uri fictive sau ale unor persoane neeligibile. Documentele falsificate au fost folosite alături de 3.010 acte justificative în care erau menționate curse și sume nereale. Firma a depus cererile de decontare în 41 de tranșe lunare, în perioada august 2022 – ianuarie 2026.

Peste 9.000 de cupoane suspecte într-o singură lună și un prejudiciu uriaș

Conform datelor din dosar, volumul tichetelor suspectate de falsificare ar fi crescut alarmant de la o lună la alta: dacă în iulie 2022 anchetatorii au identificat 463 de cupoane suspecte, în octombrie 2025 numărul acestora a ajuns la 9.131. În cursul anului 2025, actele falsificate ar fi stat la baza a aproximativ 92% din totalul sumelor decontate de minister către firma din Bacău.

Anchetatorii au constatat că numărul călătoriilor raportate depășea substanțial capacitatea reală a parcului auto al firmei. Mai mult, pentru cursele declarate lipseau bonurile fiscale care să ateste că pasagerii au achitat jumătatea lor din valoarea biletului.

Prejudiciul direct cauzat bugetului de stat prin încasări necuvenite este calculat la 9.793.260 de lei. Cu tot cu obligațiile bugetare accesorii calculate până la data de 4 noiembrie, suma totală imputată de procurori ajunge la 11.685.840,61 lei.

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