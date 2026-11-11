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Alertă la o stație GPL din Dâmbovița. Populația din zonă a fost evacuată și a fost emis mesaj Ro-Alert

Maya Radu
Alertă la o stație GPL din Dâmbovița. Populația din zonă a fost evacuată și a fost emis mesaj Ro-Alert
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S-a dat alarma la o stație GPL din Dâmbovita. O avarie a pus pe jar autoritățile care au trimis la fata locului mai multe echipaje de intervenție. Populația din zona a fost evacuată preventiv. A fost emis și mesaj Ro-Alert.

Update. Au fost evacuate 50 de persoane. Se va interveni cu o echipă specializată a operatorului economic pentru punerea în siguranță a instalației. Sunt asigurate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor.

„Pentru prevenirea oricărui incident, circulația rutieră a fost oprită pe DN 1A, la kilometrul 44, pe o distanță de aproximativ un kilometru, în ambele sensuri de mers. Traficul rutier este deviat după cum urmează: pe direcția Ploiești – București, autovehiculele ușoare sunt redirecționate pe DC 34A, iar cele de mare tonaj pe DJ 711E.

Pe sensul București – Ploiești, circulația este deviată pe DJ 101G. Polițiștii acționează pentru dirijarea și fluidizarea traficului rutier și acordă sprijin pompierilor aflați la fața locului, în vederea evacuării persoanelor din perimetrul de siguranță, pe o rază de 800 de metri. Intervenția este în desfășurare”, transmit autoritățile.

Știre inițială

Se intervine pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor ca urmare a producerii unei avarii la o stație GPL în localitatea Cornești.

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Alertă la o stație GPL din Dâmbovița. Populația din zonă a fost evacuată și a fost emis mesaj Ro-Alert

Alertă la o stație GPL din Dâmbovița. Populația din zonă a fost evacuată și a fost emis mesaj Ro-Alert

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul este oprit pe DN 1A Târgovişte – Ploieşti, în zona localităţii Corneşti, judeţul Dâmboviţa, ca măsură de prevenţie, în urma semnalării unei scurgeri de GPL dintr-un rezervor aflat într-o staţie de alimentare cu carburant”, anunţă Centrul Infotrafic.

Echipajele operative au intervenit la fața locului

Pompierii militari intervin cu patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială CBRN și o autospecială SMURD.

Echipajele operative au balizat zona și au realizat un perimetru de siguranță, fiind dispusă evacuarea populației pe o rază de 800 de metri.

Pentru siguranța populației aflate în zonă a fost transmis un mesaj de avertizare prin sistemul Ro-Alert.

De menționat faptul că traficul pe DN1 a fost blocat în urma incidentului.

„În jurul orei 16:14 am fost solicitaţi să intervenim pentru asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor ca urmare a producerii unei avarii la o staţie GPL în localitatea Corneşti. Pompierii militari intervin cu patru autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială CBRN şi o autospecială SMURD”, a transmis ISU Dâmboviţa.

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